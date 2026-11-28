Cập nhật lúc 13h15 ngày 28/11, giá vàng trong nước nhìn chung ổn định so với khảo sát buổi sáng. Riêng PNJ điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn thêm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán, trong khi các thương hiệu còn lại giữ nguyên giá.

Giá bán vàng miếng SJC tại cả 5 thương hiệu được khảo sát tiếp tục duy trì ở mức 136 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên hôm qua.

Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 130,8-135,8 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC mua - bán ở mức 131-136 triệu đồng/lượng. Cả hai loại vàng đều giữ nguyên giá so với cuối phiên trước.

Tại PNJ, giá mua - bán vàng nhẫn được nâng lên mức 127,5-133,7 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Trong khi đó, giá mua - bán vàng miếng SJC giữ nguyên ở mức 131-136 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, giá mua - bán vàng nhẫn duy trì ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 131-136 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên hôm qua.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,5-136 triệu đồng/lượng. Cả hai loại vàng đều không ghi nhận điều chỉnh.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua - bán vàng nhẫn tiếp tục duy trì ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 131-136 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên trước.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 130,8 triệu đồng/lượng tại SJC, thấp nhất là 127,5 triệu đồng/lượng tại PNJ, chênh 3,3 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, SJC cũng niêm yết mức cao nhất là 135,8 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ thấp nhất ở mức 133,7 triệu đồng/lượng, chênh 2,1 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng SJC, cả 5 thương hiệu được khảo sát cùng niêm yết giá bán ra ở mức 136 triệu đồng/lượng. Giá mua vào tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng ở mức 131 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,5 triệu đồng/lượng so với Bảo Tín Minh Châu.

13h15 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 130,8 135,8 131 136 PNJ 127,5 133,7 131 136 DOJI 129,5 134,5 131 136 Bảo Tín Minh Châu 129,5 134,5 129,5 136 Bảo Tín Mạnh Hải 129,5 134,5 131 136

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Mở đầu phiên giao dịch sáng 28/11, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động so với cuối phiên hôm qua. Giá bán vàng miếng SJC tại cả 5 thương hiệu được khảo sát tiếp tục duy trì ở mức 136 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán vàng nhẫn dao động từ 133-135,8 triệu đồng/lượng.

So với sáng hôm qua, giá bán vàng miếng SJC đồng loạt tăng 1,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn ghi nhận mức tăng tới 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 130,8-135,8 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 131-136 triệu đồng/lượng. Cả hai loại vàng đều giữ nguyên giá so với cuối phiên trước.

Tại PNJ, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 126,8-133 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC mua - bán ở mức 131-136 triệu đồng/lượng, không ghi nhận điều chỉnh.

Tại DOJI, giá mua - bán vàng nhẫn được duy trì ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 131-136 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên hôm qua.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 129,5-136 triệu đồng/lượng. Cả hai loại vàng đều giữ nguyên giá ở hai chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua - bán vàng nhẫn tiếp tục duy trì ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 131-136 triệu đồng/lượng, không ghi nhận biến động.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 130,8 triệu đồng/lượng tại SJC, thấp nhất là 126,8 triệu đồng/lượng tại PNJ, chênh 4 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, SJC cũng niêm yết mức cao nhất là 135,8 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ thấp nhất ở mức 133 triệu đồng/lượng, chênh 2,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng SJC, cả 5 thương hiệu được khảo sát cùng niêm yết giá bán ra ở mức 136 triệu đồng/lượng. Giá mua vào tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng ở mức 131 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,5 triệu đồng/lượng so với Bảo Tín Minh Châu.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 130,8 135,8 131 136 PNJ 126,8 133 131 136 DOJI 129,5 134,5 131 136 Bảo Tín Minh Châu 129,5 134,5 129,5 136 Bảo Tín Mạnh Hải 129,5 134,5 131 136

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đóng cửa tuần ở mức 3.653 USD/ounce, tăng mạnh 2,5% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, kim loại quý này đã tăng 0,77% trong phiên giao dịch gần nhất.

Kim loại quý đã có được tuần tăng giá đầu tiên trong ba tuần trở lại đây, nhờ lực mua bắt đáy sau khi giá giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng vào đầu tuần.

"Đợt tăng giá gần đây dường như chủ yếu đến từ hoạt động mua bù vị thế bán, hơn là sự đảo chiều xu hướng. Fed vẫn đang tăng lãi suất, lợi suất thực duy trì ở mức cao và đồng USD ở gần mức cao nhất trong nhiều tháng. Chừng nào một trong những yếu tố này chưa thay đổi, các đợt phục hồi hướng tới vùng 3.750-3.800 USD/ounce có thể thu hút lực bán", ông Zain Vawda, chuyên gia phân tích thị trường tại Audacity Capital, nhận định.

Đồng USD hiện vẫn ở gần mức cao nhất trong 22 tháng, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng phục hồi từ mức thấp gần đây.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, giá vàng đã giảm xuống 3.426,35 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8/2025. Nguyên nhân là dữ liệu lạm phát của Mỹ củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12 và một lần nữa vào đầu năm 2027.

Theo ông Vawda, khả năng giá vàng quay trở lại mốc 5.000 USD/ounce vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, để phục hồi mạnh, kim loại quý cần hai điều kiện là Fed chấm dứt chu kỳ tăng lãi suất và đồng USD suy yếu. Nếu những điều kiện này xuất hiện vào giữa năm 2027, giá vàng có thể phục hồi lên mức 4.500 USD/ounce.

Lãi suất tăng làm giảm sức hấp dẫn của vàng, vốn là tài sản không mang lại lợi suất, trong khi các kênh đầu tư sinh lãi khác trở nên hấp dẫn hơn.

Ở một diễn biến khác, nhu cầu vàng vật chất tại các thị trường lớn ở châu Á đã cải thiện trong tuần này. Tại Ấn Độ, nhu cầu mua vàng trang sức và vàng đầu tư tăng mạnh, trong khi sức mua của khách hàng cá nhân tại Trung Quốc giúp duy trì ổn định mức chênh lệch giữa giá vàng nội địa và giá vàng quốc tế.