Những chuyển biến từ thị trường tiền tệ

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, 46/46 ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm. Trên thực tế, hơn 20 tổ chức tín dụng đã công bố các chương trình giảm lãi suất cho vay với tổng quy mô khoảng 463.500 tỷ đồng, mức giảm phổ biến từ 1,5-2 điểm phần trăm/năm, một số đơn vị giảm tới 3-3,25 điểm phần trăm/năm.

Đánh giá triển vọng mặt bằng lãi suất tại Hội nghị Nhà đầu tư mới đây, ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) nhận định, sau khi tăng khoảng 1,5-2 điểm phần trăm trong 9 tháng đầu năm, lãi suất huy động đã có dấu hiệu tạo đỉnh và bắt đầu hạ nhiệt từ tháng 10. Lãnh đạo ACB kỳ vọng lãi suất huy động có thể giảm thêm khoảng 0,3-0,5 điểm phần trăm đến cuối năm 2026, sau đó đi ngang và giảm dần trong năm 2027. Lãi suất cho vay cũng có xu hướng giảm nhưng phân hóa giữa các lĩnh vực, tập trung chủ yếu vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, trong khi lãi suất cho vay bất động sản và tiêu dùng vẫn đi ngang ở mức khá cao.

Phân tích những yếu tố hỗ trợ triển vọng này, ông Huỳnh Duy Sang, Giám đốc Khối Thị trường Tài chính ACB cho biết, nhờ nguồn tiền gửi của Kho bạc Nhà nước được duy trì tốt và các biện pháp hỗ trợ thanh khoản của NHNN, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng (thị trường 2) đã giảm nhanh, đặc biệt ở kỳ hạn qua đêm và dưới một tháng.

Trên thị trường huy động vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế (thị trường 1), mặc dù nhu cầu vốn phục vụ tăng trưởng tín dụng và các dự án trọng điểm vẫn ở mức cao, cân đối nguồn vốn đã ghi nhận những chuyển biến tích cực. Theo ông Sang, trong vài tháng gần đây, tăng trưởng huy động vốn bằng VND đã cao hơn tăng trưởng tín dụng khoảng 1-2 điểm phần trăm. Chênh lệch giữa huy động và cho vay trên thị trường 1, theo ước tính của đại diện ACB, cũng thu hẹp từ khoảng 2 triệu tỷ đồng xuống còn hơn 1 triệu tỷ đồng. Nếu xu hướng này được duy trì, cùng với sự ổn định của tỷ giá và thanh khoản liên ngân hàng, đây sẽ là cơ sở để kỳ vọng lãi suất giảm dần.

Cùng với những diễn biến thuận lợi trên thị trường tiền tệ, việc điều chỉnh các quy định về tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng của NHNN cũng tạo thêm dư địa cân đối nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng.

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), đến cuối quý III/2026, tổng tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại Vietcombank, BIDV và VietinBank đạt 521,1 nghìn tỷ đồng, tăng 28,2% so với đầu năm. Việc NHNN nâng tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước được tính vào nguồn vốn huy động khi xác định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) từ 20% lên 50% giúp giảm bớt áp lực huy động trên thị trường 1, đồng thời tạo thêm dư địa cho vay khoảng 132 nghìn tỷ đồng cho ba ngân hàng này, theo tính toán của TCBS.

Về định hướng điều hành thời gian tới, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, bảo đảm thanh khoản thị trường, hỗ trợ giảm lãi suất và định hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên. NHNN cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quy trình cấp tín dụng, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Củng cố nền tảng giảm lãi suất trong thời gian tới

Kiểm soát chi phí, hỗ trợ giảm mặt bằng lãi suất

Mặc dù đã xuất hiện những yếu tố thuận lợi, dư địa giảm lãi suất cho vay còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ chi phí huy động, chất lượng tín dụng đến khả năng quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng.

TS. Nguyễn Tú Anh, Giám đốc Nghiên cứu Chính sách vĩ mô, Trường Đại học VinUni phân tích, ngoài chi phí huy động vốn, lãi suất cho vay còn được cấu thành từ chi phí quản lý, vận hành, chi phí rủi ro tín dụng và lợi nhuận kỳ vọng của ngân hàng. Trong đó, chi phí rủi ro là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng giảm lãi suất cho vay.

Cũng theo chuyên gia này, khi một khoản nợ chuyển từ nhóm 2 sang nhóm 3, tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể tăng từ 5% lên 20% và tiếp tục tăng lên 50% nếu chuyển sang nhóm 4. Trong bối cảnh nhu cầu tín dụng tăng cao, nếu rủi ro đối với các khoản vay gia tăng, ngân hàng sẽ phải dành thêm nguồn lực để trích lập dự phòng. Khi đó, phần chi phí tiết kiệm được từ việc giảm lãi suất huy động có thể không đủ bù đắp chi phí rủi ro phát sinh.

Bởi vậy, giảm lãi suất cho vay không chỉ đặt ra yêu cầu tiết giảm chi phí huy động mà còn đòi hỏi các ngân hàng nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, kiểm soát chất lượng tín dụng và thu hồi nợ. Để tối ưu hóa chi phí đầu vào, nhiều ngân hàng đang chú trọng khai thác nguồn tiền gửi không kỳ hạn (CASA), đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế.

Trong quý III/2026, Techcombank huy động vốn từ các định chế tài chính quốc tế với biên độ lãi suất cạnh tranh, đồng thời ghi nhận tỷ lệ LDR giảm từ 80,1% xuống 77,7%. Thông qua các giải pháp tiết kiệm linh hoạt và tăng cường gắn kết khách hàng, ngân hàng cũng duy trì số dư CASA của khách hàng cá nhân ổn định so với quý trước, dù lãi suất tiền gửi có kỳ hạn vẫn ở mức cao.

Trong khi đó, VPBank ghi nhận tổng tiền gửi của khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất đạt gần 987.000 tỷ đồng vào cuối quý III/2026, tăng 34,2% so với cuối năm 2025. Mới đây, ngân hàng này tiếp tục công bố khoản vay hợp vốn quốc tế trị giá 730 triệu USD do IFC và SMBC thu xếp, với các kỳ hạn 3 năm, 5 năm và 7 năm, qua đó bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn phục vụ nhu cầu tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực đa dạng hóa nguồn vốn của các tổ chức tín dụng, ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chiến lược và Quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cho rằng, nền kinh tế cần giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Việc khơi thông thị trường vốn, huy động thêm nguồn lực trung và dài hạn từ cả thị trường trong nước và quốc tế sẽ góp phần chia sẻ áp lực cung ứng vốn đối với hệ thống ngân hàng thương mại.

Như vậy, để tạo dư địa giảm lãi suất bền vững, cùng với nỗ lực kiểm soát chi phí và nâng cao chất lượng tín dụng của các ngân hàng, việc phát triển đồng bộ các kênh dẫn vốn của nền kinh tế cũng có ý nghĩa quan trọng. Đây là những yếu tố hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý hơn, đồng thời bảo đảm an toàn và hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng.