Sáng 27/11, tại thành phố Đồng Nai, KTNN khu vực XII tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Đồng chí Bùi Quốc Dũng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban của Đảng ủy KTNN, lãnh đạo một số Vụ tham mưu của KTNN, tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động KTNN khu vực XII.

Quang cảnh Hội nghị

Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ trong bối cảnh nhiều đổi mới

Tại hội nghị, Phó Kiểm toán trưởng Vương Đình Thạch trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2026, phương hướng nhiệm vụ năm 2027. Báo cáo nêu rõ, năm 2026 là năm đầu tiên mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành, đồng thời Luật NSNN năm 2025 bắt đầu có hiệu lực. Bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng thay đổi lớn, đặt ra nhiều yêu cầu mới cho hoạt động kiểm toán.

Trong bối cảnh đó, KTNN khu vực XII đã chủ động kiện toàn bộ máy, sắp xếp từ 06 phòng xuống còn 05 phòng mà vẫn bảo đảm hoạt động công vụ thông suốt.

Năm 2026, KTNN khu vực XII chủ trì 08 cuộc kiểm toán, trong đó có 02 cuộc được giao bổ sung, đến thời điểm hiện tại 07 cuộc đã kết thúc trước ngày 31/10/2026.

Qua kiểm toán, đơn vị kiến nghị xử lý tài chính 1.725 tỷ đồng, gồm tăng thu NSNN 53 tỷ đồng, thu hồi và giảm chi NSNN 1.672 tỷ đồng, cùng kiến nghị xử lý tài chính khác 67 tỷ đồng.

Về kiến nghị cơ chế, chính sách, đơn vị kiến nghị các bộ, ngành xem xét sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ 15 văn bản và kiến nghị địa phương ban hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ 27 văn bản.

Các cuộc kiểm toán chuyên đề đã chỉ ra nhiều vấn đề đáng chú ý, ví dụ như tại các cơ sở y tế công lập, kiểm toán phát hiện bất cập trong đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, thiết bị y tế. Về đầu tư công, kiểm toán ghi nhận tình trạng giải ngân vốn còn thấp, qua kiểm toán cũng phát hiện sai sót trong thực hiện chính sách tinh giản, sắp xếp nhân sự theo Nghị định 178 của Chính phủ. Kết quả cũng ghi nhận 06 Đoàn kiểm toán được xếp loại Xuất sắc.

Song song đó, công tác kiểm soát chất lượng tiếp tục được tăng cường với việc thành lập 11 Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán và 100% hồ sơ của các Tổ kiểm toán được kiểm soát trước khi xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán.

Đối với các kiến nghị kiểm toán năm 2025, các đơn vị được kiểm toán đã thực hiện kiến nghị xử lý tài chính 6.167 tỷ đồng (đạt 98%) vượt mục tiêu tối thiểu 90%. Đơn vị đã trả lời 100% văn bản kiến nghị tồn đọng từ năm 2025 chuyển sang.

Về nghiên cứu khoa học, đơn vị cũng có 01 Đề tài khoa học cấp bộ về ứng dụng phân tích dữ liệu lớn để phát hiện gian lận thuế do đơn vị chủ trì được nghiệm thu, xếp loại Xuất sắc.

Bên cạnh những mặt tích cực, làm tốt thì cũng còn một vài tồn tại, hạn chế: Tỷ lệ thực hiện kiến nghị về cơ chế, chính sách và kiến nghị xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân còn thấp; số kiến nghị xử lý tài chính tồn đọng từ các niên độ trước còn lớn; công tác kiểm soát chất lượng có thời điểm chưa thật sự chủ động; hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin còn hạn chế, kỹ năng khai thác dữ liệu và ứng dụng AI của công chức chưa đồng đều.

Trong năm 2027, KTNN khu vực XII đặt mục tiêu: Hoàn thành kế hoạch kiểm toán bảo đảm tiến độ, chất lượng; tỷ lệ thực hiện kiến nghị xử lý tài chính đạt tối thiểu 90%; hoàn thành tối thiểu 50% kiến nghị về cơ chế, chính sách và 100% kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm; đổi mới kiểm soát chất lượng theo hướng đánh giá thực chất bằng chứng kiểm toán; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo gắn với bảo đảm an toàn thông tin.

Công tác xây dựng Đảng gắn chặt với nhiệm vụ chính trị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Phước - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Kiểm toán trưởng - trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2026. Theo báo cáo, Đảng ủy đơn vị đã bám sát Nghị quyết số 772-NQ/ĐU của Đảng ủy KTNN để cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ để hoàn thành kế hoạch đúng thời hạn.

Kết quả cho thấy, 11/14 nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành đúng hạn. Đảng ủy cũng tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và kiểm soát quyền lực trong hoạt động kiểm toán theo Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Trong năm, khu vực XII không có trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp, tham nhũng, tiêu cực, các đơn vị được kiểm toán không phản ánh hành vi sách nhiễu, vòi vĩnh nào.

Về nội dung chuyển đổi số trong công tác Đảng có bước tiến rõ nét: Đảng bộ triển khai Sổ tay đảng viên điện tử và thực hiện 04 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Công tác đào tạo lý luận chính trị được quan tâm, với 03 đồng chí hoàn thành chương trình cao cấp lý luận chính trị.

