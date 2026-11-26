Ngày 24/11, những tua-bin đầu tiên thuộc giai đoạn một của dự án điện gió Qiongjie tại thành phố Sơn Nam, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, chính thức hòa lưới điện. Công trình nằm trên các dãy núi thuộc khu vực Himalaya, ở độ cao trung bình hơn 5.100 m so với mực nước biển, nơi không khí loãng và thời tiết thay đổi thất thường.

Theo Tân Hoa Xã, trang trại điện gió Qiongjie có tổng công suất quy hoạch 500 MW, lớn nhất trong số các dự án điện gió đang được xây dựng tại Tây Tạng. Đây cũng là dự án điện gió duy nhất trong khu vực được Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc lựa chọn tham gia chương trình thí điểm nâng cao năng lực hệ thống điện kiểu mới.

Giai đoạn một của dự án có công suất 150 MW, gồm 24 tua-bin, mỗi tua-bin đạt 6,25 MW. Các thiết bị được bố trí dọc những sống núi có độ cao từ 4.800 đến 5.350 m, nơi tốc độ gió trung bình vượt 8 m/giây.

Quy mô của những tua-bin này đặt ra thách thức lớn đối với hoạt động vận chuyển và lắp đặt. Mỗi cánh quạt dài 97,3 m, trục tua-bin nằm ở độ cao 113 m, trong khi một số đoạn thân tháp có trọng lượng hơn 101 tấn.

Theo kế hoạch, khi giai đoạn một vận hành toàn bộ công suất, nhà máy có thể sản xuất khoảng 394 triệu kWh điện mỗi năm, tương đương nhu cầu sử dụng điện thường niên của khoảng 175.000 hộ gia đình. Dự án cũng được kỳ vọng giúp giảm khoảng 330.000 tấn khí thải CO2 mỗi năm.

Dự án do Tập đoàn Hoa Điện Trung Quốc đầu tư, với Tổng cục Xây dựng số 2 Trung Quốc (CSCEC Second Bureau) đảm nhận thi công. Công trình được khởi công từ tháng 9/2025. Ngay từ giai đoạn xây dựng nền móng, các kỹ sư đã phải đối mặt với nhiều trở ngại do địa hình hiểm trở, nền đất đá phức tạp và điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Ở độ cao hơn 5.000 m, lượng oxy trong không khí chỉ tương đương khoảng một nửa so với vùng đồng bằng, khiến những công việc thể lực thông thường cũng trở nên nặng nhọc. Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm có thể vượt 20 độ C, trong khi gió mạnh bất ngờ xuất hiện trên các đỉnh núi.

Điều kiện thời tiết khiến thời gian thi công thuận lợi chỉ kéo dài khoảng 5 tháng mỗi năm, buộc các nhà thầu phải tính toán chặt chẽ tiến độ xây dựng.

Theo thông tin từ chính quyền huyện Qiongjie, trong quá trình đổ móng tua-bin đầu tiên, đội thi công đã thực hiện liên tục suốt 15 giờ để hoàn thành kết cấu bê tông ở độ cao hơn 5.300 m. Công tác chuẩn bị đòi hỏi sự phối hợp giữa các đơn vị vận chuyển vật liệu, vận hành máy móc và giám sát kỹ thuật nhằm bảo đảm chất lượng công trình.

Ngày 18/6/2026, tua-bin đầu tiên của giai đoạn một được lắp đặt thành công ở độ cao 5.350 m. Đến tháng 10, toàn bộ 24 tua-bin hoàn tất công tác lắp dựng, tạo tiền đề cho việc hòa lưới điện vào cuối tháng 11.

Công trình còn bao gồm 6 tuyến thu gom điện áp 35 kV, khoảng 130 tháp truyền tải và hạ tầng trạm biến áp 220 kV. Để bảo đảm an toàn khi nâng hạ các cấu kiện nặng hàng chục đến hàng trăm tấn, đội ngũ kỹ thuật lắp đặt các trạm quan trắc khí tượng thông minh ngay tại công trường. Dữ liệu về tốc độ và hướng gió được cập nhật liên tục, giúp điều chỉnh lịch vận hành cần cẩu theo từng vị trí tua-bin và từng giờ.

Các dự án điện gió Qiongjie trước đó cũng áp dụng phương pháp nâng lắp từng cánh quạt riêng lẻ ở độ cao trên 5.000 m. Theo cơ quan quản lý tài sản nhà nước Trung Quốc, kỹ thuật này giúp giảm khoảng 66% diện tích mặt bằng cần thiết so với phương pháp nâng cả cụm cánh quạt, đồng thời cho phép thi công khi tốc độ gió lên tới 10 m/giây.

Hệ thống điều khiển thông minh được thiết kế để theo dõi điều kiện gió và trạng thái vận hành, hỗ trợ phát hiện nguy cơ băng bám trên cánh quạt hoặc gió vượt ngưỡng an toàn. Dự án đồng thời được trang bị hệ thống lưu trữ năng lượng và mở rộng trạm biến áp 220 kV để hỗ trợ đưa điện lên lưới.

Theo Tân Hoa Xã, trang trại Qiongjie có ý nghĩa đặc biệt đối với việc bảo đảm nguồn cung điện cho Tây Tạng trong mùa đông. Đây là thời điểm sản lượng thủy điện suy giảm do mùa khô và nhiệt độ thấp, trong khi điện mặt trời không thể phát vào ban đêm.