Sáng 27/11, giá vàng miếng tại SJC, PNJ được niêm yết ở mức 129,2 triệu đồng/lượng mua vào và 134,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng mỗi lượng so với sáng qua.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng ở mức 129,5 triệu đồng/lượng mua vào và 134,5 triệu đồng/lượng bán ra, là thương hiệu có mức tăng mạnh nhất 400.000 đồng mỗi lượng.

Tại Phú Quý, giá mua vào là 128,5 triệu đồng/lượng, bán ra 134,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết giá mua vào 132,7 triệu đồng/lượng và bán ra 134,2 triệu đồng/lượng. Hai thương hiệu này ghi nhận mức tăng 200.000 đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn tại các thương hiệu diễn biến phân hóa với mức tăng từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi lượng.

Vàng nhẫn SJC được giao dịch ở mức 128,3 triệu đồng/lượng mua vào và 134,3 triệu đồng/lượng bán ra.

PNJ niêm yết giá mua vào 126,4 triệu đồng/lượng, bán ra 132,5 triệu đồng/lượng. Đây cũng là thương hiệu ghi nhận giá mua bán vàng nhẫn thấp nhất thị trường hiện tại.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn mua vào là 128,5 triệu đồng/lượng (dữ liệu chưa ghi nhận giá bán ra). Phú Quý niêm yết giá mua vào - bán ra lần lượt là 128,5 triệu đồng và 132,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng giao dịch ở mức 132,7 - 134,2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng trong nước 1 tháng qua. Ảnh: SJC.

Sáng 27/11, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 3.567 USD/ounce, giảm 21 USD/ounce so với đầu giờ sáng hôm qua.

Giá vàng chịu áp lực khi các dữ liệu kinh tế mới cho thấy kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh, trong khi lạm phát vẫn dai dẳng. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 3,7% của tháng 9. PCE lõi tăng lên 3,3%. Cả hai chỉ số đều tăng 0,3% so với tháng trước.

Trong khi đó, GDP Mỹ quý III tăng 4,3% theo tốc độ quy đổi cả năm, vượt dự báo 3,6%. Thu nhập cá nhân tháng 10 tăng 0,7%, còn chi tiêu tiêu dùng tăng 0,3%. Tăng trưởng vượt kỳ vọng cùng áp lực lạm phát kéo dài làm gia tăng khả năng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, qua đó gây sức ép lên giá vàng.

Ở chiều ngược lại, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn. Thông tin về các vụ tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Saudi Arabia và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ, qua đó phần nào nâng đỡ giá vàng.