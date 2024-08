Nổ lớn khắp Kiev và 14 vùng lãnh thổ Ukraine: Tên lửa ồ ạt trút, Nga bắt đầu giáng đòn trả đũa khốc liệt?

Tờ Kyiv Independent đưa tin, hàng loạt tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Kiev và các thành phố khác trên khắp lãnh thổ Ukraine trong sáng 26/8, khi Nga phát động một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn. Các diễn biến vẫn đang tiếp tục được truyền thông Ukraine cập nhật.



Theo phóng viên của tờ Kyiv Independent, còi báo động không kích đã vang lên trên khắp lãnh thổ Ukraine trước 6 giờ sáng (theo giờ địa phương, tức khoảng 12h theo giờ Việt Nam). Tiếng nổ đầu được tiên được ghi nhận vào lúc 8h30, vài phút sau, thêm một loạt tiếng nổ khác.

Tới 9h sáng, nhiều tiếng nổ tiếp tục được ghi nhận ngay sau khi Không quân Ukraine thông báo tiêm kích MiG-31 của Nga, với tên lửa Kinzhal, đã xuất kích.

Hàng nghìn người đã đổ về các nhà ga tàu điện ngầm ở thủ đô Kiev để trú ẩn trong lúc Nga phát động cuộc tấn công tên lửa ngày 26/8. Ảnh: Kyiv Post

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, đã xảy ra tình trạng mất điện trên địa bàn một số quận của thủ đô. Nguồn cung cấp nước ở hữu ngạn thành phố cũng đang có vấn đề. Theo DTEK – công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, lệnh cắt điện khẩn cấp đang được ban bố trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Ngoài thủ đô Kiev, các tiếng nổ còn được ghi nhận ở Kharkiv, Odesa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi (tỉnh Kirovohrad) và Kryvyi Rih, cũng như ở các tỉnh Lviv, Rivne và Ivano-Frankivsk.

Theo cập nhật của tờ Kyiv Post vào lúc 15h32 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal thông báo có tổng cộng 15 vùng lãnh thổ của Ukraine (tính cả thủ đô Kiev) đã trở thành mục tiêu của Nga trong đợt tấn công này. "Thật không may, một số vùng đã bị thiệt hại" - Ông Shmyhal nói



Theo Kyiv Independent, trước mắt đã ghi nhận 4 trường hợp thiệt mạng trong vụ tấn công của Nga.

Tại thành phố Lutsk ở tây bắc Ukraine, một tòa nhà chung cư đã bị hư hại. Thị trưởng thành phố Ihor Polishchuk cho biết, 1 người đã thiệt mạng.

Ba trường hợp còn lại được ghi nhận ở tỉnh Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia và Zhytomyr.

Bên cạnh đó, có ít nhất 7 người bị thương tại các tỉnh Mykolaiv và Odesa.

Đây có thể là "cuộc tấn công tên lửa lớn nhất" do Nga phát động kể từ khi xung đột bùng nổ.

Đáng lưu ý, ngoài tiêm kích MiG-31, Không quân Ukraine đã báo cáo về hoạt động của 11 máy bay ném bom Nga, cùng lượng lớn máy bay không người lái cảm tử (kamikaze) đang hướng đến các thành phố trên khắp Ukraine. Nhiều tên lửa thuộc các loại khác nhau đã được phóng đi.

Theo tờ Kyiv Post, cácmáy bay tấn công của Nga đã cất cánh từ các sân bay ở Engels, Diaghilev, Olenya và Shaikovka. Ngoài ra, quân đội Nga đã phóng tên lửa từ biển Caspi, và từ các tàu chiến trên Biển Đen.

Tờ báo cho biết, hàng nghìn người đã đổ về các nhà ga tàu điện ngầm ở thủ đô Kiev để trú ẩn trong lúc Nga phát động cuộc tấn công tên lửa "có thể là lớn nhất" kể từ khi xung đột bùng nổ. Mục tiêu chính của Nga dường như là các cơ sở năng lượng.

Phản ứng trước cuộc tấn công của Nga, ông Andriy Yermak – Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine tuyên bố: "Mong muốn phá hủy ngành năng lượng của chúng ta sẽ khiến người Nga phải trả giá đắt cho cơ sở hạ tầng của họ".

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận nào liên quan.

Trước đó, hôm 23/8, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo, Tổng thống Putin đã quyết định phương thức đáp trả chiến dịch tấn công của Ukraine vào Kursk, và đó sẽ là "một sự trừng phạt nghiêm khắc".

"Tôi thành thật thông báo với các vị rằng, Tổng thống (Vladimir Putin) đã đưa ra quyết định. Tôi tin chắc những phía có liên quan sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc vì những gì diễn ra ở Kursk" - Ông Antonov nói.

Đại sứ quán Mỹ và Trung Quốc cũng đồng loạt đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công "cả ngày lẫn đêm" của Nga trên khắp lãnh thổ Ukraine trong những ngày tới.

"Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đánh giá rằng, trong vài ngày tới và xuyên suốt cuối tuần, có nguy cơ tăng cao các cuộc tấn công cả ngày lẫn đêm bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga trên khắp Ukraine, liên quan đến Ngày Độc lập của Ukraine 24/8" - Thông báo của Đại sứ quán Mỹ cho hay.

Đại sứ quán Trung Quốc thì khuyến cáo công dân không nên tới Ukraine do "tình hình an ninh". Các công dân nào vẫn muốn ở lại Ukraine được khuyến cáo nên tìm nơi trú ẩn an toàn ngay khi có còi báo động không kích.