Một vụ nổ lớn xảy ra tại kho chứa dầu của Tập đoàn Bangchak ở khu Phra Khanong, phía đông thủ đô Bangkok (Thái Lan) hôm thứ Năm (26/11), chính quyền địa phương phải sơ tán người dân trong khu vực.

Sau sự cố, tập đoàn này thông báo tình hình đã được kiểm soát, đồng thời khuyến cáo người dân sống gần hiện trường nhanh chóng sơ tán để đảm bảo an toàn.

Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một cột khói đen dày đặc bốc cao từ khu vực xảy ra vụ nổ.

Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một cột khói đen dày đặc bốc cao từ khu vực xảy ra vụ nổ.

Đến nay, chưa có báo cáo về thiệt hại cũng như thương vong. Nguyên nhân vụ nổ hiện đang được điều tra.

Nhà máy lọc dầu Phra Khanong của Bangchak có công suất 120.000 thùng/ngày, chiếm khoảng 40,8% tổng công suất lọc dầu 294.000 thùng/ngày của tập đoàn. Đây là nhà máy lọc dầu lớn thứ năm tại Thái Lan và là cơ sở duy nhất nằm trong khu vực đô thị Bangkok.