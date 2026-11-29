Theo thống kê từ báo cáo tài chính quý III/2026, tổng nợ xấu nội bảng tại 28 ngân hàng trên sàn chứng khoán đạt 340.816 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026, tăng 25.441 tỷ đồng, tương đương 8,07% so với mức 315.375 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý II.

Đáng chú ý, xu hướng gia tăng nợ xấu diễn ra trên diện rộng khi có tới 24/28 ngân hàng ghi nhận số dư nợ xấu tăng trong quý III, trong khi chỉ 4 ngân hàng có nợ xấu giảm. Diễn biến này cho thấy áp lực nợ xấu vẫn hiện hữu tại phần lớn nhà băng, dù mức độ biến động có sự phân hóa đáng kể.

Trong đó, HDBank, MB và Sacombank là ba ngân hàng có mức tăng nợ xấu lớn nhất, với tổng mức tăng khoảng 13.337 tỷ đồng, tương đương hơn 52% mức tăng ròng nợ xấu của toàn bộ 28 ngân hàng được khảo sát.

Xét về mức tăng tuyệt đối, HDBank đứng đầu với số dư nợ xấu nội bảng đạt 24.642 tỷ đồng tại thời điểm 30/9/2026, tăng 6.250 tỷ đồng, tương đương 33,98% so với cuối quý II. Như vậy, chỉ trong vòng 3 tháng, nợ xấu tại ngân hàng này đã tăng thêm bình quân hơn 2.000 tỷ đồng mỗi tháng.

Mức tăng của HDBank cũng cao hơn đáng kể so với các ngân hàng xếp sau, đồng thời chiếm gần một phần tư tổng mức tăng ròng nợ xấu của 28 ngân hàng được khảo sát.

Đứng thứ hai là MB, với số dư nợ xấu tăng 3.677 tỷ đồng, tương đương 20,66%, từ 17.797 tỷ đồng lên 21.474 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những ngân hàng ghi nhận tốc độ gia tăng nợ xấu tương đối nhanh trong quý III.

Sacombank xếp thứ ba khi nợ xấu tăng thêm 3.409 tỷ đồng, lên 51.367 tỷ đồng vào cuối tháng 9. Dù tốc độ tăng chỉ ở mức 7,11%, thấp hơn đáng kể so với HDBank và MB, Sacombank vẫn là ngân hàng có quy mô nợ xấu nội bảng lớn nhất trong nhóm được khảo sát.

Một số ngân hàng lớn khác cũng ghi nhận nợ xấu tăng đáng kể. Tại Vietcombank, số dư nợ xấu tăng 2.081 tỷ đồng, tương đương 19,38%, lên 12.818 tỷ đồng. Techcombank ghi nhận mức tăng 1.878 tỷ đồng, tương ứng 20,47%, đưa tổng nợ xấu lên 11.048 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ xấu tại BIDV tăng 1.767 tỷ đồng, lên 47.486 tỷ đồng. VIB và ACB cũng ghi nhận mức tăng lần lượt 1.550 tỷ đồng và 1.437 tỷ đồng, tương ứng 13,34% và 18,76%.

Ngoài ra, OCB và LPBank đều có số dư nợ xấu tăng trên 1.000 tỷ đồng trong quý III, lần lượt đạt 9.073 tỷ đồng và 9.009 tỷ đồng vào cuối tháng 9.





Biến động nợ xấu ngân hàng quý III/2026

Nợ xấu ngân hàng nào tăng mạnh nhất quý III/2026? Biến động số dư nợ xấu nội bảng của 28 ngân hàng so với cuối quý II/2026 30/6/2026 315.375 tỷ đồng 30/9/2026 340.816 tỷ đồng Tăng trong quý +8,07% +25.441 tỷ đồng 24 ngân hàng tăng · 4 ngân hàng giảm Mức tăng/giảm (tỷ đồng) Tốc độ tăng/giảm (%) Nợ xấu tăng Nợ xấu giảm Biến động tuyệt đối (tỷ đồng) −2.000 0 6.250 HDB +6.250 HDB

