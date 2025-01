Nobita từng 2 lần đạt kỷ lục thế giới, số lần phá hủy trái đất, bán nhà gây sốc nhất!

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng một lần xem hoặc đọc truyện Doraemon - huyền thoại với đại đa số thiếu nhi trên khắp thế giới.

Nobita cũng có nhiều lần lập kỷ lục đấy nhé.

Trong hình dung của nhiều người, Nobita là đứa trẻ may mắn khi có Doraemon đồng hành, bởi cậu bé ngây thơ, vụng về và không hề giỏi giang. “Đi học thì toàn được điểm kém, mê ngủ lại còn lười nữa…” , đó là những lý do được dân mạng đưa ra khi bàn tán về lý do Nobita đáng ghét...

Song, ít ai biết rằng Nobita từng lập 2 kỷ lục thế giới, khó ai vượt qua.

Kỷ lục đầu tiên và cũng là kỷ lục rất đặc trưng Nobita, bởi nó được xác lập khi cậu bạn đang ngủ. Đó là cậu có thể đi vào giấc ngủ trong vòng 0,93 giây, xác lập kỷ lục người ngủ nhanh nhất thế giới.

Thông thường, mọi người sẽ mất khoảng 10 phút - 20 phút để chìm vào giấc ngủ (điều này cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết, độ tuổi và sức khỏe).

Thế nên, chuyện Nobita chỉ mất chưa tới 1 giây để chìm vào giấc ngủ khiến nhiều người… nể phục và cũng không khỏi bật cười. Dường như không có lúc nào mà Nobita không thể ngủ được, bị điểm 0, gây ra đại họa,.... cậu vẫn có thể ngủ ngon lành.

“Tính ra Nobita cũng là thiên tài giấc ngủ đấy chứ!”, một netizen hài hước bình luận.



Không khó để tìm thấy cảnh Nobita đi ngủ trong các tập phim.

Chưa dừng lại ở đó, Nobita còn lập kỷ lục… nhờ học kém. Rikao Yanagita - tác giả của bộ sách Phòng thí nghiệm Khoa học trong mơ (The Dream-Science Laboratory) đã tổng hợp số lần Nobita bị điểm không trong suốt 45 tập truyện tranh Doraemon lên tới 26/43 bài kiểm tra, tức là khoảng 60% tổng số bài kiểm tra của cậu đạt đ 0 điểm.

Chưa dừng lại ở đó, Rikao Yanagita con phát hiện ra một chi tiết thú vị trong tập phim anime chuyển thể từ chương "Test ni Ankipan" của Doraemon.

Cụ thể, Nobita đã trả lời sai 20 câu liên tiếp trong một bài kiểm tra. Trong khi xác suất trả lời đúng là 50%, thì cậu lại lựa chọn tất là các đáp án đều ở 50% còn lại. Và, bằng một cách thần kỳ nào đó, Nobita trả lời sai tất cả. Do đó, xác suất để một người bị điểm 0 trong bài kiểm tra 20 câu hỏi trên là 1/(2 ^ 40), hoặc cụ thể hơn là 1 trên 1,099,511,627,776.

Những lần bị điểm 0 đếm không xuể của Nobita.

Tuy nhiên, cũng có thời điểm Nobita được 100 điểm đó nhé! Nhưng số lần này cực kỳ hiếm hoi, chỉ 1 hoặc 2 lần.

Có thể thấy khả năng làm việc của bộ não Nobita là độc nhất vô nhị.

Chưa hết sốc, theo Sina , Nobita còn sở hữu một loạt những con số lừa mẹ, suýt phá hủy trái đất dù đang là học sinh tiểu học đáng gờm, gồm:

- Sử dụng bảo bối trái phép 347 lần: Và tất nhiên những lần này Nobita đều để lại hậu quả cho Doraemon giải quyết.

- Dùng bảo bối để trêu chọc Shizuka 542 lần: Cụ thể đó là những lần không muốn để lộ thân phận với Shizuka, giúp đỡ cô nàng và cả để nhìn lén cô nàng:

- Suýt phá hủy trái đất 207 lần: Vì sử dụng bảo bối trái phép nên Nobita đã có nhiều lần suýt phá hủy trái đất.

- Đã bán nhà của bố mẹ 2 lần:Nobita mới là học sinh tiểu học mà đã hai lần bán nhà. May mắn những lần này thì Doraemon đều có mặt và giải quyết hết.

- Lừa mẹ 332 lần: “Nobita đã không học giỏi lại còn không ngoan ngoãn”, một netizen bình luận.