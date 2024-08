“Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2024” tiếp tục vinh danh Landco Corporation

Landco Corporation: Hơn 22 năm đoàn kết, cùng nhau chinh phục mọi mục tiêu

Là một trong số ít giải thưởng uy tín nhất Châu Á trong lĩnh vực nhân sự, "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" của HR Asia tôn vinh những doanh nghiệp đề cao gắn kết nhân viên, có chính sách nhân sự vượt trội, có chế độ đãi ngộ hấp dẫn và môi trường làm việc chất lượng cao.

Kết quả của Giải thưởng dựa trên khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ công nhân viên (CBCNV) theo mô hình đánh giá mức độ gắn kết tổng thể (T.E.A.M). Đáng nói là tại tất cả các hạng mục, Landco Corporation đều đạt chỉ số cao hơn trung bình của thị trường với Core (Khảo sát sự gắn kết) đạt 4,25 điểm so với điểm thị trường là 3,72; Seft (Khảo sát trải nghiệm cá nhân) đạt 4,46 điểm so với điểm thị trường là 3,88 và Group (Khảo sát trải nghiệm về đội nhóm) đạt 4,54 điểm so với thị trường là 3,98.

CBCNV Landco Corporation làm việc trong môi trường hiện đại, kết nối và hiệu quả

Chia sẻ bên lề sự kiện, bà Nguyễn Thị Ánh Thúy, Giám đốc Chi nhánh Landco Corporation tại TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Tôi muốn gửi lời chúc mừng và cảm ơn đến tất các các CBCNV Landco Corporation – hơn 600 con người đã đoàn kết, bền bỉ, trung thành, sát cánh bên nhau để cùng tạo nên một trong những công ty có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á. Tôi tự hào về sự đóng góp của từng cá nhân và tập thể trong công ty. Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á là minh chứng cho môi trường làm việc mà chúng ta cùng nhau xây dựng – nơi sáng tạo, thân thiện và chuyên nghiệp".

Bà Nguyễn Thị Ánh Thúy, Giám đốc Chi nhánh Landco Corporation tại TP. HCM chia sẻ tại Lễ trao Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2024

Trong suốt hơn 22 năm qua, tiến trình phát triển của Landco Corporation luôn song hành với tầm nhìn trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ, sản phẩm chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công hoàn thiện và sản xuất nội thất. Tự hào mang những sản phẩm nội thất "Make in Vietnam" đến với thị trường quốc tế.

Tầm nhìn này được phản ánh trong những bộ sản phẩm nội thất được làm từ bàn tay người Việt với thiết kế sáng tạo, chất lượng vượt trội vươn tầm quốc tế. Để làm được điều đó, công ty đặc biệt chú trọng đến nhân tố con người bằng cách tâm huyết xây dựng và kiện toàn đội ngũ nhân sự, tập trung khai thác nguồn nhân lực dày dặn kinh nghiệm, tay nghề xuất sắc.

Landco Corporation: Điểm đến lý tưởng để mỗi cá nhân tỏa sáng

Là đơn vị có chuyên môn về kiến trúc, nội thất, cảnh quan, Landco Corporation cung cấp một môi trường làm việc chất lượng cao, khuyến khích sự sáng tạo và hiệu quả công việc. Theo CBCNV, mỗi ngày được làm việc trong một không gian đẹp, hiện đại, thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên luôn tạo cho mỗi người những suy nghĩ tích cực, truyền cảm hứng sáng tạo và khơi gợi động lực làm việc, từ đó hiệu quả công việc sẽ cao hơn.

Phòng họp tại Landco Corporation

Landco Corporation cùng các thương hiệu thành viên LandDecor, LandFurniture, LandProduction, LandsArt, LandCare luôn tự hào có nguồn nhân lực dồi dào với bề dày kinh nghiệm.

Chính sách nhân sự ưu việt tại Landco Corporation cũng góp phần giúp thu hút và giữ chân nhân tài. Trong nhiều năm qua, Landco và toàn bộ các thương hiệu thành viên đều đảm bảo chế độ thu nhập xứng đáng với năng lực. Đặc biệt, mức thưởng cuối năm luôn được đảm bảo cho CBCNV ngay cả khi tình hình thị trường kinh tế khó khăn.

"Chúng tôi hiểu rằng, muốn đem đến cho khách hàng những giải pháp vượt trội thì trước hết phải kiến tạo môi trường làm việc văn minh, nội bộ đoàn kết, đề cao trải nghiệm nhân viên và tạo động lực phát triển cho mỗi nhân sự. Từ đó mới có thể nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng", bà Nguyễn Thị Ánh Thúy chia sẻ thêm.

Về trách nhiệm với môi trường, Landco Corporation cam kết đồng hành và đóng góp thiết thực vào mục tiêu của Chính Phủ Việt Nam về việc giảm lượng phát thải khí nhà kính về 0 (Net Zero) vào năm 2050. Landco tin rằng, mỗi cá nhân đang làm việc tại Landco và các thương hiệu thành viên đều là một hạt nhân đóng góp tích cực cho hành trình xây dựng tương lai xanh.

Landco Corporation cùng Vincom Retail hướng tới tương lai xanh thông qua chiến dịch "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì Tương lai Xanh" của Tập đoàn VinGroup

Qua đó có thể thấy, Landco Corporation là mô hình tiêu biểu cho doanh nghiệp lấy con người làm trọng tâm, tạo dựng môi trường làm việc lý tưởng, thu hút và phát triển nhân tài. Hy vọng câu chuyện của Landco là nguồn cảm hứng cho các doanh nghiệp khác trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhân văn, hướng đến phát triển bền vững.