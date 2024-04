Nỗ lực mới của TikTok Shop sau 2 năm “thắng lớn” với shoppertainment

Sáng kiến mới thúc đẩy hàng Việt và sản phẩm bền vững

Chia sẻ mở đầu sự kiện, ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok Việt Nam, cho biết: "TikTok được biết đến đầu tiên là một nền tảng giải trí, và ngay từ thuở đầu chúng tôi đã có sứ mệnh sẽ đồng hành với người dùng Việt Nam lâu dài. Đó là động lực chính giúp TikTok có được nhiều thành tựu, từ dự án Giới thiệu văn hoá từng vùng miền như #HelloVietnam… đạt hàng triệu view đầu tiên đến chiến dịch Ở Nhà Vẫn Vui quy tụ nhiều KOLs nhất trong đại dịch Covid-19. Và 2023, chúng tôi tiếp tục bùng nổ với chương trình Chợ phiên OCOP.

Với chặng đường đã qua, năm 2024 TikTok Shop nhận thấy và sẽ tập trung phát triển bền vững cho cả doanh nghiệp, người tham gia và người dùng trên nền tảng. Mục đích của chúng tôi là làm sao bảo vệ được người dùng tốt nhất, cũng như tạo điều kiện, môi trường để người bán có thể kinh doanh hiệu quả, lâu dài. Và xa hơn, chiến dịch phát triển bền vững của TikTok Shop còn hướng đến sứ mệnh tái tạo, làm sao đảm bảo con cháu tương lai của chúng ta vẫn có được môi trường sống tốt, sử dụng được sản phẩm chất lượng".

Với mục tiêu trên, tại sự kiện, TikTok Shop chính thức ký kết biên bản hợp tác với Báo Nhân Dân và Truyền hình Quốc hội nhằm triển khai sáng kiến "Tự hào hàng Việt" (#TuHaoHangViet). Cụ thể, TikTok Shop mở tab "Hàng Việt", là trang chuyên biệt tập hợp các sản phẩm nội địa uy tín, độc đáo từ đa dạng ngành hàng, giúp người dùng có thể dễ dàng khám phá, tìm kiếm và mua sắm mọi lúc, tất cả chỉ trong tab "Hàng Việt". Bên cạnh đó, TikTok Shop ký kết hợp tác cùng Truyền hình Quốc Hội Việt Nam ra mắt sáng kiến #HiGreen nhằm thúc đẩy các sản phẩm xanh, bền vững, thân thiện môi trường. Các sản phẩm này cũng sẽ quy tụ tại tab #HiGreen trên Shop Tab, và gắn nhãn #HiGreen để người dùng dễ dàng nhận diện và chọn mua. Trong khuôn khổ hai hợp tác sẽ diễn ra nhiều hoạt động nhằm kích cầu thương mại như các chương trình ưu đãi, phiên LIVE định kỳ, cùng các hoạt động đào tạo, nâng cao kiến thức số hóa thương mại cho các nhà bán hàng, doanh nghiệp tại địa phương.

Chia sẻ bên lề sự kiện, ông Nguyễn Lâm Thanh cũng nhấn mạnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một trong những ưu tiên hàng đầu của nền tảng. Cụ thể, TikTok Shop khuyến khích người dùng chủ động đánh giá, báo cáo những phát hiện sai phạm liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hành vi người bán để đảm bảo quyền lợi cá nhân và duy trì trải nghiệm mua sắm đáng tin cậy. Người dùng, khách hàng, và cả người bán, thương hiệu có thể báo cáo về các mặt hàng không đúng với mô tả trên đa kênh trong và ngoài nền tảng. Các báo cáo sẽ được xử lý trong vòng 72 giờ. Qua đó, các nỗ lực hướng đến mang lại giải pháp toàn diện, bền vững cho mọi thành phần tham gia vào hệ sinh thái TMĐT trên nền tảng.

2023 – năm bùng nổ của TikTok Shop, tiếp tục dẫn đầu xu hướng Shoppertainment

Nhìn lại 2023, có thể xem là năm thắng lớn của TikTok Shop với nhiều tăng trưởng ấn tượng. Theo báo cáo mới nhất của YouNet ECI về Doanh thu các sàn TMĐT trong quý 1-2024, TikTok Shop được ghi nhận đứng thứ 2 về thị phần giá trị giao dịch của các sàn thương mại điện tử, và đứng thứ 2 về số lượng nhà bán.

