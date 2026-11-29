Gửi tại quầy: VPBank có lãi suất cao nhất

Theo biểu lãi suất đang áp dụng, VPBank niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 9 tháng ở mức 6,3%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 2.362.500 đồng tiền lãi sau 9 tháng nếu lĩnh lãi cuối kỳ.

Tại Sacombank, lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 9 tháng dành cho khoản tiền dưới 500 triệu đồng là 5,7%/năm, tương ứng 2.137.500 đồng tiền lãi cho khoản gửi 50 triệu đồng.

Techcombank áp dụng lãi suất 5,55%/năm đối với khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với 50 triệu đồng gửi trong 9 tháng, tiền lãi dự kiến đạt 2.081.250 đồng.

SHB niêm yết lãi suất 5,3%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm bậc thang, áp dụng cho khoản tiền dưới 2 tỷ đồng. Theo đó, khách hàng gửi 50 triệu đồng sẽ nhận khoảng 1.987.500 đồng tiền lãi sau 9 tháng.

HDBank áp dụng lãi suất 4,7%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn thông thường ở kỳ hạn 9 tháng, tương ứng 1.762.500 đồng tiền lãi cho khoản gửi 50 triệu đồng.

Tại ACB, lãi suất tiết kiệm truyền thống lĩnh lãi cuối kỳ ở kỳ hạn 9 tháng là 4,2%/năm. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng sẽ mang lại khoảng 1.575.000 đồng tiền lãi.

Trong khi đó, MB niêm yết lãi suất 4,1%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng ở kỳ hạn 9 tháng. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, tiền lãi dự kiến đạt 1.537.500 đồng.

Gửi 50 triệu đồng kỳ hạn 9 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Ngân hàng Tại quầy (%/năm) Tiền lãi tại quầy (đồng) Online (%/năm) Tiền lãi online (đồng) VPBank 6,30% 2.362.500 6,50% 2.437.500 Sacombank 5,70% 2.137.500 6,60% 2.475.000 Techcombank 5,55% 2.081.250 6,05% 2.268.750 SHB 5,30% 1.987.500 5,90% 2.212.500 HDBank 4,70% 1.762.500 4,80% 1.800.000 MB 4,10% 1.537.500 5,20% 1.950.000 ACB 4,20% 1.575.000 4,60% 1.725.000

Tiền lãi được tính theo công thức: Số tiền gửi × lãi suất (%/năm) × 9/12, giả định khách hàng gửi đủ kỳ hạn và lĩnh lãi cuối kỳ.

Gửi online: Sacombank dẫn đầu với lãi suất 6,6%/năm

Ở kênh online, Sacombank niêm yết lãi suất kỳ hạn 9 tháng ở mức 6,6%/năm đối với khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 2.475.000 đồng tiền lãi.

VPBank áp dụng lãi suất online 6,5%/năm ở kỳ hạn 9 tháng đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, tiền lãi dự kiến đạt 2.437.500 đồng.

Techcombank niêm yết lãi suất tiền gửi Phát Lộc online kỳ hạn 9 tháng ở mức 6,05%/năm đối với khách hàng thông thường. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng sẽ mang lại khoảng 2.268.750 đồng tiền lãi.

Tại SHB, lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 9 tháng là 5,9%/năm, tương ứng 2.212.500 đồng tiền lãi cho khoản gửi 50 triệu đồng.

Biểu tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass của MB ghi nhận lãi suất trả sau 5,2%/năm ở kỳ hạn 9 tháng đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Mức này tương ứng 1.950.000 đồng tiền lãi.

Trong khi đó, HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 9 tháng ở mức 4,8%/năm. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 1,8 triệu đồng tiền lãi.

ACB áp dụng lãi suất online 4,6%/năm ở kỳ hạn 9 tháng đối với khoản tiền gửi dưới 200 triệu đồng, tương ứng 1.725.000 đồng tiền lãi cho khoản gửi 50 triệu đồng.

Như vậy, với khoản tiền gửi dưới 100 triệu đồng trong 9 tháng, Sacombank có lãi suất online cao nhất trong nhóm được so sánh, ở mức 6,6%/năm, tiếp đến là VPBank với 6,5%/năm và Techcombank với 6,05%/năm.

Ở kênh tại quầy, VPBank dẫn đầu với lãi suất 6,3%/năm. Đáng chú ý, MB có mức chênh lệch lãi suất giữa hai hình thức gửi tiền lớn nhất trong nhóm khảo sát, lên tới 1,1 điểm %, tương ứng chênh lệch 412.500 đồng tiền lãi đối với khoản gửi 50 triệu đồng trong 9 tháng.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất do các ngân hàng niêm yết. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi và chính sách của từng ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.