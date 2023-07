Nợ rộ cho thuê chung cư theo giờ, ngày

Thời gian qua, giá thuê chung cư tại Hà Nội liên tục tăng cao, thậm chí đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo khảo sát của chúng tôi loại hình chung cư 2 phòng ngủ cho thuê tại quận Cầu Giấy dao động từ 13 - 20 triệu đồng/tháng, trong khi đầu năm 2022 chỉ từ 8 - 15 triệu đồng/tháng. Tại khu vực quận Hà Đông đầu năm 2022, giá thuê chung cư 2 phòng ngủ từ 5 - 11 triệu đồng/tháng thì nay đã lên tới 7 - 16 triệu đồng/tháng. Tại quận Thanh Xuân, giá thuê chung cư dao động từ 14 - 19 triệu đồng/tháng, tăng 20 - 30% so với đầu năm ngoái. Tại quận Hoàng Mai giá thuê chung cư cách đây 1 năm từ 6 - 8 triệu đồng/tháng, nay giá đã tăng lên 8 - 10 triệu đồng/tháng.

Theo báo cáo mới đây của Batdongsan.com.vn, về loại hình chung cư cho thuê tại Hà Nội trong quý II/2023, mức độ quan tâm giảm 6% so với quý đầu năm. Song, giá thuê đã tăng 18% so với thời điểm quý III/2019 (trước khi dịch bệnh xảy ra”. Đáng chú ý, chung cư cho thuê tại quận Nam Từ Liêm ở quý vừa qua đã tăng 6% so với quý I/2023.

Giá thuê chung cư tăng mạnh khiến nhiều người dù đã thuê từ lâu nhưng cũng phải ngậm ngùi trả nhà để chuyển tới khu vực hoặc nhà có mức giá rẻ hơn. Theo đó, thời gian gần đây nhiều căn chung cư rơi vào cảnh ế khách. Tuy nhiên, do chủ nhà không muốn giảm giá thuê, nên đã chuyển sang mô hình kinh doanh giống căn hộ dịch vụ. Khách thuê có thể thuê theo giờ, ngày hoặc tuần, tháng để sử dụng ở, nghỉ ngơi,...

Anh Nguyễn Văn Công, hiện đang cho thuê một căn hộ 1 phòng ngủ tại địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2023, gia đình anh tăng giá thuê từ 5 triệu đồng lên 6,5 triệu đồng. Tuy nhiên, khách thuê không tiếp tục ký hợp đồng mà chuyển đi nơi khác ở. Do suốt một tháng không tìm được khách thuê và nhận thấy mô hình kinh doanh cho thuê căn hộ ngắn ngày đang phát triển rầm rộ, nên anh Công cũng tìm hiểu làm.

Nhiều căn chung cư tại Hà Nội được chuyển sang kinh doanh cho thuê theo giờ/ngày (ảnh chụp màn hình).

“Vốn căn hộ cho thuê của tôi đã đầy đủ đồ đạc như tivi, tủ lạnh, bếp,... Do đó, khi chuyển sang mô hình cho thuê ngắn ngày tôi chỉ cần trang trí lại nhà là có thể đi vào vận hành ngay. Căn hộ của tôi cho thuê với giá 600.000 đồng/đêm; theo tuần là 3 triệu đồng/tuần; nếu khách có nhu cầu thuê theo tháng sẽ là 7,8 triệu đồng”, anh Công chia sẻ.

Theo anh Công, từ khi chuyển sang mô hình cho thuê ngắn ngày, căn hộ rất ít khi bỏ trống. Do đó, lợi nhuận thu về cũng tốt hơn từ việc cho thuê lâu dài. Đối tượng thuê đa phần là các bạn trẻ, những người từ nơi khác tới Hà Nội công tác ngắn ngày.

Tương tự, anh Trần Hoàng Thái (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, hiện anh đang sở hữu 2 căn chung cư trên địa bàn quận Thanh Xuân, trước kia đều cho khách thuê lâu dài. Tuy nhiên, kể từ cuối năm ngoái, giá thuê đẩy lên cao, hầu hết khách đến thuê đều chỉ gắn bó một thời gian ngắn rồi trả nhà.

Để các căn chung cư không rơi vào tình trạng “cửa đóng then cài”, anh Thái cũng chuyển sang phương án cho thuê theo giờ, theo ngày hoặc theo tháng, vận hành như căn hộ dịch vụ nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

“Từ đầu năm tôi chi 300 triệu đồng để sửa, decor mua sắm các trang thiết bị lắp đặt vào chung cư. Sau đó, tôi đăng tải lên các trang mạng xã hội cho thuê chung cư. Về mức giá cho thuê là 300.000 đồng/2 giờ đầu, những giờ tiếp theo 60.000 đồng/giờ, giá thuê theo ngày 800.000 đồng/ngày đêm (dịp cuối tuần, ngày lễ sẽ phụ thu thêm 200.000 đồng), 4,5 triệu đồng/tuần. Nếu khách muốn thuê theo tháng sẽ là 16 triệu đồng. Các ngày cuối tuần chung cư của tôi đều kín khách thuê, các ngày trong tuần cũng rất ít khi trống”, anh Thái nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay có rất nhiều chủ nhà để tối đa hóa lợi nhuận cũng chuyển sang mô hình kinh doanh này. Thậm chí, có những đơn vị đứng ra thuê hàng loạt căn chung cư, sau đó decor lại và đưa vào vận hành.

Báo cáo quý II/2023 của Batdongsan.com.vn cho biết, vượt lên trên tất cả các loại hình đầu tư như vàng, ngoại tệ, chứng khoán…, chung cư ghi nhận tốc độ tăng tỷ suất lợi nhuận (tốc độ tăng giá cộng lợi suất cho thuê) nhanh và ổn định trong 9 năm qua. Tính đến quý 2/2023, lợi nhuận đầu tư chung cư đã tăng 97% so với đầu năm 2015.