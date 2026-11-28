Gửi tại quầy: Lãi suất cao nhất ở mức 4,5%/năm

Theo biểu lãi suất áp dụng ngày 28/11, Sacombank niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,5%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 500 triệu đồng. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 187.500 đồng tiền lãi nếu lĩnh lãi cuối kỳ.

VPBank áp dụng lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,45%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với 50 triệu đồng gửi trong một tháng, tiền lãi dự kiến đạt khoảng 185.417 đồng.

Tại SHB, lãi suất tiết kiệm bậc thang kỳ hạn 1 tháng dành cho khoản tiền dưới 2 tỷ đồng là 4,4%/năm. Theo đó, khách hàng gửi 50 triệu đồng sẽ nhận khoảng 183.333 đồng tiền lãi.

Techcombank niêm yết lãi suất tiết kiệm Phát Lộc tại quầy kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,05%/năm đối với khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, tương ứng 168.750 đồng tiền lãi cho khoản gửi 50 triệu đồng.

Tại ACB, sản phẩm tiết kiệm truyền thống lĩnh lãi cuối kỳ có lãi suất 4,0%/năm ở kỳ hạn 1 tháng. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng theo đó mang lại khoảng 166.667 đồng tiền lãi.

Trong khi đó, MB áp dụng lãi suất trả sau 3,7%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng ở kỳ hạn 1 tháng. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, khách hàng dự kiến nhận khoảng 154.167 đồng tiền lãi.

HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn thông thường ở mức 3,5%/năm đối với kỳ hạn 1 tháng, tương ứng khoảng 145.833 đồng tiền lãi cho khoản gửi 50 triệu đồng.

Gửi 50 triệu đồng kỳ hạn 1 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Ngân hàng Tại quầy (%/năm) Tiền lãi tại quầy (đồng) Online (%/năm) Tiền lãi online (đồng) VPBank 4,45 185.417 4,65 193.750 Sacombank 4,50 187.500 4,60 191.667 Techcombank 4,05 168.750 4,25 177.083 SHB 4,40 183.333 4,60 191.667 HDBank 3,50 145.833 4,20 175.000 MB 3,70 154.167 4,50 187.500 ACB 4,00 166.667 4,40 183.333

Tiền lãi được tính theo công thức: Số tiền gửi × lãi suất năm × 1/12, giả định khách hàng gửi đủ kỳ hạn và lĩnh lãi cuối kỳ.

Gửi online: VPBank niêm yết lãi suất 4,65%/năm

Ở kênh online, VPBank niêm yết lãi suất kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,65%/năm, cao nhất trong nhóm 7 ngân hàng được so sánh. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 193.750 đồng tiền lãi.

Sacombank áp dụng lãi suất online 4,6%/năm đối với khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Như vậy, khoản tiền gửi 50 triệu đồng trong một tháng sẽ mang lại khoảng 191.667 đồng tiền lãi.

SHB cũng niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,6%/năm, tương ứng khoảng 191.667 đồng tiền lãi cho khoản gửi 50 triệu đồng.

Tại MB, biểu tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass ghi nhận lãi suất trả sau 4,5%/năm ở kỳ hạn 1 tháng đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Mức này tương ứng 187.500 đồng tiền lãi.

ACB áp dụng lãi suất online 4,4%/năm ở kỳ hạn 1 tháng đối với khoản tiền gửi dưới 200 triệu đồng. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, khách hàng dự kiến nhận khoảng 183.333 đồng tiền lãi.

Trong khi đó, Techcombank niêm yết lãi suất tiền gửi Phát Lộc online kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,25%/năm đối với khách hàng thông thường, tương ứng khoảng 177.083 đồng tiền lãi.

HDBank áp dụng lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,2%/năm. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng theo đó mang lại khoảng 175.000 đồng tiền lãi.

Như vậy, với khoản tiền gửi 50 triệu đồng trong một tháng, VPBank có lãi suất online cao nhất trong nhóm được so sánh, ở mức 4,65%/năm. Sacombank và SHB đứng sau với cùng mức lãi suất 4,6%/năm.

Cả 7 ngân hàng đều có lãi suất gửi online cao hơn gửi tại quầy ở kỳ hạn này. Trong đó, MB ghi nhận mức chênh lệch lớn nhất, lên tới 0,8 điểm %, tiếp đến là HDBank với 0,7 điểm %.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp ngày 28/11 từ các biểu lãi suất gần nhất do các ngân hàng niêm yết. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi và chính sách của từng ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.