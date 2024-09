Nợ xấu đang giảm

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình kinh tế vĩ mô tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2024 ổn định, các hoạt động kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực hơn. Mặc dù tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường song trong nước, nền kinh tế đã lấy lại được đà tăng trưởng như giai đoạn trước dịch COVID-19, khẳng định sự phục hồi rõ nét.

Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác góp phần hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát mục tiêu năm 2024 bình quân khoảng 4-4,5%, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và hệ thống ngân hàng.

Liên quan đến hoạt động tín dụng, sau khi giao hết chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng (khoảng 15%) theo nguyên tắc thông báo, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi sát tình hình thực hiện chỉ tiêu của các tổ chức tín dụng, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, yêu cầu tổ chức tín dụng trong trường hợp căn cứ nhu cầu thực tiễn không sử dụng hết chỉ tiêu được phân bổ thì chủ động báo cáo để điều hòa trong hệ thống.

Kể từ ngày 28/8/2024, tổ chức tín dụng có tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2024 đạt từ 80% chỉ tiêu đã thông báo đầu năm 2024 được chủ động điều chỉnh tăng thêm dư nợ tín dụng dựa trên cơ sở điểm xếp hạng của tổ chức tín dụng.

Tính đến ngày 26/8/2024, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế tăng 6,63% so với cuối năm 2023. Trong đó, tín dụng VND tăng 7,38%, tín dụng ngoại tệ giảm 11,62%. Huy động vốn tăng 2,76% so với cuối năm 2023 (huy động VND tăng 3,13%, huy động ngoại tệ giảm 2,06% so với cuối năm 2023).

Về chất lượng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước thời gian qua đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh công tác xử lý, thu hồi nợ xấu; nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa, hạn chế nợ xấu mới phát sinh.



Đến cuối tháng 6/2024, nợ xấu nội bảng của hệ thống các tổ chức tín dụng là 795,5 nghìn tỷ đồng, tăng 5,77% so với cuối năm 2023; tỷ lệ nợ xấu ở mức 4,56%. So với cuối năm 2023, các tỷ lệ này đều cải thiện hơn so với thời điểm cuối tháng 5/2024 (tại thời điểm cuối tháng 5/2024, nợ xấu nội bảng của hệ thống các tổ chức tín dụng là 833,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,8% so với cuối năm 2023; tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 4,94%).