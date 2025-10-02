Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nổ lớn gây đổ sập một phần chung cư 20 tầng ở New York

02-10-2025 - 08:41 AM | Tài chính quốc tế

Một vụ nổ nghi do rò rỉ khí gas đã làm sập một phần tòa nhà chung cư công cộng 20 tầng ở khu Bronx, thành phố New York vào sáng 1/10 (giờ Mỹ).

(Ảnh: WABC)

Cơ quan chức năng cho biết hiện không chưa có người thiệt mạng hay bị thương, song hàng trăm cư dân phải sơ tán khẩn cấp.

Theo Sở Cứu hỏa New York (FDNY), vụ việc xảy ra lúc khoảng 8h10 sáng tại khu chung cư Mitchel Houses trên đại lộ Alexander, thuộc quận Bronx. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ sự cố ở trục thông gió nối với hệ thống nồi hơi. Ủy viên FDNY Robert Tucker cho biết: "Chúng tôi tin vụ nổ xảy ra trong khu vực đó, nhưng kết luận cuối cùng sẽ do nhóm điều tra xác định".

Nổ lớn gây đổ sập một phần chung cư 20 tầng ở New York- Ảnh 2.

(Ảnh: AP)

Hình ảnh trên truyền hình địa phương cho thấy một góc của tòa nhà bị phá hủy, nhiều mảng tường bong tróc để lộ gạch vỡ và khung thép. Các mảnh vụn rơi xuống lòng đường, buộc cảnh sát phải phong tỏa toàn bộ khu vực để đảm bảo an toàn. Người dân sinh sống quanh hiện trường mô tả đã nghe thấy "một tiếng nổ vang trời" trước khi chứng kiến khói và bụi bao trùm khu phố.

Thị trưởng New York, ông Eric Adams, xác nhận không có thương vong và gọi đây là "một điều may mắn trong thảm họa". Một số cư dân trong khu vực gần ống khói đã được sơ tán để phục vụ công tác kiểm tra an toàn kết cấu. Toàn bộ hệ thống khí gas của tòa nhà đã bị cắt, trong khi một trung tâm cộng đồng địa phương và xe bus của Cơ quan Giao thông (MTA) được trưng dụng làm nơi trú tạm cho người dân.

Nổ lớn gây đổ sập một phần chung cư 20 tầng ở New York- Ảnh 3.

(Ảnh: WABC)

Theo Ủy viên Quản lý Khẩn cấp thành phố Zachary Iscol, công tác phá dỡ một phần tường bị sập sẽ được tiến hành ngay trong ngày để tiếp cận tầng hầm và khu vực nồi hơi, từ đó khôi phục các dịch vụ thiết yếu như sưởi, nước nóng và gas nấu ăn.

Vụ nổ xảy ra đúng ngày Cơ quan Quản lý Nhà ở New York (NYCHA) bắt đầu chuyển hệ thống sang chế độ sưởi mùa đông. Bà Eva Trimble, Giám đốc điều hành NYCHA, khẳng định tất cả các nồi hơi đều được kiểm tra định kỳ trước khi đưa vào vận hành. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận nhiều tòa nhà công cộng đã xuống cấp nghiêm trọng do được xây dựng từ giữa thế kỷ 20, dẫn đến rủi ro cao về sự cố kỹ thuật.

Nổ lớn gây đổ sập một phần chung cư 20 tầng ở New York- Ảnh 4.

(Ảnh: AP)

Theo thống kê, khoảng 500.000 người dân New York đang sinh sống trong hệ thống nhà ở công cộng của NYCHA - cơ quan quản lý nhà ở lớn nhất nước Mỹ. Trong nhiều thập kỷ, cư dân tại những khu dân cư này liên tục phản ánh về tình trạng cơ sở hạ tầng xuống cấp, từ nấm mốc, chuột bọ cho đến sự cố mất sưởi và nước nóng.

Theo An Khê

VTV

