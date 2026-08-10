Cuộc lột xác của doanh nghiệp xây dựng Việt Nam: Từ làm thuê trên sân nhà đến tổng thầu các siêu dự án tỷ USD

Tiêu biểu là tòa tháp The Landmark 81 (thuộc tổ hợp Vinhomes Central Park, TP.HCM) do Coteccons - nhà thầu Việt - làm tổng thầu . Siêu dự án chọc trời này nhanh chóng trở thành mốc son của ngành xây dựng Việt với chiều cao hơn 460 mét, với 81 tầng nổi. Đây là tòa nhà cao nhất Đông Nam Á và lọt top 15 các tòa nhà cao nhất thế giới tại thời điểm khánh thành (năm 2018).

