Theo tờ Financial Times, Nvidia đã yêu cầu các đối tác sản xuất tạm dừng vận chuyển máy chủ tích hợp chip của hãng đến 4 quốc gia Đông Nam Á, gồm Malaysia, Singapore, Thái Lan và Indonesia.

Quyết định này được đưa ra sau khi các quy định kiểm soát xuất khẩu mới của Mỹ có hiệu lực từ tuần trước, yêu cầu các doanh nghiệp phải xin giấy phép khi xuất khẩu một số dòng chip tiên tiến sang các quốc gia Đông Nam Á. Đây là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm ngăn chặn các tuyến trung chuyển mà doanh nghiệp Trung Quốc được cho là sử dụng để tiếp cận chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến.

Tờ Financial Times cho biết, các đối tác sản xuất máy chủ của Nvidia, trong đó có Dell và Supermicro, đã thông báo với khách hàng tại 4 quốc gia nói trên rằng hãng không cho phép vận chuyển các đơn hàng máy chủ chứa chip của mình. Hiện chưa rõ lệnh tạm dừng này chỉ mang tính ngắn hạn hay sẽ kéo dài. Nvidia cùng các đối tác đang tìm cách đáp ứng những yêu cầu tuân thủ theo quy định kiểm soát xuất khẩu mới của Mỹ.

Mỹ siết kiểm soát nguy cơ chip AI bị chuyển hướng sang Trung Quốc

Bộ Thương mại Mỹ công bố các quy định mới chỉ vài ngày sau khi xuất hiện thông tin CEO Nvidia Jensen Huang từ chức, trong bối cảnh có những cáo buộc về mối quan hệ không phù hợp với một người bị nghi là điệp viên Trung Quốc. Người này trước đây từng làm việc tại Megaspeed, công ty điện toán đám mây có trụ sở tại Singapore. Tuy nhiên, ngày 23/11, hội đồng quản trị Nvidia đã quyết định khôi phục vị trí CEO cho ông Huang.

Megaspeed, đối tác của Nvidia chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê năng lực tính toán tại các trung tâm dữ liệu, hiện cũng nằm trong diện điều tra do nghi vấn chuyển hướng trái phép các chip AI tiên tiến sang Trung Quốc.

Những diễn biến trên cho thấy hoạt động cung ứng chip AI của Nvidia tại Đông Nam Á đang chịu tác động ngày càng lớn từ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, trong bối cảnh Washington tăng cường ngăn chặn khả năng tiếp cận công nghệ bán dẫn tiên tiến của Trung Quốc.

Theo Reuters