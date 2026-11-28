Cùng với sự gia tăng của tầng lớp khách hàng giàu có tại Việt Nam, kỳ vọng đối với dịch vụ quản lý tài sản cũng không ngừng thay đổi.

Theo Nghiên cứu Tâm lý Người tiêu dùng ASEAN 2026 (ASEAN Consumer Sentiment Study - ACSS) của UOB, người tiêu dùng Việt Nam ngày càng nhìn nhận sự giàu có theo hướng toàn diện hơn, trong đó khả năng chăm lo cho gia đình, bảo đảm tương lai và duy trì chất lượng cuộc sống được xem là những yếu tố quan trọng của sự giàu có, bên cạnh các nguồn lực tài chính.

Xu hướng tìm kiếm sự đồng hành chuyên nghiệp trong quản lý tài sản cũng ngày càng rõ nét. Theo ACSS 2026, 40% người tiêu dùng Việt Nam hiện đang làm việc với các cố vấn tài chính, cao hơn mức trung bình khu vực là 32%. Tỷ lệ này tăng lên 57% ở nhóm khách hàng giàu có, cho thấy nhu cầu ngày càng lớn đối với các dịch vụ tư vấn tài chính và quản lý tài sản chuyên nghiệp

Nhằm đáp ứng những nhu cầu đang thay đổi đó, Ngân hàng UOB Việt Nam đã làm mới Định vị Giá trị Khách hàng (Customer Value Proposition - CVP) dành cho Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên (Privilege Banking), tập trung vào ba trụ cột gồm Giải pháp quản lý tài sản, Dịch vụ Ngân hàng liền mạch tại ASEAN và Trải nghiệm đặc quyền tinh tuyển.

Đồng hành cùng mục tiêu tài chính dài hạn

Trụ cột đầu tiên, Giải pháp quản lý tài sản, được thiết kế nhằm hỗ trợ khách hàng hiện thực hóa các mục tiêu tài chính dài hạn thông qua phương pháp tư vấn dựa trên ba nguyên tắc: Trách nhiệm, Thận trọng và Xuất sắc.

Kết hợp giữa các phân tích chuyên sâu từ các chuyên gia chiến lược đầu tư của UOB tại khu vực cùng kinh nghiệm và sự am hiểu thị trường của đội ngũ tại Việt Nam, Ngân hàng mang đến cho khách hàng những góc nhìn thị trường, dịch vụ tư vấn và giải pháp được xây dựng dựa trên mục tiêu, nhu cầu và khẩu vị rủi ro riêng của từng cá nhân.

Cách tiếp cận này hướng đến việc giúp khách hàng đưa ra quyết định đầu tư phù hợp, quản trị rủi ro hiệu quả và duy trì định hướng tài chính dài hạn trước những biến động của thị trường.

Một người đồng hành tin cậy, một điểm kết nối xuyên suốt cho các cơ hội tại Việt Nam và ASEAN

Bên cạnh chuyên môn tư vấn, sự tin cậy và khả năng thấu hiểu mang tính cá nhân hóa cũng là những yếu tố quan trọng đối với khách hàng giàu có.

Trong khi công nghệ ngày càng giúp việc giao dịch và tiếp cận thông tin trở nên thuận tiện, những quyết định tài chính quan trọng vẫn cần đến sự đánh giá chuyên môn, tư vấn cá nhân hóa và khả năng thấu hiểu hoàn cảnh riêng của từng khách hàng.

Theo ACSS 2026 của UOB, mức độ tin tưởng của người tiêu dùng dành cho các cố vấn tài chính và chuyên gia quản lý tài sản vẫn cao hơn so với các công cụ số và AI. Nghiên cứu cũng cho thấy đối với những quyết định tài chính phức tạp như nhận khuyến nghị đầu tư hay đánh giá các sản phẩm tài chính chuyên sâu, khách hàng vẫn ưu tiên tìm đến các chuyên viên quản lý quan hệ khách hàng hơn các công cụ số.

