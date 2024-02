'Nóc nhà Nam Bộ' sẽ có tới 4 thành phố, một trong những tỉnh có nhiều thành phố nhất Việt Nam

Tỉnh Tây Ninh có diện tích 4.041km2, gồm 9 huyện, thị xã, thành phố. Đây là một trong 2 tỉnh của Nam Bộ có núi cao, trong đó núi Bà Đen cao nhất với 986m, được mệnh danh là nóc nhà của Nam Bộ. Địa phương nằm ở vị trí cầu nối giữa TP HCM và thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia; và là một trong những tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030, Tây Ninh trở thành địa phương phát triển năng động, văn minh, có môi trường sống tốt, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, trở thành địa phương đáng đến và đáng sống. Công nghiệp và dịch vụ du lịch là động lực chủ yếu cho tăng trưởng gắn với phát triển không gian mới, đưa Tây Ninh trở thành một trong những trung tâm phát triển công nghiệp và dịch vụ du lịch của Vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Tầm nhìn đến năm 2050, Tây Ninh trở thành một tỉnh có nền kinh tế phát triển dựa vào công nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao; thương mại, du lịch phát triển và là cửa ngõ thương mại quốc tế của Vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Đáng chú ý, ngoài TP Tây Ninh hiện trạng, dự kiến giai đoạn năm 2026 - 2030, tỉnh sẽ có thêm 3 thành phố khác. Cụ thể, thị xã Hoà Thành, thị xã Trảng Bàng và huyện Gò Dầu sẽ lên thành phố. Dự kiến huyện Gò Dầu lên thị xã giai đoạn 2024 - 2025, sau đó lên thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Ngoài ra, tỉnh có huyện Bến Cầu và huyện Minh Châu sẽ phát triển thành thị xã; cùng 3 huyện Châu Thành, Tân Châu, Tân Biên.

Như vậy, theo lộ trình này, tỉnh Tây Ninh sẽ có tới 4 thành phố, 2 thị xã và 3 huyện. Nếu việc quy hoạch này trở thành sự thật, Tây Ninh sẽ trở thành một trong những tỉnh có nhiều thành phố nhất Việt Nam.

Hiện tại, 2 tỉnh có nhiều thành phố nhất Việt Nam là Quảng Ninh và Bình Dương, với 4 thành phố. Tiếp đó 3 tỉnh có 3 thành phố trực thuộc là Thái Nguyên, Đồng Tháp và Kiên Giang. Trong tương lai, Quảng Ninh dự kiến có 7 thành phố, còn Bình Dương sắp có thành phố thứ 5. Thái Nguyên, Đồng Tháp và Kiên Giang dự kiến không quy hoạch thêm thành phố mới.

Tỉnh có khu công nghiệp lớn nhất cả nước

Năm 2023, kinh tế Tây Ninh tiếp tục phục hồi sau đại dịch, tăng trưởng 6,12%- cao hơn mức bình quân chung của cả nước (GRDP cả nước tăng 5%), xếp thứ 2 vùng Đông Nam Bộ.

Giá trị sản xuất các ngành nông nghiệp - công nghiệp - thương mại, dịch vụ đều tăng so với cùng kỳ. Du lịch tiếp tục là điểm sáng, tăng cả về doanh thu và số lượng du khách (tăng 36,5% so cùng kỳ, lần đầu tiên vượt ngưỡng 2.000 tỷ đồng. Khách du lịch đạt trên 5,1 triệu lượt người, tăng 13,2% so cùng kỳ).

Xuất khẩu vẫn duy trì ở mức khá, đạt 5,7 tỷ USD, xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng 8,5%, đạt 751 triệu USD, nằm trong top 15 tỉnh, thành phố thu hút đầu tư nước ngoài cao. Giải ngân vốn đầu tư của Tây Ninh trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao.

Năm 2023, toàn tỉnh chỉ còn 547 hộ nghèo, chiếm 0,17% tổng số hộ dân (giảm 490 hộ nghèo, tỷ lệ giảm 0,15% so với năm 2022); 1.620 hộ cận nghèo, chiếm 0,5% tổng số hộ (giảm 842 hộ, tỷ lệ giảm 0,27% so với năm 2022). Như vậy, 5 năm liên tục Tây Ninh nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước.

Đáng chú ý, Tây Ninh cũng là tỉnh sở hữu khu công nghiệp Phước Đông - KCN lớn nhất Việt Nam hiện nay với quy mô 2.190 ha. KCN này nằm trong khu phức hợp 3.285 ha, tọa lạc tại huyện Gò Dầu và Trảng Bàng. Khu phức hợp Phước Đông có vị trí chiến lược, tọa lạc gần đường dẫn vào đường Cao tốc TP HCM – Mộc Bài; cảng trung chuyển Thanh Phước và cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Do đó, khu Phước Đông có những lợi thế về vận chuyển đường bộ và thủy nội địa đến TP HCM cũng như thị trường các nước lân cận như Campuchia, Thái Lan.

Năm 2024, tỉnh phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 7% trở lên. GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 4.250 USD. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 11.100 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,03%-0,046% (tương đương 100 hộ đến 150 hộ).

Về phát triển KCN, CNN, tỉnh dự kiến triển khai giai đoạn 3 Khu công nghiệp Phước Đông; đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Hiệp Thạnh, Cụm công nghiệp Tân Phú và Cụm công nghiệp Tân Hội 2.