Theo TikTok, so với cùng kỳ 2023, tổng giá trị hàng hóa (GMV) thông qua Shop Tab tăng 32 lần, số lượng các nhà bán hàng duy trì GMV ổn định tăng gấp 3 lần. Lượt xem các phiên LIVE và các video ngắn tăng gấp 12 lần, tăng trưởng số lượng video hằng tháng so với năm 2023 gấp 1,35 lần. Hai năm qua cũng chứng kiến mức doanh thu tăng trưởng ấn tượng của nhà bán thuộc các ngành hàng tiêu biểu như Mẹ và bé, Điện tử, Đồ gia dụng… Không chỉ các nhãn hàng, các nhà sáng tạo nội dung cũng nhận định TikTok là nền tảng tuyệt vời để theo đuổi sự nghiệp sáng tạo nội dung lâu dài, hiệu quả và tạo ra thu nhập, với tăng trưởng nhà sáng tạo nội dung gấp 1,42 lần. Năm qua, TikTok Shop cũng ra mắt loạt giải pháp mới như Shop Tab - trang mua sắm giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm đa dạng sản phẩm, hay TikTok Shop Mall với 100% hàng chính hãng từ nhà bán hàng và miễn phí vận chuyển cho người dùng. Có thể nói hệ sinh thái TikTok Shop ngày càng hoàn thiện, mang đến trải nghiệm mua sắm liền mạch, tiện lợi, an toàn cho người dùng, đồng thời cho phép các doanh nghiệp và nhà sáng tạo dễ dàng kết nối và đa dạng hóa nội dung, từ đó cải thiện hiệu quả kinh doanh và thu nhập.

Yến sào Đỗ Thị Toán: "TikTok Shop thực sự mang lại sự đột phá"

Phiên toạ đàm "Social Commerce: Hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững"

Tham gia chia sẻ tại phiên toạ đàm bên lề TikTok Shop Summit 2024, đại diện Yến sào Đỗ Thị Toán đã có chia sẻ về câu chuyện của đơn vị. Bà cho biết, Yến sào Đỗ Thị Toán tham gia TikTok Shop được 2 năm và ghi nhận những thành công ngoài mong đợi.

Thực tế, công ty đã tham gia thương mại điện tử được 5 năm, trải nghiệm nhiều nền tảng khác nhau. Nhưng riêng TikTok Shop, bà Toán cho biết đã mang lại sự đột phá cho việc kinh doanh của mình.

"Bởi, vấn đề lớn nhất của một đơn vị kinh doanh truyền thống chuyển qua thương mại điện tử là vấn đề ở vận hành. Khi lên TikTok Shop, công ty thậm chí có đến 100 – 1.000 đơn cho một buổi livestream, và khâu vận hành của TikTok Shop rất gói gọn. Khác với ngày xưa, khi làm việc với những nền tảng thương mại điện tử khác sẽ cần đến một ekip nhiều người, nhiều khâu để có thể vận hành 1.000 đơn hàng đó", bà Toán nói.

Chưa kể, TikTok Shop còn giúp công ty về khâu quảng bá sản phẩm chi tiết. Yến sào trước đây khi nghe đến mọi người sẽ nghĩ đến cái gì đó cao sang, đắt tiền cho Vua chúa ngày xưa. Nhưng thực tế, bây giờ Yến sào đã chia sẻ sản phẩm và bán đại trà, ai cũng có thể mua sử dụng được. Hiện, kênh TikTok Shop của Yến sào Đỗ Thị Toán đang có 270.000 người theo dõi, công ty đạt đến 8.000-12.000 lượt bán mới/tháng.

Tựu chung, với sự ủng hộ của các đối tác doanh nghiệp, cộng đồng nhà sáng tạo nội dung cũng như người dùng, TikTok Shop đã có hai năm đầu tiên đầy khởi sắc tại thị trường Việt Nam. "Chúng tôi xem đây là bàn đạp quan trọng để không ngừng cải tiến và hoàn thiện nhằm trở thành một giải pháp toàn diện, phục vụ đa nhu cầu của doanh nghiệp lẫn người dùng trên con đường phát triển bền vững", ông Thanh khẳng định.