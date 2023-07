Nơi có thể ngắm cá voi đi săn ngay tại Việt Nam, được du khách nhận xét là thiên đường mùa hè

Cách đây ít ngày, thông tin cặp cá voi xuất hiện ngay tại 1 bãi biển ở Việt Nam đã nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo mọi người. Bởi trên thực tế, không phải lúc nào con người cũng có thể bắt gặp được những cảnh như thế này, đặc biệt là ở Việt Nam.



Cá voi xuất hiện tại biển Vũng Bồi, Bình Định hồi đầu tháng 7. (Ảnh: Trần Văn Tài)

Được biết đây là một cặp cá voi mẹ con. Cá mẹ dài khoảng 15-16 m, cá con dài 10-12 m, chúng bơi gần nhau để kiếm ăn. Khoảnh khắc đặc biệt này đã nhanh chóng được người dân bản địa hay những du khách may mắn có mặt tại thời điểm ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, nhận được quan tâm lớn.

Và địa điểm diễn ra khoảnh khắc thú vị của thiên nhiên ấy, chính là bãi biển Đề Gi - Vũng Bồi, thuộc Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Theo chia sẻ của ngư dân địa phương, đầu tháng 8 năm ngoái, đàn cá voi cũng được nhìn thấy ở vùng biển Đề Gi - Vũng Bồi.

Cá voi từng xuất hiện tại vùng biển Đề Gi - Vũng Bồi, Bình Định cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm ngoái. (Ảnh: Trần Văn Tài)

Lý giải việc cá voi đến biển Đề Gi, Chi cục Thủy sản Bình Định cho biết, mùa này biển có nhiều đàn cá nhỏ như cá trích, cá cơm... nên đáp ứng được lượng lớn thức ăn cho cá voi. Nhờ có những lần xuất hiện của cá voi, vùng biển Đề Gi - Vũng Bồi, Bình Định dần trở thành là cái tên hấp dẫn đối với du khách, nhất là những du khách yêu thích thiên nhiên hoang sơ kỹ vĩ.



Làm thế nào để đến Đề Gi - Vũng Bồi?

Vị trí chính xác của cửa biển Đề Gi là thuộc xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 50km về phía Bắc. Hiện nay đường di chuyển tới đây khá dễ đi, thuận lợi cho du khách. Du khách chỉ cần đi theo tuyến đường DT640, mất khoảng 1 giờ đồng hổ để tới điểm đến. Sau đó, du khách sẽ đi từ Đề Gi ra Vũng Bồi bằng cano, mất khoảng 15 phút.

Ảnh: Du lịch Đề Gi - Vũng Bồi

Lưu ý rằng, cung đường di chuyển ở đây rất dễ lạc nên tốt nhất du khách hãy thường xuyên hỏi đường người dân địa phương trong trường hợp không có hướng dẫn viên đi cùng.



Tuy đường bằng phẳng, dễ đi, nhưng theo những người dân bản địa hoặc du khách đã có kinh nghiệm, nên chú ý bản đồ liên tục, hoặc hỏi người dân bên đường bởi rất nhiều trường hợp trước đây đã từng bị lạc.

Bãi biển thiên đường dành cho mùa hè

Không chỉ là nơi khiến du khách có thể “bất ngờ” gặp được cá voi, cửa biển Đề Gi - Vũng Bồi còn được nhận xét là bãi biển có làn nước xanh trong, xung quanh là khung cảnh mộc mạc hay những đồi cát trắng mịn độc đáo.

Nếu Đề Gi thu hút du khách bởi cảng cá nhộn nhịp, không khí đặc trưng của cư dân miền biển thì Vũng Bồi lại gây ấn tượng bởi khung cảnh thanh bình. Chị Phương Linh - một du khách đến từ Hà Nội cho biết chị rất bất ngờ khi lần đầu thấy màu nước ở Vũng Bồi, từ trên cao nhìn xuống chúng chia thành 3 màu rõ rệt. Gần bờ là sắc xanh nhạt, nước trong vắt, nhìn thấy cả đáy. Ra giữa thì chuyển sang màu ngọc bích và xa ngoài đại dương là màu saphia đậm.



