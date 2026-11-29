“Cuộc đua” nâng vốn điều lệ vượt ngưỡng trăm nghìn tỷ

Cuộc đua tăng vốn đang diễn ra sôi động ở nhiều phân khúc ngân hàng, với những đợt triển khai có quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, ngưỡng vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng đang trở thành mục tiêu của một số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân.

Cụ thể, trong năm 2026, Techcombank triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ 70.862 tỷ đồng lên 106.593 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 35.731 tỷ đồng (50,4%), dự kiến hoàn tất trong quý IV/2026. VPBank đặt mục tiêu nâng vốn từ 79.339 tỷ đồng lên 106.243 tỷ đồng; HDBank hướng tới mức 72.069 tỷ đồng thông qua các đợt phát hành trong năm. Cùng thời gian này, ABBank thông qua phương án nâng vốn điều lệ lên 26.833 tỷ đồng tại Đại hội đồng cổ đông ngày 21/8/2026, trong khi MSB xây dựng kế hoạch tăng từ 31.200 tỷ đồng lên 46.800 tỷ đồng.

Thực tế, cuộc đua gia tăng quy mô vốn đã đưa một số ngân hàng tiến sát hoặc vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng. MB chính thức hoàn tất tăng vốn lên 100.687,5 tỷ đồng từ cuối tháng 9/2026. VPBank cũng đã hoàn thành giai đoạn đầu của kế hoạch phát hành, đưa vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng, trước khi tiếp tục triển khai các bước tiếp theo để đạt mục tiêu đề ra. Đối với nhóm ngân hàng có vốn nhà nước, Agribank được chấp thuận chủ trương bổ sung 9.525 tỷ đồng trong năm 2026 và 20.165 tỷ đồng trong năm 2027, qua đó hướng tới quy mô vốn điều lệ 81.328 tỷ đồng.

Những kế hoạch và kết quả tăng vốn trên cho thấy các ngân hàng đang chủ động củng cố tiềm lực tài chính trước yêu cầu phát triển và quản trị ngày càng cao. Đặc biệt, khi khung Basel III của Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng ngày càng được chú trọng triển khai, năng lực vốn không chỉ phục vụ mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động mà còn quyết định khả năng đáp ứng các tỷ lệ an toàn, tăng sức chống chịu trước rủi ro và bảo đảm sự phát triển bền vững của mỗi ngân hàng.

Tăng vốn gắn với nâng cao chất lượng vốn là hướng đi cần thiết để gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường

Nâng chất lượng vốn cho “kỷ nguyên” Basel III

Khác với cách tiếp cận chủ yếu chú trọng quy mô vốn, Basel III nhấn mạnh chất lượng vốn và khả năng hấp thụ tổn thất của ngân hàng. Khuôn khổ này nâng cao yêu cầu tỷ lệ vốn lõi cấp 1 (CET1) phải đạt tối thiểu 4,5%, tỷ lệ vốn cấp 1 (Tier 1) tối thiểu 6% và tỷ lệ tổng vốn tối thiểu 8% trên tổng tài sản có rủi ro (RWA). Bên cạnh đó, ngân hàng phải duy trì bộ đệm bảo toàn vốn 2,5% RWA bằng vốn CET1 và đáp ứng tỷ lệ đòn bẩy tối thiểu 3% nhằm hạn chế tình trạng gia tăng đòn bẩy quá mức.

Các yêu cầu này cho thấy, ngân hàng không chỉ cần tăng vốn điều lệ mà còn phải bảo đảm chất lượng vốn tự có, tương xứng với quy mô và mức độ rủi ro của tài sản. Khi tín dụng và tài sản có rủi ro mở rộng, áp lực duy trì tỷ lệ an toàn vốn cũng tăng lên. Nếu tốc độ tăng tài sản nhanh hơn khả năng bổ sung vốn, bộ đệm an toàn của ngân hàng có thể bị thu hẹp.

