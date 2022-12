NKG tăng gần gấp đôi từ đáy, lãnh đạo Thép Nam Kim chỉ mua được một nửa số cổ phiếu đăng ký

Bà Trần Ngọc Diệu, Phó Tổng Giám đốc Thép Nam Kim (mã NKG) vừa thông báo đã mua 1 triệu cổ phiếu NKG trên tổng số 2 triệu cổ phiếu đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trong thời gian từ 18/11 đến 16/12. Lý do không mua hết số cổ phiếu đăng ký được cá nhân này đưa ra là do diễn biến thị trường không thuận lợi.



Trong khoảng thời gian diễn ra giao dịch, thị giá NKG đã tăng gần 56% lên 14.100 đồng/cổ phiếu với nhiều phiên tăng kịch trần. So với đáy, cổ phiếu này thậm chí đã tăng gần gấp đôi tuy nhiên vẫn còn thấp hơn 69% so với đỉnh đạt được cuối tháng 10 năm ngoái. Ước tính theo giá đóng cửa phiên 16/12, bà Trần Ngọc Diệu có thể đã chi khoảng 14 tỷ đồng cho giao dịch trên.

Về kết quả kinh doanh, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu thuần quý 3 đạt 4.424 tỷ đồng, giảm hơn 41% so với cùng kỳ. Kinh doanh dưới giá vốn khiến công ty lỗ gộp 159 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gộp lên đến 1.296 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, Thép Nam Kim lỗ ròng gần 419 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi sau thuế gần 607 tỷ đồng. Đây là khoản lỗ lớn nhất doanh nghiệp thép này từng ghi nhận trong một quý kể từ khi hoạt động.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu đạt 18.771 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 290 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,2% và 83,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp mới thực hiện được 67% kế hoạch doanh thu và vỏn vẹn 18% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Tính đến cuối quý 3, tồn kho của Thép Nam Kim lên đến 8.837 tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ đồng so với cuối quý trước. Đáng chú ý, doanh nghiệp này đã phải trích lập dự phòng giảm giá cho khoản mục này lên đến hơn 290 tỷ đồng vào cuối quý 3. Con số này tại thời điểm 30/6 mới ở mức hơn 100 tỷ đồng.

Theo đánh giá của VNDirect, biên lợi nhuận gộp của các công ty thép có thể sẽ phục hồi từ quý 4/2022 khi hầu hết hàng tồn kho giá cao đã được ghi nhận vào giá vốn hàng bán của quý trước đó. CTCK này cho rằng các công ty thép đã giảm mức tồn kho xuống chỉ còn 2-3 tháng trong quý 4/2022 so với mức 4-5 tháng tại cuối quý 2/2022. Điều này sẽ làm giảm rủi ro từ việc trích lập giảm giá hàng tồn kho.

Bên cạnh đó, việc giá giao ngay của các nguyên vật liệu đầu vào (quặng sắt, than cốc, thép phế) cũng đang dần quay về mức trung bình. Do đó, VNDirect dự báo lợi nhuận của các công ty thép sẽ sớm chạm đáy, mặc dù tốc độ phục hồi sẽ khá chậm do nhu cầu thép yếu.