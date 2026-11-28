Ngày 1/1/2026, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn niêm yết ở mức 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, sáng 28/11, giá niêm yết đang là 131 - 136 triệu đồng/lượng.

Như vậy, nếu mua vàng miếng từ đầu năm và bán ra ở mức giá hiện tại thì người mua lỗ khoảng 21,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, ngày 1/1/2026, giá bán ra được các doanh nghiệp công bố là 148,9 triệu đồng/lượng. Đến sáng 28/11, giá đang được niêm yết là 130,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, người mua vàng nhẫn từ đầu năm đang chịu khoản lỗ khoảng 18,1 triệu đồng/lượng.

Nếu mua vàng ở thời điểm cao nhất lịch sử, người mua vàng đang lỗ hơn 60 triệu đồng mỗi lượng. (Ảnh minh họa).

Khoản thua lỗ còn lớn hơn nhiều nếu tính từ vùng giá cao nhất lịch sử. Ngày 29/1/2026, giá vàng miếng và vàng nhẫn từng lên tới 191,3 triệu đồng/lượng.

So với giá mua vào sáng 28/11, người mua vàng miếng tại vùng đỉnh hiện lỗ khoảng 60,3 triệu đồng/lượng, còn người mua vàng nhẫn lỗ khoảng 60,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, với những người mua vàng ở vùng giá 190 triệu đồng/lượng, khoản thua lỗ lớn đang tạo áp lực không nhỏ, nhất là khi phải cân nhắc giữa việc tiếp tục nắm giữ hay bán ra để cắt lỗ.

Lý giải nguyên nhân giá vàng giảm mạnh thời gian qua, các chuyên gia cho rằng áp lực chủ yếu đến từ lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất và hoạt động bán vàng để bổ sung tiền ký quỹ trên thị trường chứng khoán.

Thị trường đang tính đến khả năng Fed tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm thay vì 0,25 điểm phần trăm, thậm chí kéo dài chu kỳ tăng lãi suất đến quý I/2027. Lãi suất cao thường hỗ trợ đồng USD tăng giá, qua đó gây bất lợi cho vàng - kim loại quý được định giá bằng đồng bạc xanh. Khi USD mạnh lên, vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, khiến nhu cầu có thể suy giảm.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, đặc biệt là trái phiếu kỳ hạn 10 năm, đang ở mức cao, khoảng 5%. Đây là yếu tố làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, bởi kim loại quý không tạo ra dòng tiền hay lãi suất như các tài sản sinh lời khác.

Áp lực bán vàng để bổ sung tiền mặt trên thị trường chứng khoán cũng góp phần kéo giá kim loại quý đi xuống. Khi giá cổ phiếu giảm mạnh, tài sản thế chấp suy giảm, một số nhà đầu tư có thể phải bổ sung tiền để duy trì tỷ lệ ký quỹ. Khi đó, vàng trở thành tài sản có thể bán nhanh để thu hồi tiền mặt.

Theo giới phân tích, hiện các yếu tố gây sức ép đang chiếm ưu thế so với lực hỗ trợ. Vì vậy, chưa thể khẳng định giá vàng đã chạm đáy và khả năng tiếp tục điều chỉnh vẫn còn.

Từ nay đến cuộc họp tháng 12 của Fed, diễn biến giá vàng sẽ phụ thuộc đáng kể vào chính sách tiền tệ của Mỹ và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương. Nếu lực mua từ các ngân hàng trung ương được duy trì, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ quan trọng. Ngược lại, nếu áp lực bán gia tăng, giá vàng có thể giảm xuống dưới vùng 3.000 - 3.500 USD/ounce.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Hiện cuộc họp ngày 10/12 được cho là thời điểm Fed sẽ công bố tăng lãi suất. Nhà đầu tư được khuyến cáo cần thận trọng trước những biến động tiếp theo của giá vàng.

Từng tư vấn về việc nên giữ hay bán vàng khi giá sụt giảm, chuyên gia Trần Duy Phương cho rằng, với người đang nắm giữ vàng bằng tiền nhàn rỗi, chưa có nhu cầu sử dụng vốn thì không nên hoảng loạn bán tháo. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng không nên kỳ vọng giá lập tức quay lại mức đỉnh.

Trong khi đó, người có ý định mua vàng cần giải ngân thận trọng, không vay mượn hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính.

Chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên thận trọng mua bán vàng ở thời điểm này. (Ảnh minh hoạ).

TS. Nguyễn Trí Hiếu cũng khuyến cáo những người mua vàng ở vùng giá cao và đang lỗ 20-50%, không nên bán tháo nếu sử dụng tiền nhàn rỗi, có khả năng chịu đựng rủi ro. Ngược lại, người mua bằng vốn vay hoặc có khả năng tài chính hạn chế nên cân nhắc cắt lỗ theo ngưỡng an toàn khoảng 20-30%.

Với người muốn “bắt đáy”, chuyên gia lưu ý không ai có thể xác định chính xác mức giá thấp nhất. Nhà đầu tư cần phân bổ vốn vào nhiều kênh, tránh tập trung toàn bộ tài sản vào vàng.

Ông Hiếu đề xuất đa dạng hóa danh mục với các kênh như bất động sản, chứng khoán, vàng, ngoại tệ, tiền gửi ngân hàng và đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp. Tiền gửi tiết kiệm cũng có thể là lựa chọn trú ẩn khi thị trường biến động mạnh.

Các chuyên gia khuyến nghị người dân cân nhắc khả năng tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro trước khi xuống tiền. Trong bối cảnh giá vàng còn biến động mạnh, không nên chạy theo tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO), vay tiền mua vàng hoặc vội vàng bắt đáy khi chưa có cơ sở.