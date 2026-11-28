Cụ thể, theo KPMG, 82% trong số 120 CEO lĩnh vực ngân hàng và thị trường vốn tham gia khảo sát dự báo lợi nhuận hằng năm của tổ chức sẽ tăng ít nhất 2,5% trong ba năm tới, tăng đáng kể so với mức 61% ghi nhận trong khảo sát năm 2025. Kết quả này cho thấy niềm tin của lãnh đạo ngân hàng vào triển vọng tăng trưởng đang được cải thiện.

Bên cạnh đó, AI đang trở thành một trong những ưu tiên đầu tư hàng đầu của ngành ngân hàng. Có tới 78% CEO ngân hàng được khảo sát xác định AI là lĩnh vực ưu tiên đầu tư, trong khi 69% cho biết công nghệ này đang tạo ra tác động mang tính chuyển đổi hoặc đáng kể đối với hoạt động quản trị rủi ro và tuân thủ quy định.

Kết quả khảo sát cho thấy, các CEO ngân hàng ưu tiên đầu tư vào AI và an ninh mạng (Nguồn: KPMG)

Việc ứng dụng AI không chỉ hướng đến tự động hóa quy trình, nâng cao hiệu quả vận hành mà còn góp phần thay đổi phương thức quản trị và tổ chức hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra yêu cầu mới về kiểm soát rủi ro công nghệ, bảo vệ dữ liệu và bảo đảm an toàn hệ thống.

Thực tế, rủi ro gian lận đang là mối quan ngại lớn của các CEO ngân hàng. Khảo sát ghi nhận 98% CEO được hỏi lo ngại về năng lực phát hiện và ngăn chặn gian lận trong lĩnh vực an ninh mạng. Trước những nguy cơ ngày càng gia tăng, 64% tổ chức cho biết đã tăng đầu tư vào an ninh mạng và năng lực ứng phó với rủi ro số.

Sức ép từ môi trường pháp lý và yêu cầu tuân thủ cũng là thách thức đáng kể đối với các ngân hàng. Điều này đòi hỏi các tổ chức tín dụng phải cân đối nguồn lực giữa đầu tư đổi mới công nghệ, kiểm soát rủi ro và đáp ứng các chuẩn mực quản trị ngày càng cao.

Phát triển nguồn nhân lực cũng được xem là điều kiện quan trọng để ngân hàng thích ứng với quá trình chuyển đổi. Có tới 93% CEO cho biết tổ chức của họ đang giữ chân và đào tạo lại những nhân sự có tiềm năng cao nhằm đáp ứng yêu cầu mới trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng sâu rộng.

Ông Geoff Rush, Giám đốc toàn cầu phụ trách lĩnh vực Ngân hàng và Thị trường vốn của KPMG International, nhấn mạnh: “Các ngân hàng hàng đầu không xem tăng trưởng và khả năng chống chịu là hai lựa chọn đối lập. Trên thực tế, khả năng chống chịu chính là yếu tố tạo điều kiện cho tăng trưởng. Khi một ngân hàng có thể bảo vệ niềm tin của khách hàng, giảm thiểu gián đoạn và duy trì hoạt động thông suốt, ngân hàng đó sẽ có vị thế tốt hơn để đổi mới và tăng trưởng với sự tự tin”.

Theo KPMG, trong bối cảnh ngành Ngân hàng đứng trước những thay đổi sâu rộng về công nghệ và môi trường kinh doanh, năng lực bảo vệ niềm tin khách hàng, duy trì hoạt động ổn định và thích ứng với rủi ro sẽ ngày càng trở thành nền tảng cho tăng trưởng bền vững.