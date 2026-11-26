Một thanh niên 20 tuổi ở Malaysia đã bị ép phải quỳ và dập đầu lạy trước bàn thờ trong tang lễ của bạn gái 25 tuổi sau khi cô qua đời trong một vụ tai nạn bị nghi do lái xe khi say rượu. Chàng trai 20 tuổi là người cầm lái khi chiếc xe chở anh và nạn nhân lao lên lề đường rồi lật 7 vòng. Người này từng đồng ý không lái xe, nhưng sau đó lại nhất quyết đòi chở cô gái về nhà sau một buổi đi chơi tối ở quán bar.

Cha mẹ nạn nhân tuyên bố sẽ không bao giờ tha thứ. Theo tờ Oriental Daily, vụ tai nạn chết người xảy ra vào ngày 20 tháng 11 vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng tại Kuala Lumpur, Malaysia. Thanh niên 20 tuổi bị nghi đã uống rượu và lái xe sau cuộc vui đêm, bất chấp việc đã hứa không lái.

Cô gái 25 tuổi tên Hu Zhi Yin (phiên âm) đã tử vong vì vụ tai nạn này. Tại lễ tang của Hu, cha mẹ cô đã bắt chàng trai 20 tuổi phải dập đầu lạy trước linh cữu, theo thông tin từ China Press.

Mẹ của Hu được cho là đã nói rằng gia đình không muốn thấy anh ta nhận án tử hình, nhưng anh ta cần phải nhận một bài học, hãy để pháp luật xử lý anh ta và không thể có lần thứ hai. Bà cũng nói với thanh niên 20 tuổi rằng việc dập đầu lạy không thể mang lại sự tha thứ, nhấn mạnh rằng bà sẽ không bao giờ tha thứ vì đã mất con gái, nhưng đây là điều anh ta bắt buộc phải làm.

Thanh niên tại tang lễ bạn gái

Mẹ của Hu chia sẻ với China Press rằng cha mẹ tài xế cũng đã tới viếng để bày tỏ lòng thành. Tuy nhiên, bà cảm thấy thái độ của họ thiếu chân thành. Theo lời bà, họ liên tục nhắc đến những chuyện không liên quan, chẳng hạn như việc hai người từng làm việc ở Singapore suốt một thời gian dài và thường gọi điện hỏi thăm con trai. Mẹ của Hu cũng kêu gọi những người dân có camera hành trình ghi lại vụ tai nạn hãy ra mặt hỗ trợ cơ quan cảnh sát điều tra.

Về bối cảnh sự việc, trước khi tai nạn xảy ra, Hu đi chơi đêm cùng nhóm bạn nữ. Chị gái của Hu nói với Oriental Daily rằng ban đầu đó là buổi đi chơi riêng của hội chị em. Tuy nhiên, bạn trai của Hu lại khó chịu vì không được mời và xin đi cùng. Hu đã yêu cầu bạn trai không được lái xe nếu tham gia uống rượu và anh đã đồng ý. Dù vậy, khi tới quán bar, anh thừa nhận mình đã tự lái xe, dù ban đầu khai rằng mình đi xe dịch vụ. Sau đó, thanh niên lại khăng khăng đòi chở Hu về nhà dù Hu đã định bắt taxi, theo China Press.

Hình ảnh nạn nhân và hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Camera giám sát ghi lại cảnh chiếc SUV của họ phóng nhanh trên đường và lạng lách thất thường. Một tài xế khác gặp chiếc SUV trên đường nhưng xoay xở tránh được va chạm đã khai với cảnh sát rằng chiếc xe chạy với tốc độ cực cao. Chiếc SUV sau đó dường như mất kiểm soát và lao lên lề đường với lực mạnh đến mức lật 7 vòng.

Theo China Press, khi mẹ của Hu chất vấn tại bệnh viện, thanh niên 20 tuổi đã phủ nhận việc lái xe sau khi uống rượu. Anh ta cũng khai rằng mình chạy xe ở tốc độ 80 km/h và cố tránh một chiếc xe tải trước khi đâm vào lề đường. Thanh niên 20 tuổi bị thương nhẹ và phải đeo nẹp cổ ở bệnh viện, rồi im bặt khi được thông báo rằng Hu đã tử vong do vụ tai nạn. Sau đó, cha mẹ của Hu cho biết đoạn video từ camera giám sát tại quán bar dường như cho thấy thanh niên này có uống rượu.

Nguồn: Mothership