30/6/2026: 18.392 tỷ đồng

30/9/2026: 24.642 tỷ đồng

Biến động: +6.250 tỷ đồng (+33,98%) MBB +3.677 MBB

30/6/2026: 17.797 tỷ đồng

30/9/2026: 21.474 tỷ đồng

Biến động: +3.677 tỷ đồng (+20,66%) STB +3.409 STB

30/6/2026: 47.957 tỷ đồng

30/9/2026: 51.367 tỷ đồng

Biến động: +3.409 tỷ đồng (+7,11%) VCB +2.081 VCB

30/6/2026: 10.737 tỷ đồng

30/9/2026: 12.818 tỷ đồng

Biến động: +2.081 tỷ đồng (+19,38%) TCB +1.878 TCB

30/6/2026: 9.171 tỷ đồng

30/9/2026: 11.048 tỷ đồng

Biến động: +1.878 tỷ đồng (+20,47%) BID +1.767 BID

30/6/2026: 45.719 tỷ đồng

30/9/2026: 47.486 tỷ đồng

Biến động: +1.767 tỷ đồng (+3,87%) VIB +1.550 VIB

30/6/2026: 11.617 tỷ đồng

30/9/2026: 13.167 tỷ đồng

Biến động: +1.550 tỷ đồng (+13,34%) ACB +1.437 ACB

30/6/2026: 7.657 tỷ đồng

30/9/2026: 9.094 tỷ đồng

Biến động: +1.437 tỷ đồng (+18,76%) OCB +1.061 OCB

30/6/2026: 8.013 tỷ đồng

30/9/2026: 9.073 tỷ đồng

Biến động: +1.061 tỷ đồng (+13,24%) LPB +1.046 LPB

30/6/2026: 7.963 tỷ đồng

30/9/2026: 9.009 tỷ đồng

Biến động: +1.046 tỷ đồng (+13,13%) TPB +751 TPB

30/6/2026: 6.279 tỷ đồng

30/9/2026: 7.029 tỷ đồng

Biến động: +751 tỷ đồng (+11,96%) CTG +702 CTG

30/6/2026: 25.079 tỷ đồng

30/9/2026: 25.781 tỷ đồng

Biến động: +702 tỷ đồng (+2,80%) PGB +531 PGB

30/6/2026: 1.417 tỷ đồng

30/9/2026: 1.948 tỷ đồng

Biến động: +531 tỷ đồng (+37,50%) SHB +514 SHB

30/6/2026: 14.375 tỷ đồng

30/9/2026: 14.889 tỷ đồng

Biến động: +514 tỷ đồng (+3,57%) MSB +459 MSB

30/6/2026: 5.826 tỷ đồng

30/9/2026: 6.285 tỷ đồng

Biến động: +459 tỷ đồng (+7,87%) VBB +437 VBB

30/6/2026: 2.240 tỷ đồng

30/9/2026: 2.677 tỷ đồng

Biến động: +437 tỷ đồng (+19,49%) NAB +296 NAB

30/6/2026: 3.222 tỷ đồng

30/9/2026: 3.518 tỷ đồng

Biến động: +296 tỷ đồng (+9,19%) ABB +295 ABB

30/6/2026: 1.615 tỷ đồng

30/9/2026: 1.910 tỷ đồng

Biến động: +295 tỷ đồng (+18,27%) PCB +286 PCB

30/6/2026: 4.598 tỷ đồng

30/9/2026: 4.883 tỷ đồng

Biến động: +286 tỷ đồng (+6,21%) SSB +182 SSB

30/6/2026: 5.702 tỷ đồng

30/9/2026: 5.884 tỷ đồng

Biến động: +182 tỷ đồng (+3,19%) VAB +158 VAB

30/6/2026: 1.176 tỷ đồng

30/9/2026: 1.334 tỷ đồng

Biến động: +158 tỷ đồng (+13,40%) KLB +139 KLB

30/6/2026: 1.418 tỷ đồng

30/9/2026: 1.557 tỷ đồng

Biến động: +139 tỷ đồng (+9,82%) BAB +106 BAB

30/6/2026: 1.540 tỷ đồng

30/9/2026: 1.645 tỷ đồng

Biến động: +106 tỷ đồng (+6,86%) SGB +26 SGB

30/6/2026: 641 tỷ đồng

30/9/2026: 666 tỷ đồng

Biến động: +26 tỷ đồng (+4,01%) BVB −234 BVB

30/6/2026: 2.752 tỷ đồng

30/9/2026: 2.518 tỷ đồng

Biến động: −234 tỷ đồng (−8,51%) VPB −292 VPB

30/6/2026: 38.087 tỷ đồng

30/9/2026: 37.795 tỷ đồng

Biến động: −292 tỷ đồng (−0,77%) NVB −1.248 NVB

30/6/2026: 8.592 tỷ đồng

30/9/2026: 7.344 tỷ đồng

Biến động: −1.248 tỷ đồng (−14,53%) EIB −1.821 EIB

30/6/2026: 5.794 tỷ đồng

30/9/2026: 3.973 tỷ đồng

Biến động: −1.821 tỷ đồng (−31,43%) Tốc độ biến động (%) −37,5% 0 37,5% PGB +37,50% PGB

