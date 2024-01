NMN - Giải pháp trẻ hóa từ Nhật Bản của Ribeto

Giải thích khoa học về NMN



Theo các chuyên gia của CTCP Thương mại XNK Ribeto Kết nối Nhật-Việt (Tập đoàn Ribeto), Nicotinamide Mononucleotide (NMN) là hợp chất đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất NAD+ (Nicotinamide-Adenine-Dinucleotide), một co-enzym quan trọng trong chuyển hóa năng lượng tế bào. Đến tuổi trung niên, mức NAD+ giảm mạnh so với thời trẻ sẽ dẫn đến giảm sản xuất năng lượng tế bào và tăng sự suy giảm các chức năng cơ thể.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng bổ sung NMN có thể tăng mức NAD+, có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa và cải thiện sức khỏe tổng thể. Có thể nói NMN là "Thần dược" Cải lão Hoàn Đồng, giúp cơ thể luôn trẻ đẹp, khỏe mạnh, và trường thọ.



Giải thích ngắn gọn, NMN có tác dụng đã được chứng minh về việc giảm lão hóa.

NMN đem lại hiệu quả gì?

Bổ sung NMN có thể mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt cho phụ nữ, bao gồm:

Sản xuất năng lượng tế bào - NMN làm tăng NAD+, kích hoạt gen Sirtuin, tăng cường sản xuất năng lượng tế bào. Điều này rất quan trọng để duy trì sức khỏe của các hệ thống cơ thể khác nhau, góp phần cải thiện năng lượng và sức sống thể chất, đảo ngược quá trình lão hóa, giúp cơ thể trẻ lại.

Chức năng ty thể: NMN hỗ trợ sức khỏe ty thể, giúp sản xuất năng lượng và cải thiện sức khỏe tổng thể của tế bào. Chức năng ty thể được cải thiện giúp trì hoãn khởi phát sự suy giảm chức năng của các cơ quan.

Cải thiện trao đổi chất: NMN có thể cải thiện độ nhạy insulin và sức khỏe trao đổi chất, đảo ngược rối loạn chức năng cơ thể và kéo dài tuổi thọ của tế bào.

Sức khỏe thần kinh: Việc tăng cường NAD + thường xuyên từ NMN, có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ và chức năng nhận thức, trí nhớ và khơi dậy khả năng sáng tạo, giúp điều trị các chứng rối loạn não như động kinh, làm giảm tác hại của các gốc tự do, chống lại sự thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer.



Sức khỏe tim mạch: Vai trò của NMN trong việc duy trì các mạch máu khỏe mạnh và tác dụng tiềm ẩn của nó đối với mức cholesterol có thể góp phần mang lại sức khỏe tim mạch tốt hơn.

Tóm lại, NMN hỗ trợ các khía cạnh khác nhau về sức khỏe và thể chất, đặc biệt liên quan đến lão hóa và sản xuất năng lượng tế bào.

Tại sao NMN lại có rất nhiều giá khác nhau?

Khi tìm kiếm những cụm từ liên quan đến NMN, có hàng trăm sản phẩm với hàng trăm mức giá đang được chào bán tại Việt Nam. Như vậy làm sao biết được đâu là sản phẩm chất lượng.

Ông Ishida-Ken tham quan nhà máy sản xuất NMN

Ông ISHIDA-KEN, chủ tịch Tập đoàn Ribeto cho biết: "Hiện nay do sức nóng của NMN trong tác dụng làm đẹp đã thu hút rất nhiều người tham gia kinh doanh. Tuy nhiên, rất nhiều sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không được bộ y tế công nhận; hàng giả, hàng nhái cũng tràn lan. Đó chính là lý do dẫn tới sản phẩm NMN khá "nhiễu loạn" trong thời gian gần đây. May mắn, TPBVSK BIBIGEN NMN 18000 do Ribeto phân phối có đầy đủ giấy tờ và nguồn gốc rõ ràng - sản phẩm nội địa Nhật uy tín được PMDA (cơ quan quản lý dược phẩm Nhật) chứng nhận. Do đó, thu hút được lượng lớn khách hàng cần sản phẩm chất lượng và quan tâm đến sức khỏe tin dùng trong nhiều năm qua".



Quy đổi hàm lượng NMN trong 1 viên TPBVSK BIBIGEN NMN 18000 với NMN có trong mỗi loại thực phẩm

Sản phẩm được khách hàng tin tưởng lựa chọn tại Nhật

Bà Nguyễn Thu Huyền, Tổng Giám đốc Tập đoàn Ribeto cho biết: "Khi tác dụng của NMN được phản ánh tích cực qua những thí nghiệm lâm sàng cũng là lúc người tiêu dùng săn đón dòng sản phẩm này. Tuy nhiên, những sản phẩm làm đẹp chất lượng cao như NMN khi sử dụng cần đặc biệt chú ý đến nguồn gốc sản phẩm vì giá bán khá cao đã thu hút một lực lượng lớn làm sản phẩm kém chất lượng tham gia.



Có một số yếu tố mà người dùng cần đặc biệt quan tâm và thận trọng khi sử dụng NMN. NMN được kiến nghị sử dụng 600mg/ngày để có tác dụng tốt nhất. Các sản phẩm rẻ hơn thường lừa người tiêu dùng sử dụng hàm lượng ít hơn để có cảm giác rẻ hơn.

Những dòng NMN chất lượng cao thường có độ tinh khiết cao tới 99%. Cuối cùng, yếu tố cần xem xét kỹ lưỡng là uy tín của nhà máy sản xuất. Như tại Nhật, tỷ lệ sản phẩm lỗi thường bằng 0 (Six Sigma Level > 6)."

NMN thực tế là một dòng TPCN rất hiệu quả trong việc hỗ trợ chống lão hóa. Câu chuyện còn lại là liệu người tiêu dùng có lựa chọn đúng sản phẩm có chất lượng hay bị sa đà vào ma trận hàng hóa tràn lan hiện nay.

Nhân dịp năm mới 2024 và kỷ niệm đối tác chiến lược toàn diện Nhật Bản, Ribeto đang có chương trình ưu đãi đặc biệt cho các combo sức khỏe và làm đẹp, chi tiết xem tại: https://ribeto.com.vn/collections/all

Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Ribeto Kết Nối Nhật - Việt

Địa chỉ tại Việt Nam:

- Hà Nội: Tầng 3, số 86 phố Linh Lang, Phường Cống vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

- Hồ Chí Minh: Số 16 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.