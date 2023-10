Nồi chiên không dầu bốc cháy trên ban công khiến nhiều người hoảng loạn, chuyên gia đưa cảnh báo đến các gia đình

Với chức năng làm chín thức ăn nhờ luồng khí nóng mà không cần sử dụng nhiều dầu mỡ, nồi chiên không dầu đã dần trở thành trợ thủ đắc lực trong căn bếp của mỗi gia đình. Tuy nhiên, thiết bị tưởng chừng quen thuộc này nếu không sử dụng đúng cách lại có thể dẫn đến các sự cố, thậm chí gây chập, cháy nguy hiểm cho người dùng.

Vụ việc mới đây xảy ra tại căn hộ ở tầng 6 của một khu chung cư thuộc quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội là một ví dụ. Cụ thể, vào khoảng 20h30 tối 1/10, nhiều người dân tại khu chung cư này đã phát hiện ngọn lửa bùng lên từ ban công căn hộ. Ngọn lửa nhanh chóng bùng to khiến nhiều người hoảng hốt.

Nguyên nhân xác định xuất phát từ nồi chiên không dầu đang chiên cá để ngoài ban công, ngọn lửa lan sang cục nóng điều hòa khiến đám cháy bùng lên. May mắn đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng và không gây thiệt hại về người. Ngọn lửa làm cháy các vật dụng ngoài lô gia căn hộ, diện tích đám cháy khoảng 3 mét vuông.

Trên thực tế, không hiếm gặp những trường hợp nồi chiên không dầu gặp sự cố chập, cháy. Vào ngày 25/6/2021, căn hộ của gia đình anh Daniel Jermyn ở Jacksonville, Florida (Mỹ) đã suýt xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng khi chiếc nồi chiên không dầu bị chập mạch điện bốc cháy.

Theo chia sẻ của Jermyn, cô con gái 4 tuổi Amelia là người đầu tiên phát hiện ra đám cháy và chạy đi báo cho bố biết: "Con bé chạy vào nhà vệ sinh khi tôi đang đánh răng chuẩn bị ra ngoài dùng bữa cùng gia đình. Con bé nói: 'Bố ơi, bố phải ra đây xem cái này', đồng thời làm động tác tay thể hiện hình ảnh ngọn lửa đang bốc cháy”.

Khi Jermyn vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì phát hiện căn nhà đã ngập khói. Sau vài phút lúng túng, anh quyết định rút phích cắm và mang chiếc nồi chiên không dầu đang cháy bùng chạy vội ra ném xuống bể bơi. May mắn là đám cháy đã được xử lý kịp thời và Jermyn cũng chỉ bị vài vết bỏng nhẹ.

Nồi chiên không dầu bốc cháy trong căn bếp của một gia đình ở Mỹ (Video Inside Edition)

Nguyên nhân khiến nồi chiên không dầu bốc cháy

Các chuyên gia nhận định, tất cả các thiết bị điện đều có nguy cơ bắt lửa hoặc chập, cháy trong quá trình sử dụng, nồi chiên không dầu cũng không phải ngoại lệ. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ nhiều yếu tố, cả chủ quan và khách quan.

Yếu tố chủ quan là thiết bị xảy ra hỏng hóc một hoặc nhiều bộ phận bên trong. Ví dụ như chập mạch điện, bộ phận quạt tản nhiệt không hoạt động tốt dẫn đến nồi chiên bị quá nhiệt, bốc khói hay thậm chí dẫn đến cháy nổ.

Còn yếu tố khách quan là do nguồn điện không ổn định hoặc do thói quen sử dụng thiết bị của người dùng. Nếu nguyên nhân do nguồn điện, có thể nguồn điện lưới gia đình chập chờn, hoặc nồi chiên được cắm trực tiếp vào ổ điện khi có nhiều thiết bị khác cùng sử dụng, gây quá tải cho mạch điện.

Cuối cùng, thói quen sử dụng nồi chiên không dầu cũng tác động lớn đến độ bền của thiết bị. Nhiều gia đình có thói quen không rút phích cắm điện của nồi chiên không dầu khi không sử dụng, đặt nồi chiên không dầu ở nơi chật hẹp hoặc ở gần các vật liệu dễ cháy.

Ngoài ra, việc vệ sinh, bảo trì nồi chiên không thường xuyên cũng dẫn đến những rắc rối. Các vụn thức ăn như bánh mì, lát khoai tây hay miếng rau bị dính vào thanh đốt trong nồi khiến nồi chiên có mùi khét, thậm chí bốc cháy.

Những lưu ý để sử dụng nồi chiên không dầu an toàn

Từ những lý do nêu trên, các chuyên gia đưa ra lưu ý để các gia đình sử dụng nồi chiên không dầu an toàn. Theo chuyên gia Nicholas Auckland chia sẻ với The Sun: " Nên đặt nồi chiên không dầu trên mặt bàn bếp chịu nhiệt, cách trường và các thiết bị/ vật dụng khác ít nhất 13cm. Điều này do nồi chiên không dầu có thể đạt tới nhiệt độ 200 độ C bên trong, vì vậy chính tỏa ra rất nhiều nhiệt và cần tránh xa các vật liệu không chịu nhiệt để tránh bị cháy".

CNET cũng đưa ra khuyến nghị cho người dùng về nguyên tắc an toàn khi sử dụng nồi chiên không dầu là hãy luôn dùng ổ cắm riêng cho nồi chiên không dầu và rút phích cắm ngay sau khi sử dụng. Việc này không chỉ tránh các sự cố chập cháy có thể xảy ra khi nguồn điện bị quá tải, mà còn giúp gia chủ tiết kiệm điện năng.

Và cũng đừng quên việc giữ nồi chiên không dầu sạch sẽ, không để quá nhiều thực phẩm bên trong và luôn kiểm tra, bảo trì, làm sạch các ngóc ngách bên trong để nồi chiên không dầu của gia đình hoạt động hiệu quả.