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Nơi được mệnh danh là “đảo ngọc” sẽ được quy hoạch 4 khu lấn biển

| | Bất động sản

Nơi được mệnh danh là “đảo ngọc” sẽ được quy hoạch 4 khu lấn biển

An Giang quyết định bổ sung định hướng quy hoạch 4 khu lấn biển tại Phú Quốc rộng 161 ha.

Nơi được mệnh danh là “đảo ngọc” sẽ được quy hoạch 4 khu lấn biển- Ảnh 1.

HĐND tỉnh An Giang vừa ban hành nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 41 về việc phê duyệt danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện các dự án BT trên địa bàn tỉnh.

Theo nghị quyết, khu đất quy hoạch Khu đô thị Dương Đông tại đặc khu Phú Quốc, với diện tích hơn 70ha, được điều chỉnh và đưa ra khỏi danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh An Giang bổ sung định hướng 4 khu vực lấn biển tại đặc khu Phú Quốc với tổng diện tích hơn 161 ha, gồm khu vực định hướng lấn biển tại Bãi Đất Đỏ 26 ha; khu vực lấn biển Bãi Xếp 84ha; khu vực lấn biển Hòn Thơm 34ha; khu vực định hướng lấn biển Mũi Ông Đội hơn 17ha. HĐND tỉnh An Giang giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Năm 2025, ﻿vượt qua nhiều điểm đến nổi bật khác trong khu vực, năm nay, Phú Quốc của Việt Nam được các chuyên gia cũng như độc giả của Condé Nast Traveler bình chọn là hòn đảo đẹp nhất châu Á và đứng thứ 3 thế giới.

Bảng xếp hạng này nằm trong khuôn khổ giải thưởng Reader's choice Award do tạp chí du lịch danh tiếng Condé Nast Traveler (Mỹ) tổ chức thường niên.

Đây được xem là một trong những bảng xếp hạng uy tín nhất trong ngành du lịch thế giới. Với lịch sử hơn 3 thập kỷ, Reader’s Choice Awards được ví như “tiếng nói của người lữ hành”, là thước đo quan trọng về xu hướng và chất lượng dịch vụ du lịch quốc tế.

Thanh Phong

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