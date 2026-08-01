Nỗi buồn của người thuê nhà

Đối với nhiều người trẻ Trung Quốc, mua nhà là mục tiêu có phần quá sức. Không ít người đã chấp nhận thực tế mình “chưa thể mua nhà” lúc này. Nhưng ngay cả thế, thì việc đi thuê nhà vẫn là một gánh nặng. Họ muốn ở một mình, nhưng vẫn phải chấp nhận việc ở ghép, chung nhà, chung giường với… người lại để giảm chi phí cố định hàng tháng.

Trước đây ở Trung Quốc, việc ở ghép cùng người lạ bị giới trẻ xem là điều tối kỵ, nhưng khi thu nhập tăng chậm, công việc thiếu sự ổn định, họ gần như chẳng còn lựa chọn nào khác.

Winnie Zeng (25 tuổi) - Nhân viên bán hàng ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) gần đây đã đưa ra quyết định khiến nhiều bạn bè bất ngờ: Thuê nhà cùng 1 người phụ nữ xa lạ. Với lựa chọn này, Zeng giảm được 450 NDT tiền thuê nhà mỗi tháng (khoảng 1,7 triệu đồng), giúp cô duy trì được mục tiêu tiết kiệm 1 nửa thu nhập.

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Đối với Zeng, đây không phải là một lựa chọn vì sở thích, mà là cách để giảm bớt áp lực tài chính trong bối cảnh tương lai nghề nghiệp ngày càng khó đoán.

“Đây là vấn đề sinh tồn, vì công việc có thể mất bất kỳ lúc nào, nếu không có tiền tiết kiệm, tôi cảm giác mình sẽ không thể trụ nổi” - Zeng nói.

Morgan Pan (39 tuổi) sống tại Bắc Kinh (Trung Quốc), cũng lựa chọn tương tự như Zeng. Pan từng có thu nhập khoảng 30.000-40.000 NDT/năm (khoảng 112-150 triệu đồng) khi làm việc tại một công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, sau khi công ty phá sản, thu nhập của anh hiện giảm xuống còn chưa bằng một nửa trước đây. Để giảm tiền thuê nhà và các chi phí sinh hoạt, Pan quyết định ở ghép với 1 người lạ, để giảm tổng chi phí thuê nhà và tiện ích xuống còn 1.200 NDT/tháng (khoảng 4,5 triệu đồng).

Người ở cùng phòng với Pan cũng đang gặp khó khăn tài chính sau khi khoản đầu tư vào nhà hàng thất bại và để lại nhiều khoản nợ.

Cắt giảm chi phí cố định giờ là ưu tiên hàng đầu

Câu chuyện của Zeng hay Pan nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Từ cuối tháng 6 đến giờ, chủ đề “thuê nhà cùng người lạ” trên Weibo đã thu hút hơn 14 triệu lượt xem. Những nội dung liên quan trên Douyin cũng đạt gần 40 triệu lượt xem. Trong khi đó, các tìm kiếm liên quan đến “bed-sharing” (chia sẻ giường ngủ) trên Xiaohongshu, cũng xuất hiện hơn 37.000 bài đăng. Không ít người đăng thông tin tìm bạn cùng phòng để giảm chi phí thuê nhà.

Hiện tượng này phản ánh rõ hơn những thay đổi trong tâm lý chi tiêu của giới trẻ. Khi việc làm trở nên thiếu chắc chắn và thu nhập khó cải thiện, nhiều người bắt đầu ưu tiên tiết kiệm tiền thay vì duy trì mức sống trước đây.

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Mingwei Liu - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việc làm và Lao động, nhận định xu hướng này cho thấy một bộ phận người trẻ đang thiếu cảm giác ổn định tại các thành phố lớn, thiếu công việc dài hạn và chưa nhìn thấy triển vọng thu nhập rõ ràng trong tương lai.

Theo ông, nếu tâm lý này lan rộng hơn, nó có thể ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, từ chi tiêu hộ gia đình, nhu cầu mua nhà cho tới tỷ lệ kết hôn.

Dữ liệu gần đây cho thấy tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc đang chậm lại, khi tiêu dùng trong nước vẫn chưa phục hồi mạnh dù xuất khẩu và sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng nhất định. Trong bối cảnh đó, việc người trẻ thắt chặt chi tiêu, trì hoãn các quyết định lớn như mua nhà hay kết hôn có thể trở thành một thách thức dài hạn.

Với nhiều người trẻ và kể cả là “không còn trẻ”, việc thuê nhà cùng người lạ không phải là lựa chọn họ từng nghĩ tới khi bắt đầu cuộc sống ở thành phố lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá thuê nhà ngày càng cao, thu nhập chưa dư dả và tương lai công việc khó đoán, họ đang dần thay đổi cách nhìn về “một cuộc sống ổn định”. Thay vì cố duy trì một không gian sống riêng bằng mọi giá, nhiều người lựa chọn cắt giảm những khoản chi cố định, chấp nhận bớt sự riêng tư để đổi lấy cảm giác an toàn hơn về tài chính.

Khi “sống một mình” trở thành khoản chi quá lớn, việc ở chung với người khác đôi khi không còn là sự bất tiện, mà trở thành một giải pháp thực tế để tiếp tục bám trụ tại các thành phố lớn.