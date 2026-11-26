Ngày 25/11, chính quyền Tổng thống Trump công bố đề xuất áp thuế mới với hàng hóa từ 14 đối tác thương mại lớn, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU).

Động thái này có vẻ đi ngược lại mong muốn của cử tri Mỹ, những người đã quay lưng với đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cách đây ba tuần vì bất mãn với tình hình kinh tế và lạm phát, vốn được cho là trầm trọng hơn do chính sách thuế quan.

Tuy nhiên, theo Reuters, quyết định trên không chỉ phản ánh niềm tin của ông Trump vào thuế quan suốt nhiều thập kỷ, mà còn xuất phát từ thực tế chính trị mới mà Nhà Trắng phải đối mặt.

Khi đảng Dân chủ chuẩn bị kiểm soát cả hai viện Quốc hội trong hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, thuế quan trở thành một trong những công cụ kinh tế hữu hiệu nhất mà tổng thống có thể sử dụng mà không cần sự chấp thuận của các nghị sĩ.

Theo các quan chức Mỹ và những người am hiểu quan điểm của ông Trump, tổng thống coi thuế quan là công cụ buộc lãnh đạo các nước nhượng bộ, thúc đẩy doanh nghiệp xây dựng nhà máy tại Mỹ, tăng nguồn thu ngân sách và giành sự ủng hộ của cử tri thuộc tầng lớp công nhân.

Sau thất bại bầu cử của đảng Cộng hòa, Tổng thống Trump muốn chứng tỏ rằng mình vẫn có khả năng định hình chính sách kinh tế và thực thi quyền lực, ngay cả khi ảnh hưởng tại Quốc hội suy giảm.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh CNBC ngày 23/11, ông Trump khẳng định thuế quan là yếu tố thúc đẩy việc xây dựng các nhà máy mới tại Mỹ, song thừa nhận chính sách này có thể gây ra một số khó khăn trong giai đoạn chuyển tiếp.

Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa nhanh chóng quy trách nhiệm cho chính sách thuế quan của tổng thống về thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo khảo sát cử tri sau bỏ phiếu do SSRS thực hiện cho một nhóm cơ quan truyền thông Mỹ, 2/3 cử tri cho rằng chính sách thuế quan của Tổng thống Trump gây tổn hại cho nền kinh tế, trong khi chỉ 21% tin rằng chính sách này mang lại lợi ích và 12% cho rằng không tạo ra khác biệt.

Đầu tháng 11, Trung tâm nghiên cứu Budget Lab thuộc Đại học Yale ước tính thuế quan khiến chi phí của mỗi hộ gia đình Mỹ tăng thêm 900 USD/năm.

Bất chấp những lo ngại trên, chính quyền Tổng thống Trump vẫn đề xuất tăng thuế với một số mặt hàng nhập khẩu, với mức thuế tối đa từ 20% - 40%. Tuy nhiên, các thỏa thuận thương mại đã hoàn tất hoặc đang được đàm phán nhìn chung sẽ giới hạn mức thuế ở mức 10-20%.

Bất chấp ý kiến cử tri

Chính sách mới được đưa ra sau 8 tháng rà soát hoạt động thương mại của các đối tác, nhằm điều chỉnh loạt thuế quan mà Tổng thống Trump áp từ năm 2025 nhưng bị Tòa án Tối cao Mỹ tuyên trái luật hồi tháng 2.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer công bố đề xuất thuế quan mới ngay trước Lễ Tạ ơn. Tổng thống Trump không đưa ra bất kỳ phát biểu công khai nào về động thái này, trái ngược với sự kiện công bố thuế quan mang tên “Ngày Giải phóng” tại Nhà Trắng năm ngoái.

Đảng Dân chủ chỉ trích Tổng thống Trump phớt lờ sự bất mãn của cử tri về chi phí sinh hoạt và lạm phát tăng cao, cộng thêm tác động từ cuộc chiến của Mỹ với Iran.

Một số nghị sĩ đảng Dân chủ cũng cho rằng việc áp thuế lên các đồng minh không giúp Mỹ giải quyết hiệu quả những vấn đề trong quan hệ thương mại với Trung Quốc.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn coi việc giảm thâm hụt thương mại là một trọng tâm trong chương trình nghị sự. Ông cho rằng tình trạng này khiến việc làm trong ngành sản xuất của Mỹ bị chuyển ra nước ngoài.

Thuế quan cũng mang lại thêm nguồn thu cho ngân sách liên bang Mỹ, sau khi đạo luật thuế và chi tiêu được ông Trump ký năm 2025 hạ mức thuế thu nhập cá nhân.