Đó cũng là lý do Chuyên viên Quan hệ Khách hàng chuyên trách đồng hành tại Việt Nam và ASEAN trở thành một trong những trụ cột của Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên UOB.

Thông qua mô hình một đầu mối liên hệ xuyên suốt, khách hàng được hỗ trợ bởi một chuyên viên chuyên trách với sự am hiểu sâu sắc về mục tiêu, nhu cầu và những ưu tiên tài chính của khách hàng, từ đó khách hàng sẽ nhận được sự hỗ trợ nhất quán trong suốt hành trình tài chính với ngân hàng.

Đồng thời, với mạng lưới hiện diện tại các thị trường trọng điểm trong ASEAN như Việt Nam, Singapore, Malaysia, Thái Lan, và Indonesia, UOB có lợi thế trong việc hỗ trợ những nhu cầu ngày càng mang tính khu vực của khách hàng. Từ hoạt động kinh doanh, đầu tư, kế hoạch giáo dục cho con cái hay các nhu cầu tài chính xuyên biên giới, khách hàng đều có thể tiếp cận sự hỗ trợ và chuyên môn của UOB trên toàn ASEAN.

Nâng tầm thịnh vượng với những trải nghiệm đáng giá

Ngày nay, với nhiều khách hàng giàu có, sự thịnh vượng không chỉ được đo bằng giá trị tài sản tích lũy mà còn ở khả năng tận hưởng những thành quả mình tạo dựng được, dành thời gian cho gia đình và chuẩn bị những cơ hội tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai.

Đây cũng chính là tinh thần của trụ cột thứ ba, Trải nghiệm đặc quyền tinh tuyển, trong Định vị Giá trị Khách hàng mới của Ngân hàng Ưu tiên UOB.

Thông qua mạng lưới đối tác chiến lược, UOB mang đến các đặc quyền trong lĩnh vực ẩm thực, du lịch và phong cách sống, bao gồm trải nghiệm tại các nhà hàng thuộc MICHELIN Guide, khách sạn đạt danh hiệu MICHELIN Key, các ưu đãi du lịch cao cấp và sự kiện giải trí độc quyền tại ASEAN.

Đặc biệt, khách hàng có thể tiếp cận những trải nghiệm được tuyển chọn thông qua các đối tác như Park Hyatt Saigon, với những trải nghiệm ẩm thực và dịch vụ khách sạn đẳng cấp; Oxalis Adventure, mang đến những hành trình khám phá thiên nhiên độc đáo; và Crimson Education, hỗ trợ các gia đình trong việc hoạch định lộ trình giáo dục cho thế hệ tiếp nối.

Thông qua những đặc quyền này, UOB mong muốn mang đến nhiều hơn những quyền lợi ngân hàng thông thường, góp phần làm phong phú phong cách sống, vun đắp những khoảnh khắc ý nghĩa bên gia đình và hỗ trợ khách hàng hiện thực hóa những khát vọng cho tương lai.

Mở lối cho tương lai thịnh vượng

Đồng hành cùng khách hàng trên hành trình kiến tạo tương lai, việc làm mới Định vị Giá trị Khách hàng của Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên phản ánh định hướng mới của UOB trong việc phục vụ phân khúc khách hàng giàu có: không chỉ cung cấp sản phẩm tài chính mà còn kiến tạo một trải nghiệm ngân hàng toàn diện hơn, được xây dựng trên nền tảng của sự thấu hiểu, chuyên môn và mối quan hệ lâu dài.

Thông qua ba trụ cột gồm Giải pháp quản lý tài sản, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng chuyên trách đồng hành tại Việt Nam và ASEAN, cùng Trải nghiệm đẳng cấp được tuyển chọn, UOB hướng đến việc đáp ứng cả nhu cầu tài chính lẫn những kỳ vọng về chất lượng cuộc sống của khách hàng.

Bởi sau cùng, sự thịnh vượng không chỉ được đo bằng những tài sản tích lũy được, mà còn ở sự tự tin để đưa ra những quyết định đúng đắn, khả năng theo đuổi những mục tiêu dài hạn và cơ hội tận hưởng những trải nghiệm thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống.

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