Lực lượng Tuần duyên Mỹ cho biết thợ lặn đã tìm thấy thi thể 6 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay xảy ra chiều 24/11, ngoài khơi bang Mississippi. Tất cả những người có mặt trên máy bay đều không qua khỏi, trong đó có 2 bé trai 8 và 10 tuổi.

Theo thông tin từ Tuần duyên Mỹ, chiếc máy bay gặp nạn là Cessna 210, rơi xuống Vịnh Mexico tại khu vực giữa thành phố Pascagoula, bang Mississippi và đảo Horn Island, thuộc Khu bảo tồn Bờ biển quốc gia Gulf Islands.

Thi thể các nạn nhân được tìm thấy bên trong thân máy bay. Trước đó, vào khoảng 15h45 ngày 24/11, đài kiểm soát không lưu khu vực tại thành phố Mobile, bang Alabama, thông báo đã mất liên lạc với chiếc phi cơ.

Ảnh: Sophia Germer/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate

Các lực lượng cứu hộ lập tức triển khai tìm kiếm trên biển trong nhiều giờ. Tuy nhiên, những vật dụng đầu tiên được phát hiện chỉ gồm 3 chiếc áo phao, một bè cứu sinh và phần cabin máy bay nổi trên mặt nước.

Theo dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay FlightAware, chiếc Cessna 210 đang trên hành trình từ New Orleans, bang Louisiana, đến thành phố Fort Myers, bang Florida, thì gặp nạn.

Đài truyền hình WVUE tại New Orleans đưa tin, 6 người trên máy bay đang trở về nhà sau chuyến đi câu cá tại Venice, bang Louisiana.

Chỉ huy Trevor Blount, điều phối viên tìm kiếm và cứu nạn của Tuần duyên Mỹ tại khu vực Mobile, gọi đây là một sự việc đau lòng.

"Đây không phải kết quả mà bất kỳ ai trong chúng tôi mong đợi. Tuy nhiên, chúng tôi biết ơn sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, nhờ đó có thể nhanh chóng xác định vị trí những người trên máy bay và giúp gia đình họ có được câu trả lời", ông Blount chia sẻ trong thông cáo.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) sẽ phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đây là vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng thứ hai tại Mỹ trong tháng 11. Trước đó, ngày 3/11, một chiếc máy bay thương gia Learjet 60 đã lao thẳng xuống mặt đất tại miền Nam bang Florida, khiến toàn bộ 9 người trên khoang thiệt mạng. Khoảnh khắc máy bay gặp nạn được ghi lại trong video do những người ngồi bên trong ô tô gần hiện trường quay lại.

Nguồn: The Guardian