Đánh giá về vấn đề này, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng Bộ môn Kinh doanh Ngân hàng, Khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng cho biết, làn sóng tăng vốn của các ngân hàng đã diễn ra mạnh mẽ vào năm 2026 nhằm đáp ứng các chuẩn an toàn tài chính, gia tăng nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn tiếp theo. Đây là tín hiệu tích cực, bởi việc tăng vốn hướng tới ba mục tiêu chính: gia cố bộ đệm vốn, nâng tỷ lệ an toàn vốn; mở rộng dư địa cấp tín dụng cho nền kinh tế; nâng cao uy tín và xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng trên thị trường trong nước và quốc tế.

Bà Trang cũng nhấn mạnh, dù đã đạt nhiều bước tiến, năng lực tài chính của không ít ngân hàng Việt Nam vẫn còn khoảng cách so với các ngân hàng trong khu vực và thế giới. Vì vậy, đẩy mạnh tăng vốn gắn với nâng cao chất lượng vốn là hướng đi cần thiết để gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Tăng vốn phải đi cùng nâng cao năng lực quản trị

Làn sóng tăng vốn hiện nay cần được đánh giá không chỉ qua quy mô vốn điều lệ sau phát hành mà còn ở khả năng cải thiện năng lực tài chính và các chỉ tiêu an toàn. Trên thực tế, các ngân hàng đang sử dụng nhiều phương thức như phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng, chuyển quỹ dự trữ thành vốn điều lệ, chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ.

Tuy nhiên, các phương thức này có tác động khác nhau đến nguồn lực tài chính. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng hay chuyển quỹ dự trữ thành vốn điều lệ chủ yếu là sự chuyển dịch giữa các cấu phần vốn chủ sở hữu, không trực tiếp tạo thêm dòng tiền mới từ bên ngoài. Trong khi đó, chào bán cổ phiếu có thu tiền giúp ngân hàng bổ sung nguồn lực tài chính mới. Do vậy, mức tăng vốn điều lệ không hoàn toàn đồng nghĩa với lượng vốn mới được huy động.

Đặc biệt, theo định hướng của Basel III, tăng vốn cần đi đôi với kiểm soát tài sản có rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng và năng lực quản trị rủi ro. Nếu quy mô tài sản có rủi ro tăng nhanh hơn khả năng bổ sung vốn, hiệu quả cải thiện tỷ lệ an toàn vốn sẽ bị hạn chế.

Từ thực tiễn trên, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Trang khuyến nghị các ngân hàng thương mại cần chủ động xây dựng kế hoạch vốn trung và dài hạn, gắn với chiến lược kinh doanh, mục tiêu tăng trưởng tín dụng, lộ trình áp dụng bộ đệm vốn theo Thông tư 14/2025/TT-NHNN và yêu cầu thanh khoản theo Thông tư 50/2026/TT-NHNN. Cùng với đó, ngân hàng cần nâng cao năng lực quản trị vốn và quản trị rủi ro thông qua kiểm tra sức chịu đựng về vốn, phân bổ vốn dựa trên rủi ro; đồng thời đầu tư cho dữ liệu, công nghệ và minh bạch hóa thông tin để củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Đối với các ngân hàng đã có cổ đông chiến lược nước ngoài, hợp tác cần vượt ra ngoài phạm vi góp vốn, tập trung khai thác kinh nghiệm quản trị theo chuẩn mực quốc tế, công nghệ và khả năng kết nối thị trường, qua đó giúp rút ngắn lộ trình tiệm cận Basel III.

“Tăng vốn chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm với kỷ luật tăng trưởng tài sản và năng lực quản trị tương xứng. Ngân hàng cần coi vốn là nguồn lực khan hiếm, phân bổ vào những lĩnh vực hiệu quả, rủi ro được kiểm soát, thay vì chạy theo quy mô”, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Trang lưu ý.