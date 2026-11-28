Thị trường vàng luôn thu hút sự quan tâm của người dân, đặc biệt trong bối cảnh giá vàng trong nước và thế giới liên tục chịu tác động từ nhiều yếu tố. Những biến động về giá không chỉ ảnh hưởng đến quyết định mua vàng tích lũy mà còn khiến hoạt động bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận có những thay đổi đáng chú ý.

Ghi nhận tại hệ thống kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu cho thấy, lượng khách hàng đến giao dịch có sự biến động theo diễn biến tăng, giảm của giá vàng trên thị trường. Hoạt động mua và bán được doanh nghiệp theo dõi sát để đánh giá xu hướng giao dịch trong từng thời điểm.

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu ở Cầu Giấy, Hà Nội

Trao đổi với PV Đời sống & Pháp luật, bà Bùi Thu Trang, Phó phòng kinh doanh VTS, đồng nhiệm Cửa hàng trưởng cửa hàng Cầu Giấy cho biết, tâm lý người dân hiện có xu hướng thận trọng hơn, đặc biệt quan tâm đến diễn biến giá vàng và mức chênh lệch giữa giá mua vào với bán ra.

Có thể thấy, nhu cầu giao dịch trên thị trường đang thể hiện tương đối rõ hai nhóm. Một bộ phận khách hàng có nguồn tiền nhàn rỗi lựa chọn mua vàng nhằm tích lũy tài sản trong dài hạn. Trong khi đó, một bộ phận khác tranh thủ bán vàng khi giá đạt mức kỳ vọng để hiện thực hóa lợi nhuận.

Điều này cho thấy quyết định mua hay bán vàng của người dân không chỉ phụ thuộc vào chiều hướng biến động giá mà còn gắn với mục tiêu tài chính và khả năng nắm giữ tài sản của từng cá nhân.

"Trước những diễn biến của thị trường, chúng tôi khuyến nghị khách hàng cần cân nhắc kỹ mục tiêu và thời điểm giao dịch, không nên chỉ nhìn vào chiều hướng tăng hoặc giảm của giá vàng hay tâm lý đám đông để đưa ra quyết định", bà Trang nói.

Bà Bùi Thu Trang, Phó phòng kinh doanh VTS, đồng nhiệm Cửa hàng trưởng cửa hàng Cầu Giấy.

Tuy nhiên, trong bối cảnh giá vàng có thể thay đổi nhanh, việc lựa chọn thời điểm giao dịch đang trở thành bài toán không đơn giản. Đặc biệt, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra là yếu tố người dân cần tính toán kỹ, bởi đây là khoản chi phí có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư, nhất là với những người có ý định mua đi bán lại trong thời gian ngắn.

Nhận định về xu hướng thị trường trong thời gian tới, đại diện Bảo Tín Minh Châu cho rằng giá vàng vẫn có thể xuất hiện những biến động đáng kể và khó dự báo chính xác trong ngắn hạn. Diễn biến này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cùng diễn biến của thị trường quốc tế. Trong đó, giá vàng thế giới được đánh giá là một trong những yếu tố có tác động đáng kể đến mặt bằng giá vàng trong nước, bên cạnh quan hệ cung - cầu và những đặc thù của thị trường nội địa.

Chuyên gia khuyến nghị người dân cần theo dõi thông tin thị trường từ các nguồn đáng tin cậy, có cái nhìn tổng thể thay vì chỉ căn cứ vào biến động giá trong một vài phiên giao dịch để đưa ra quyết định.

Ngoài ra, chính sách tiền tệ của Mỹ, đặc biệt là định hướng lãi suất và các quyết định điều hành của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), cũng ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của vàng so với các kênh đầu tư khác.

Những biến động về tăng trưởng kinh tế, lạm phát và tỷ giá trên phạm vi toàn cầu cũng có thể tác động đến nhu cầu nắm giữ vàng. Trong khi đó, các xung đột, bất ổn và rủi ro địa chính trị có khả năng thúc đẩy nhu cầu tìm đến vàng như một tài sản tích trữ.

Ở thị trường trong nước, cung - cầu và chính sách quản lý thị trường vàng là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến giao dịch, nguồn cung cũng như mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới.

Người dân giao dịch mua bán vàng.

Trước những yếu tố khó lường này, đại diện Bảo Tín Minh Châu khuyến nghị người dân cần theo dõi thông tin thị trường từ các nguồn đáng tin cậy, có cái nhìn tổng thể thay vì chỉ căn cứ vào biến động giá trong một vài phiên giao dịch để đưa ra quyết định.

Đối với những người có nhu cầu mua vàng tích trữ hoặc đầu tư, việc xác định rõ mục tiêu tài chính là nguyên tắc quan trọng. Người mua cần phân biệt giữa nhu cầu tích lũy dài hạn và giao dịch ngắn hạn nhằm tìm kiếm lợi nhuận để lựa chọn phương thức phù hợp.

Đặc biệt, không nên chạy theo tâm lý đám đông khi giá vàng tăng nóng. Tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội có thể khiến người dân mua vào ở mức giá cao, trong khi thị trường hoàn toàn có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh bất lợi.

Bên cạnh đó, người mua cần tìm hiểu kỹ giá mua vào, giá bán ra tại thời điểm giao dịch, tính toán mức chênh lệch và các chi phí liên quan. Đây là yếu tố quan trọng để đánh giá khả năng sinh lời, nhất là khi có ý định bán lại trong thời gian ngắn.

Một sản phẩm vàng tại Bảo Tín Minh Châu

Đại diện doanh nghiệp cũng khuyến nghị khách hàng phân bổ nguồn tiền hợp lý, không tập trung toàn bộ vốn vào vàng hoặc mua dồn tại một thời điểm. Việc chia nhỏ các lần mua, cân đối với khả năng tài chính và duy trì khoản dự phòng cần thiết sẽ giúp giảm áp lực khi thị trường biến động.

Ngoài ra, người dân nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, chất lượng rõ ràng; giao dịch tại các đơn vị kinh doanh uy tín, có hóa đơn, chứng từ và chính sách mua bán minh bạch. Việc bảo quản giấy tờ giao dịch cũng cần được chú trọng để thuận tiện cho quá trình kiểm tra, xác minh và bán lại khi có nhu cầu.

"Quyết định mua hay bán cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, khả năng tài chính và kế hoạch tích lũy của mỗi người. Thay vì chạy theo những đợt tăng, giảm nhất thời, sự tỉnh táo và chủ động trong giao dịch sẽ là yếu tố quan trọng giúp người dân hạn chế rủi ro, bảo toàn giá trị tài sản", bà Trang nhấn mạnh.