30/6/2026: 1.417 tỷ đồng

30/9/2026: 1.948 tỷ đồng

Biến động: +531 tỷ đồng (+37,50%) HDB +33,98% HDB

30/6/2026: 18.392 tỷ đồng

30/9/2026: 24.642 tỷ đồng

Biến động: +6.250 tỷ đồng (+33,98%) MBB +20,66% MBB

30/6/2026: 17.797 tỷ đồng

30/9/2026: 21.474 tỷ đồng

Biến động: +3.677 tỷ đồng (+20,66%) TCB +20,47% TCB

30/6/2026: 9.171 tỷ đồng

30/9/2026: 11.048 tỷ đồng

Biến động: +1.878 tỷ đồng (+20,47%) VBB +19,49% VBB

30/6/2026: 2.240 tỷ đồng

30/9/2026: 2.677 tỷ đồng

Biến động: +437 tỷ đồng (+19,49%) VCB +19,38% VCB

30/6/2026: 10.737 tỷ đồng

30/9/2026: 12.818 tỷ đồng

Biến động: +2.081 tỷ đồng (+19,38%) ACB +18,76% ACB

30/6/2026: 7.657 tỷ đồng

30/9/2026: 9.094 tỷ đồng

Biến động: +1.437 tỷ đồng (+18,76%) ABB +18,27% ABB

30/6/2026: 1.615 tỷ đồng

30/9/2026: 1.910 tỷ đồng

Biến động: +295 tỷ đồng (+18,27%) VAB +13,40% VAB

30/6/2026: 1.176 tỷ đồng

30/9/2026: 1.334 tỷ đồng

Biến động: +158 tỷ đồng (+13,40%) VIB +13,34% VIB

30/6/2026: 11.617 tỷ đồng

30/9/2026: 13.167 tỷ đồng

Biến động: +1.550 tỷ đồng (+13,34%) OCB +13,24% OCB

30/6/2026: 8.013 tỷ đồng

30/9/2026: 9.073 tỷ đồng

Biến động: +1.061 tỷ đồng (+13,24%) LPB +13,13% LPB

30/6/2026: 7.963 tỷ đồng

30/9/2026: 9.009 tỷ đồng

Biến động: +1.046 tỷ đồng (+13,13%) TPB +11,96% TPB

30/6/2026: 6.279 tỷ đồng

30/9/2026: 7.029 tỷ đồng

Biến động: +751 tỷ đồng (+11,96%) KLB +9,82% KLB

30/6/2026: 1.418 tỷ đồng

30/9/2026: 1.557 tỷ đồng

Biến động: +139 tỷ đồng (+9,82%) NAB +9,19% NAB

30/6/2026: 3.222 tỷ đồng

30/9/2026: 3.518 tỷ đồng

Biến động: +296 tỷ đồng (+9,19%) MSB +7,87% MSB

30/6/2026: 5.826 tỷ đồng

30/9/2026: 6.285 tỷ đồng

Biến động: +459 tỷ đồng (+7,87%) STB +7,11% STB

30/6/2026: 47.957 tỷ đồng

30/9/2026: 51.367 tỷ đồng

Biến động: +3.409 tỷ đồng (+7,11%) BAB +6,86% BAB

30/6/2026: 1.540 tỷ đồng

30/9/2026: 1.645 tỷ đồng

Biến động: +106 tỷ đồng (+6,86%) PCB +6,21% PCB

30/6/2026: 4.598 tỷ đồng

30/9/2026: 4.883 tỷ đồng

Biến động: +286 tỷ đồng (+6,21%) SGB +4,01% SGB

30/6/2026: 641 tỷ đồng

30/9/2026: 666 tỷ đồng

Biến động: +26 tỷ đồng (+4,01%) BID +3,87% BID

30/6/2026: 45.719 tỷ đồng

30/9/2026: 47.486 tỷ đồng

Biến động: +1.767 tỷ đồng (+3,87%) SHB +3,57% SHB

30/6/2026: 14.375 tỷ đồng

30/9/2026: 14.889 tỷ đồng

Biến động: +514 tỷ đồng (+3,57%) SSB +3,19% SSB

30/6/2026: 5.702 tỷ đồng

30/9/2026: 5.884 tỷ đồng

Biến động: +182 tỷ đồng (+3,19%) CTG +2,80% CTG

30/6/2026: 25.079 tỷ đồng