Đại diện Phòng Tổng hợp và Kiểm soát chất lượng kiểm toán tham luận

Các tham luận tập trung vào những cách làm hiệu quả để nâng cao chất lượng kiểm toán

Tại Hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn (Phòng Tổng hợp và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, phòng Kiểm toán ngân sách 2, phòng Doanh nghiệp và Dự án đầu tư) trình bày tham luận, chia sẻ những cách làm hiệu quả cần tiếp tục phát huy.

Đại diện các đơn vị trình bày tham luận cho biết, về thực hiện kiến nghị kiểm toán, KTNN khu vực XII đã đổi mới phương thức đôn đốc. Các Tổ kiểm toán rà soát kết quả thực hiện kiến nghị được thành lập ngay từ đầu năm và trực tiếp làm việc với đơn vị được kiểm toán để tháo gỡ vướng mắc. Kế hoạch rà soát, xử lý kiến nghị tồn đọng được ban hành, giúp xác định rõ đơn vị kế thừa trách nhiệm sau sắp xếp bộ máy. Nhờ đó, tỷ lệ thực hiện kiến nghị xử lý tài chính đạt kết quả cao.

Về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các tham luận nhấn mạnh hiệu quả bước đầu khi sử dụng công cụ AI và phân tích dữ liệu trong khai thác thông tin, tổng hợp kết quả kiểm toán, giúp rút ngắn thời gian và nâng cao độ chính xác. Từ kết quả của đề tài khoa học về phân tích dữ liệu lớn, đơn vị đề xuất tiếp tục lựa chọn bài toán nghiệp vụ phù hợp để thử nghiệm, nhân rộng.

Về kiểm soát chất lượng kiểm toán, ngay từ khi triển khai các cuộc kiểm toán Đợt 1, KTNN khu vực XII đã duy trì việc họp giao ban hàng tuần công việc trao đổi giữa Kiểm toán trưởng, lãnh đạo Đoàn kiểm toán và Tổ trưởng tổ kiểm soát chất lượng ngay trong quá trình kiểm toán. Việc làm này giúp phát hiện sớm, xử lý kịp thời những vấn đề về bằng chứng kiểm toán và cơ sở pháp lý của kiến nghị, góp phần nâng cao rõ rệt chất lượng biên bản kiểm toán cũng như báo cáo kiểm toán.

Lan tỏa cách làm hay, khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế ngay trong hoạt động kiểm toán

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng KTNN Bùi Quốc Dũng ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn diện mà tập thể KTNN khu vực XII đạt được trong năm 2026, trong điều kiện địa bàn rộng, tổ chức bộ máy địa phương có nhiều thay đổi. Phó Tổng KTNN Bùi Quốc Dũng đánh giá cao việc đơn vị ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động kiểm toán với nhiều kết quả tốt, tích cực. Phó Tổng KTNN Bùi Quốc Dũng đề nghị đơn vị chủ động tổng hợp, giới thiệu cách làm này để nhân rộng ra các KTNN chuyên ngành, khu vực khác.

Phó Tổng KTNN Bùi Quốc Dũng yêu cầu đơn vị nghiêm túc rà soát, khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra qua kết luận của Thanh tra KTNN, việc khắc phục phải xác định rõ trách nhiệm, lộ trình và kết quả cụ thể.

Về điều kiện làm việc, Phó Tổng KTNN Bùi Quốc Dũng đề nghị đơn vị khẩn trương xây dựng tờ trình đề xuất sửa chữa, khắc phục các hạng mục cơ sở vật chất chưa đạt tiêu chuẩn tại tòa nhà trụ sở. Đồng thời, cần nghiên cứu bổ sung cây xanh để tạo không gian làm việc xanh, thoáng mát cho công chức, người lao động.

Phó Tổng KTNN Bùi Quốc Dũng cũng đề nghị đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm toán và hiệu lực thực hiện kiến nghị, nhất là các kiến nghị về cơ chế, chính sách và kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân.

Đơn vị cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2027.

Kiểm toán trưởng Nguyễn Đức Tín tiêp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng

Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2027

Thay mặt tập thể lãnh đạo và công chức, người lao động đơn vị, Kiểm toán trưởng Nguyễn Đức Tín trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Phó Tổng KTNN Bùi Quốc Dũng và các ban Đảng, các Vụ tham mưu của KTNN.

Kiểm toán trưởng tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Tổng KTNN Bùi Quốc Dũng và cho biết đơn vị sẽ sớm cụ thể hóa các ý kiến này thành kế hoạch hành động, gồm 4 việc: Chia sẻ, lan tỏa kinh nghiệm ứng dụng AI trong toàn ngành; Khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế theo kết luận của Thanh tra KTNN; Hoàn thiện tờ trình đề xuất sửa chữa, cải tạo trụ sở; Hoàn thành xuất sắc, thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong năm 2027, đặc biệt là công tác kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị sẽ được thực hiện ngay trong đầu năm 2027 để mang lại hiệu quả cao.

Kiểm toán trưởng Nguyễn Đức Tín khẳng định, năm 2027 tập thể KTNN khu vực XII sẽ đoàn kết, nỗ lực, phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ kiểm toán được Tổng Kiểm toán nhà nước giao./.