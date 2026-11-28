Những tháng cuối năm là giai đoạn cao điểm của hoạt động sản xuất, kinh doanh khi nhu cầu mua sắm, tiêu dùng tăng mạnh, kéo theo nhu cầu nhập hàng, bổ sung nguyên liệu và mở rộng quy mô của nhiều cá nhân, hộ kinh doanh. Đây cũng là thời điểm các cơ sở kinh doanh cần chủ động nguồn vốn lưu động để duy trì hoạt động, tăng lượng hàng dự trữ và nắm bắt cơ hội thị trường.

Tuy nhiên, việc cân đối dòng tiền và kiểm soát chi phí vốn vẫn là bài toán không nhỏ, nhất là khi nhu cầu vay tăng cao trong thời gian ngắn. Nhằm hỗ trợ khách hàng giải quyết nhu cầu này, Nam A Bank triển khai Giải pháp TEA UP – Thưởng trà đón xuân, Vay vốn phát lộc như một đòn bẩy tài chính kịp thời, giúp khách hàng chủ động nguồn lực, vững tâm tăng tốc kinh doanh dịp Tết.

Chương trình áp dụng từ nay đến hết ngày 30/06/2027, dành cho khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh với hàng loạt đặc quyền vượt trội. Cụ thể, hạn mức tài trợ linh hoạt, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vốn lên đến 10 tỷ đồng, giúp khách hàng kịp thời nắm bắt mọi cơ hội kinh doanh và mở rộng quy mô ngay trong mùa cao điểm. Lãi suất cho vay từ 7,0%/năm giúp khách hàng nhẹ gánh chi phí lãi vay, bên cạnh đó khách hàng được lựa chọn cố định lãi suất trong suốt thời hạn vay, hạn chế rủi ro trước những biến động của lãi suất và xây dựng kế hoạch kinh doanh dài hạn.

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank.

Song song đó, Nam A Bank còn triển khai quà tặng tri ân ý nghĩa thay lời cảm ơn gửi đến khách hàng nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng lựa chọn ngân hàng làm người bạn đồng hành trên hành trình phát triển kinh doanh.

Với quy trình thẩm định tinh gọn, giải ngân nhanh chóng cùng chính sách lãi suất cạnh tranh, ổn định xuyên suốt thời hạn vay, giải pháp tín dụng 5.000 tỷ đồng "TEA UP - Thưởng trà đón xuân, Vay vốn phát lộc" tiếp tục khẳng định cam kết của Nam A Bank trong việc đồng hành, chia sẻ và tiếp thêm động lực để cộng đồng hộ kinh doanh, cá nhân sản xuất kinh doanh bứt phá dịp cuối năm và đón một mùa xuân mới thịnh vượng.