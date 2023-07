Nóng: Biến mới sau cuộc khủng hoảng rung chuyển ngành ngân hàng Mỹ

Sau tin tức hai tổ chức cho vay sẽ hợp nhất để trở thành một ngân hàng mới, cổ phiếu của ngân hàng Banc of California và PacWest Bancorp tăng vọt.

Cụ thể, cổ phiếu của PacWest đã tăng 31,3%, lên 10,10 USD trong giao dịch ngoài giờ, sau khi tin tức về vụ sáp nhập được công bố. Cổ phiếu của Banc of California cũng tăng 8,4% lên 15,85 USD/cp trong giao dịch ngoài giờ, nối dài đà tăng 11% trong ngày 25/7.

Banc of California và PacWest hôm nay 26/7 thông báo rằng thoả thuận mua lại toàn bộ cổ phiếu sẽ dẫn đến việc thành lập một ngân hàng mới với tổng tài sản trị giá 36 tỷ USD. Thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất chậm nhất vào đầu năm 2024.

Ngân hàng mới sẽ có hơn 70 chi nhánh ở California. CEO đương nhiệm Jared Wolff của Banc of California sẽ lãnh đạo ngân hàng này. Tổ chức này sẽ có 25,3 tỷ USD tổng số khoản vay và 30,5 tỷ USD tiền gửi.

Cả hai ngân hàng đã đồng ý bán số cổ phiếu mới trị giá 400 triệu USD cho các công ty cổ phần tư nhân Warburg Pincus và Centerbridge Partner, để tài trợ cho việc sáp nhập.

CEO Wolff trao đổi với các nhà phân tích trong cuộc họp hôm 26/7: “Trong 18 tháng qua, môi trường cạnh tranh ở California đã thay đổi đáng kể. Chúng tôi thấy nhiều ngân hàng rút lui hoàn toàn hoặc ngừng hoạt động tại California. Kết quả là chúng ta có một cơ hội lớn”.

Nhà phân tích Timothy Coffey thuộc công ty Janney Montgomery Scott bình luận trước thông tin sáp nhập rằng thoả thuận này giống như “cuộc hôn nhân đôi bên có lợi”. Vì cả hai ngân hàng đều hoạt động trong cùng một khu vực và tập trung vào các tài sản thương mại.

Thương vụ sáp nhập được thông báo sau khi có thông tin rằng ngân hàng PacWest cân nhắc việc bán. Nó cũng xảy ra sau cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ vào tháng 3, khi hàng loạt các ngân hàng khu vực như Silicon Valley Bank và Signature Bank sụp đổ.

Ngành ngân hàng Mỹ đã chứng kiến hàng loạt thương vụ hợp nhất trong năm 2023. Điển hình là ngân hàng JPMorgan đã mua Ngân hàng First Republic, Ngân hàng First Citizens đã mua lại Ngân hàng Thung lũng Silicon và New York Community Bancorp đã mua lại phần lớn Ngân hàng Signature Bank.

Theo BI