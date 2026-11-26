Giá vàng thế giới tiếp tục chịu sức ép giảm khi thị trường ngày càng tin tưởng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng tới. Đồng USD mạnh lên cùng làn sóng bán vàng để bù đắp thua lỗ trên thị trường chứng khoán đang làm suy yếu sức hấp dẫn của kim loại quý.

Chiều 26/11, giá vàng giao dịch quanh mức 3.593 USD/ounce, giảm 20,5% trong vòng 6 tháng. So với đỉnh lịch sử 5.447 USD/ounce thiết lập hồi tháng 1, kim loại quý đã mất hơn một phần ba giá trị.

Trước diễn biến này, UBS Group hạ 6,3% dự báo giá vàng cuối năm, xuống còn 4.500 USD/ounce. Động thái diễn ra sau khi Goldman Sachs cũng điều chỉnh giảm triển vọng giá vàng hồi đầu tháng.

Ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ Julius Baer thậm chí cảnh báo nhà đầu tư không nên vội vàng mua vào khi giá giảm, ví hành động này giống như cố bắt một con dao đang rơi.

Carsten Menke, Trưởng bộ phận nghiên cứu thế hệ mới tại Julius Baer, nhận định trong những giai đoạn thị trường bị chi phối bởi dòng tiền, các yếu tố cơ bản thường mất đi vai trò định hướng giá. Vì vậy, việc cố gắng xác định chính xác đáy thị trường có thể khiến nhà đầu tư đối mặt rủi ro lớn.

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá vàng suy yếu là triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt tại Mỹ. Số liệu mới công bố cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed đặc biệt quan tâm, tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2023.

Diễn biến này củng cố khả năng ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Theo dữ liệu thị trường, giới giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng tới lên tới 98%.

Kỳ vọng lãi suất tăng giúp chỉ số USD duy trì gần mức cao nhất trong 20 tháng, đồng thời đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ lên các mức cao nhất trong nhiều năm.

Lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng, bởi kim loại quý không mang lại lợi tức định kỳ. Khi trái phiếu và các tài sản sinh lãi trở nên hấp dẫn hơn, nhu cầu nắm giữ vàng có thể suy giảm.

Tuy nhiên, áp lực lên thị trường vàng không chỉ xuất phát từ chính sách tiền tệ. Đợt bán tháo gần đây trên thị trường chứng khoán Mỹ khiến nhiều nhà đầu tư phải bán vàng để bổ sung tiền ký quỹ hoặc đóng các vị thế sử dụng đòn bẩy tài chính.

Mối liên hệ này thể hiện rõ trong tuần trước, khi chỉ số Nasdaq 100 giảm 10%, còn giá vàng mất 9%.

Suryaveer Singh, chuyên gia tại Leo Wealth, cho rằng đồng USD đã vượt qua lãi suất thực để trở thành yếu tố chi phối quan trọng nhất đối với giá vàng. Hoạt động bán tài sản nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản càng khiến đà giảm trở nên nghiêm trọng.

Theo ông, khi chứng khoán lao dốc, nhà đầu tư thường bán những tài sản có tính thanh khoản cao như vàng để nhanh chóng huy động tiền mặt.

Áp lực này có thể kéo dài nếu Fed tiếp tục tăng lãi suất vào đầu năm 2027, trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ chịu sức ép từ chi phí tài trợ các dự án trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng lớn.

Dù triển vọng ngắn hạn kém tích cực, một số chuyên gia cho rằng nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố hỗ trợ quan trọng.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã tăng dự trữ vàng tháng thứ 24 liên tiếp trong tháng 10, nâng tổng lượng nắm giữ lên 78,3 triệu ounce, tương đương khoảng 2.435 tấn. Tuy nhiên, vàng mới chiếm khoảng 8% tổng dự trữ ngoại hối của Trung Quốc, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu khoảng 27%. Điều này cho thấy Bắc Kinh vẫn còn dư địa tăng tỷ trọng kim loại quý trong cơ cấu dự trữ.

Xu hướng mua vàng cũng tiếp diễn tại nhiều quốc gia khác. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương toàn cầu mua ròng 61 tấn vàng trong tháng 9, mức cao nhất theo tháng kể từ đầu năm 2026.

Kelly Chung, giám đốc đầu tư đa tài sản tại Value Partners, nhận định giá vàng đang dần hình thành vùng đáy. Về dài hạn, xu hướng giảm phụ thuộc vào USD và lo ngại các đồng tiền mất sức mua vẫn tạo nền tảng hỗ trợ kim loại quý.

Tuy nhiên, bà lưu ý kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất có thể khiến giá vàng chịu áp lực trong thời gian tới, ngay cả khi nhu cầu tích trữ của các ngân hàng trung ương vẫn duy trì mạnh mẽ.

Theo SCMP﻿