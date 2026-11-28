Trường hợp bên đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, bên đi vay thực hiện giao dịch rút vốn, trả nợ khoản vay nước ngoài qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định của pháp luật về vay trả nợ nước ngoài.

Ông Trương Quốc Thắng (TP Hồ Chí Minh) đang công tác tại một ngân hàng thương mại. Trong quá trình nghiên cứu các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, ông có vướng mắc như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 Thông tư số 12/2022/TT-NHNN:

"2. Đối với bên đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài:

a) Đối với khoản vay trung, dài hạn nước ngoài (không bao gồm khoản vay nêu tại điểm c khoản này): Bên đi vay sử dụng tài khoản vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến khoản vay nước ngoài quy định tại Điều 28 và Điều 29 Thông tư này. Trường hợp đồng tiền vay không phải là đồng tiền của tài khoản vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bên đi vay được mở tài khoản vay, trả nợ nước ngoài khác để thực hiện khoản vay nước ngoài tại ngân hàng nơi bên đi vay mở tài khoản vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam".

Ông Thắng hỏi, doanh nghiệp có bắt buộc phải mở thêm tài khoản vay, trả nợ nước ngoài bằng đúng loại đồng tiền của khoản vay nước ngoài hay không?

Doanh nghiệp có được phép tiếp tục sử dụng tài khoản vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hiện có để thực hiện các giao dịch liên quan đến khoản vay nước ngoài bằng đồng tiền khác loại thông qua việc thực hiện giao dịch chuyển đổi ngoại tệ theo quy định tại điểm c khoản 1 và điểm e khoản 2 Điều 28 Thông tư số 12/2022/TT-NHNN hay không?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Điểm l khoản 1, điểm l khoản 2 Điều 8 Thông tư số 38/2026/TT-NHNN quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Thông tư 38) quy định nội dung thu - chi: Chuyển khoản liên quan đến khoản vay nước ngoài bằng ngoại tệ của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài.

Điểm a khoản 2 Điều 26 Thông tư số 12/2022/TT-NHNN quy định đối với khoản vay trung, dài hạn nước ngoài (không bao gồm khoản vay nêu tại điểm c khoản này), bên đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sử dụng tài khoản vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến khoản vay nước ngoài quy định tại Điều 28 và Điều 29 Thông tư số 12/2022/TT-NHNN. Trường hợp đồng tiền vay khác đồng tiền của tài khoản vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bên đi vay được mở tài khoản vay, trả nợ nước ngoài khác để thực hiện khoản vay tại ngân hàng nơi bên đi vay mở tài khoản vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Điểm c khoản 1 và điểm e khoản 2 Điều 28 Thông tư số 12/2022/TT-NHNN quy định các giao dịch thu chi liên quan đến khoản vay nước ngoài thực hiện qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài bao gồm:

"c) Thu chuyển đổi ngoại tệ từ nguồn rút vốn khoản vay nước ngoài trong trường hợp đồng tiền giải ngân từ bên cho vay không phải là đồng tiền của tài khoản vay, trả nợ nước ngoài";

"e) Chi mua ngoại tệ để trả nợ (gốc, lãi) của khoản vay nước ngoài trong trường hợp đồng tiền trả nợ không phải là đồng tiền của tài khoản vay, trả nợ nước ngoài".

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp bên đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, bên đi vay thực hiện giao dịch rút vốn, trả nợ khoản vay nước ngoài qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định của pháp luật về vay trả nợ nước ngoài như trích dẫn ở trên.