30/9/2026: 25.781 tỷ đồng

Biến động: +702 tỷ đồng (+2,80%) VPB −0,77% VPB

30/6/2026: 38.087 tỷ đồng

30/9/2026: 37.795 tỷ đồng

Biến động: −292 tỷ đồng (−0,77%) BVB −8,51% BVB

30/6/2026: 2.752 tỷ đồng

30/9/2026: 2.518 tỷ đồng

Biến động: −234 tỷ đồng (−8,51%) NVB −14,53% NVB

30/6/2026: 8.592 tỷ đồng

30/9/2026: 7.344 tỷ đồng

Biến động: −1.248 tỷ đồng (−14,53%) EIB −31,43% EIB

30/6/2026: 5.794 tỷ đồng

30/9/2026: 3.973 tỷ đồng

Biến động: −1.821 tỷ đồng (−31,43%)

Nếu xét theo tốc độ tăng trưởng, PGBank mới là ngân hàng đứng đầu khi nợ xấu tăng tới 37,50% chỉ sau 3 tháng, từ 1.417 tỷ đồng lên 1.948 tỷ đồng. Mặc dù quy mô tăng tuyệt đối chỉ khoảng 531 tỷ đồng, tốc độ gia tăng nợ xấu của PGBank vượt tất cả các ngân hàng còn lại trong nhóm khảo sát.

Xếp sau PGBank về tốc độ tăng là HDBank (33,98%), MB (20,66%) và Techcombank (20,47%). VietBank, Vietcombank, ACB và ABBank cũng nằm trong nhóm có tốc độ tăng nợ xấu tương đối nhanh, dao động từ hơn 18% đến gần 20%.

Trái ngược với xu hướng gia tăng tại phần lớn ngân hàng, Eximbank, NCB, VPBank và BVBank là bốn nhà băng ghi nhận số dư nợ xấu giảm trong quý III/2026, với tổng mức giảm khoảng 3.595 tỷ đồng.

Trong đó, Eximbank có mức giảm mạnh nhất cả về giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ. Tại thời điểm 30/9/2026, nợ xấu nội bảng của ngân hàng này còn 3.973 tỷ đồng, giảm 1.821 tỷ đồng, tương đương 31,43% so với cuối quý II.

NCB cũng ghi nhận nợ xấu giảm đáng kể, từ 8.592 tỷ đồng xuống 7.344 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 1.248 tỷ đồng, hay 14,53%.

Hai ngân hàng còn lại có nợ xấu giảm là VPBank và BVBank, với mức giảm lần lượt 292 tỷ đồng và 234 tỷ đồng. Trong đó, nợ xấu của VPBank giảm nhẹ 0,77%, xuống còn 37.795 tỷ đồng vào cuối tháng 9, trong khi BVBank giảm 8,51%, xuống 2.518 tỷ đồng.

Cần lưu ý, mức tăng hay giảm nợ xấu về giá trị tuyệt đối chưa phản ánh đầy đủ sự thay đổi chất lượng tín dụng. Đối với những ngân hàng có quy mô cho vay lớn hoặc tín dụng tăng trưởng nhanh, số dư nợ xấu có thể tăng ngay cả khi tỷ lệ nợ xấu không biến động tương ứng.

Do đó, bên cạnh quy mô và tốc độ tăng nợ xấu, cần xem xét thêm diễn biến tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ, cơ cấu các nhóm nợ, chi phí trích lập dự phòng và tỷ lệ bao phủ nợ xấu để đánh giá đầy đủ hơn chất lượng tài sản cũng như khả năng ứng phó với rủi ro tín dụng của từng ngân hàng.