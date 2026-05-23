Nổ mỏ than ở Trung Quốc, ít nhất 90 người chết, nhiều người mắc kẹt

Tính đến trưa 23-5, số người chết trong vụ tai nạn mỏ than ở huyện Thấm Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, đã tăng lên 90 người, theo cập nhật mới nhất từ Tân Hoa Xã.

Tai nạn xảy ra vào tối 22-5 tại mỏ than Liushenyu, thuộc TP Trường Trị, sau một vụ nổ khí gas dưới lòng đất.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, khoảng 247 công nhân đang làm việc trong mỏ.

Lực lượng cứu hộ triển khai tìm kiếm tại mỏ than Liushenyu ở TP Trường Trị, tỉnh Sơn Tây, sau vụ nổ khí gas khiến gần 100 người thương vong. Ảnh: AP

Lực lượng cứu hộ đã đưa được 201 người lên mặt đất an toàn, song nhiều người mắc kẹt được cho là trong tình trạng nguy kịch. Công tác tìm kiếm, cứu nạn được triển khai xuyên đêm trong điều kiện nhiều khó khăn.

Hiện vẫn còn công nhân mất tích dưới lòng đất trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết nồng độ khí carbon monoxide (CO) – loại khí độc không màu, không mùi – tại khu vực mỏ đã vượt ngưỡng an toàn sau vụ nổ. Đây được xem là một trong những yếu tố khiến công tác tiếp cận hiện trường và cứu hộ gặp nhiều trở ngại.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu dốc toàn lực cứu hộ, đồng thời làm rõ trách nhiệm các bên liên quan và xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.

Sơn Tây vốn được xem là "thủ phủ than đá" của Trung Quốc, nơi cung cấp gần 1/3 sản lượng than cả nước.

Tuy nhiên, địa phương này cũng nhiều lần ghi nhận các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trong ngành khai khoáng, làm dấy lên tranh cãi về điều kiện an toàn tại các mỏ than.