Ảnh Tommy Toàn

Bãi Đề Gi nước xanh ba màu vô cùng ấn tượng (Ảnh: Trekking camping)

Ngoài tắm biển, nơi đây còn là địa điểm lý tưởng cho dân mê lặn. Ít ai bỏ qua cơ hội lặn ngắm rặng san hô rực rỡ ở đáy biển. Một hoạt động khác cũng được ưa chuộng không kém là chèo Sup – loại hình ván chèo đứng dành cho du khách thích sự mạo hiểm và mới lạ. Theo nhận xét của một số người từng trải nghiệm bộ môn này, so với chèo thuyền Kayak thì chèo sup khó hơn.



Một trải nghiệm thú vị nữa được xếp vào danh sách “đáng trải nghiệm” tại Đề Gi - Vũng Bồi, đó là hoạt động hóa thành ngư dân. Cụ thể, với sự hướng dẫn của những ngư dân địa phương nhiều kinh nghiệm, du khách sẽ được tự tay bắt những con cá lớn (từ vài cân đến cả chục cân), bắt cua hay kéo lưới đầy ắp hải sản… Nhiều du khách nhận xét, đây là hoạt động đáng nhớ nhất của họ xuyên suốt hành trình.



Du khách thích thú chinh phục bộ môn chèo sup hay đánh bắt cá như ngư dân. (Ảnh: Geo nature, Toàn Tommy)

Những điểm đến khác không thể bỏ lỡ

Hòn Con Trâu

Từ bãi tắm Vũng Bồi, du khách có thể thuê thuyền ca nô để đến hòn Con Trâu, tuy nhiên do cano không thể tiếp cận bến, nên du khách sẽ phải bơi khoảng 50 mét để đến được bờ – nơi lên đảo. Hòn Con Trâu tựa như một hồ bơi thiên tạo được bao quanh bởi nhiều bờ đá vững chãi. Bờ cao nhất tầm hơn 2m, chỗ thấp nhất khoảng 20cm vừa đủ để đón làn sóng nhẹ nhàng êm ả.

Du khách vừa có thể bơi lội, vừa ngắm nhìn những rặng san hô hay những đàn cá nhỏ bơi lội ngay trước mắt mình, qua làn nước trong xanh.

“Bể bơi tự nhiên” được tạo hóa khéo léo sắp đặt - Ảnh: Alongwalker, Huyền Ẻm

“Đồi cát cổ mộ”

“Đồi cát cổ mộ” hay “sa mạc nứt toác” là những biệt danh thú vị mà du khách đặt cho đồi cát Vĩnh Lợi, vì địa hình nơi này tương đối độc lạ. Mặc dù nằm cạnh biển nhưng đất ở khu vực này nứt nẻ thành từng mảng lớn, trông như những sa mạc khô cằn thiếu nước trầm trọng. Chính vẻ đẹp khác lạ đó lại trở thành điểm nhấn thu hút du khách tìm đến check-in.

Từ cảng Đề Gi đến đồi cát tuyệt đẹp này chỉ mất khoảng 20 phút. Thời gian lý tưởng nhất để ghé thăm đồi cát này buổi sáng hoặc chiều hoàng hôn.



“Sa mạc nứt toác” nổi tiếng ở Bình Định - Ảnh: Tommy Toàn

Cắm trại và dùng bữa trên đảo

Sau một ngày dài hoạt động, du khách có thể quay về đất liền và tổ chức cắm trại. Thực phẩm có thể được mua từ cảng cá Đề Gi hoặc thưởng thức chính những “chiến lợi phẩm” du khách bắt được trong quá trình săn bắt cùng ngư dân. Các món hải sản thường được người dân địa phương hỗ trợ chế biến đơn giản như hấp hoặc nướng để giữ được nguyên vị tươi ngọt của chúng.