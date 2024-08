Nợ vay thấp kỷ lục, cổ phiếu PNJ tăng kịch trần, vốn hóa vượt 35.000 tỷ

Sau thời gian đi ngang tích luỹ, cổ phiếu PNJ bất ngờ có cú nhấn ga tăng tốc đầy ngoạn mục lên lập đỉnh mới. Chỉ ít phút sau khi mở phiên, PNJ đã tăng kịch trần trong tình trạng "trắng bên bán", dư mua giá trần hàng triệu đơn vị. Với thị giá 104.900 đồng/cp, vốn hóa PNJ cũng lập kỷ lục hơn 35.000 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm.

Cổ phiếu PNJ bất ngờ tăng vọt ngay trước thềm công bố kết quả kinh doanh tháng 7 (định kỳ theo lịch của doanh nghiệp nghiệp). Trước đó, trong 6 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 21.113 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.167 tỷ đồng, lần lượt tăng 34% và 7% so với cùng kỳ 2023. Đây là mức lợi nhuận cao nhất mà PNJ đạt được trong nửa đầu năm kể từ khi hoạt động.

Sang năm 2024, PNJ lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 37.147 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 6% so với thực hiện năm ngoái, lên mức 2.089 tỷ đồng. Đây đều là những con số cao kỷ lục đối với doanh nghiệp này. Cổ tức dự kiến cho năm 2024 tiếp tục là 20% bằng tiền. So với kế hoạch đề ra, PNJ đã hoàn thành 60% kế hoạch doanh thu và 56% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2024.



Đến cuối tháng 6, tổng số cửa hàng của PNJ đạt 405 có mặt tại 57/63 tỉnh thành, bao gồm 396 CH PNJ, 5 CH Style by PNJ , 3 CH CAO Fine Jewellery và 1 Trung tâm kinh doanh sỉ. Công ty cho biết đã mở mới 13 cửa hàng PNJ và đóng 8 cửa hàng từ đầu năm. Đáng chú ý, quy mô cửa hàng của PNJ tiếp tục được mở rộng nhưng nợ vay của PNJ lại giảm xuống thấp kỷ lục.

Tính đến cuối quý 2/2024, số dư nợ vay tài chính của doanh nghiệp kinh doanh vàng, trang sức này chỉ vỏn vẹn chưa đến 250 tỷ đồng, giảm hơn 2.100 tỷ so với đầu năm và là mức thấp nhất kể từ khi niêm yết năm 2009. Trong số các doanh nghiệp tỷ USD trên sàn chứng khoán Việt Nam, hiếm có doanh nghiệp nào vay nợ ít như PNJ ở thời điểm hiện tại.

Tỷ lệ nợ vay/VCSH của PNJ tại thời điểm 30/6 cũng theo đó giảm xuống mức thấp kỷ lục, chỉ khoảng 2,3%. Trong quá khứ, tỷ lệ này từng có thời gian duy trì trên 100% vào giai đoạn 2014-2015 nhưng sau đó đã giảm mạnh. Từ giữa năm 2017 đến nay, PNJ thường xuyên duy trì tỷ lệ này trong khoảng 20-40% trước khi tiếp tục giảm mạnh trong nửa đầu năm nay.



Lãnh đạo PNJ từng chia sẻ kế hoạch mở rộng mạng lưới cửa hàng đến năm 2025 với hơn 500 tuy nhiên có thể thấy doanh nghiệp này cũng không vội vàng trong việc mở mới. Từng bước mở rộng mạng lưới cửa hàng một cách thận trọng, đồng thời nhu cầu đầu tư tài sản cố định không lớn trong khi dòng tiền dồi dào có thể là nguyên nhân khiến nợ vay của PNJ giảm mạnh xuống thấp kỷ lục.