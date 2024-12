Nóng: Hàng nghìn siêu chip Nvidia tiên tiến bậc nhất thế giới vừa đến Việt Nam, doanh nghiệp nào tiếp nhận?

Ảnh: Nvidia

Doanh nghiệp vừa tiếp nhận hàng nghìn siêu chip Nvidia GPU H100 là FPT. Theo đó, đây chính là kết quả của sự hợp tác giữa FPT và Nvidia, đồng thời khẳng định cam kết của tỷ phú Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia, muốn biến Việt Nam trở thành "ngôi nhà thứ hai" của tập đoàn này.

Cụ thể, AI Factory đầu tiên ở Việt Nam được FPT trang bị hàng nghìn chip đồ họa Nvidia GPU H100, sẽ sẵn sàng cung cấp dịch vụ vào tháng 1/2025. Điều này sẽ tạo ra một bước đột phá lớn. Bởi với năng lực tính toán hàng tỷ tỷ phép tính/giây cùng hệ sinh thái những giải pháp công nghệ có tích hợp AI tạo sinh (GenAI), chỉ cần vài giờ là doanh nghiệp có thể tạo ra một nhân sự AI thông minh, tối ưu được các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và nâng cao năng lực sáng tạo gấp 10 lần.

Nhà máy AI của FPT được trang bị hàng ngàn siêu chip GPU của Nvidia. Ảnh: FPT

Theo các chuyên gia, những siêu máy tính sở hữu cấu hình mạnh mẽ với 8 GPU Nvidia H100 (Hopper), bộ nhớ khổng lồ 80GB và khả năng xử lý dữ liệu tốc độ 3,35 TB/giây, kết hợp với bộ ứng dụng và khung công nghệ Nvidia AI Enterprise mới nhất, giúp xử lý việc tính toán chuyên sâu nhanh gấp 1000 lần với những dự án AI hàng nghìn tỷ tham số.

Ngoài ra, FPT AI Factory được xây dựng trên hạ tầng công nghệ đặt tại Việt Nam. Do đó, mọi dữ liệu phát sinh sẽ được lưu trữ, xử lý trong lãnh thổ Việt Nam, từ đó đảm bảo quyền tự chủ công nghệ, bảo mật quốc gia và thúc đẩy năng lực cạnh tranh AI của Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Các kỹ sư của FPT gấp rút hoàn thiện công đoạn cuối cùng vận hành “nhà máy” AI

Sự ra đời của FPT AI Factory cũng đặt nền móng cho việc thúc đẩy AI có chủ quyền tại Việt Nam như ông Jensen Huang, CEO Nvidia cho rằng: "AI của Việt Nam nên được xử lý tại đây, xây dựng tại đây, vận hành tại đây, cho người dân và ngành công nghiệp của Việt Nam".

Làm sao để thúc đẩy AI tại Việt Nam?

Trước đó, chiều 5/12, tại lễ ký Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Nvidia về hợp tác thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về AI của Nvidia và Trung tâm Dữ liệu AI tại Việt Nam, ông Jensen Huang tin tưởng rằng, trong tương lai, khi nhắc đến Việt Nam, thế giới sẽ biết đến Việt Nam như một quốc gia công nghệ tiên tiến. Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của AI Factory. Nhà máy AI FPT hứa hẹn mở ra tương lai mới cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và ngành công nghệ cao tại khu vực.

Để thúc đẩy AI tại Việt Nam, CEO Nvidia cho rằng có 3 việc phải làm. Thứ nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng dành cho AI.

Thứ hai là tiếp tục "nuôi dưỡng", phát triển đội ngũ chuyên gia AI. Về điều này, Việt Nam có lợi thế vượt trội với truyền thống xuất sắc về STEM, với đội ngũ và chuyên gia phần mềm của Việt Nam rất đông đảo và tài năng.

Thứ ba là hỗ trợ các công ty khởi nghiệp AI của Việt Nam, vì đây là một công nghệ mới.

Cùng ngày 5/12, tại hội thảo công nghệ cấp cao "AI an toàn – Định hình đổi mới có trách nhiệm" do Tập đoàn FPT tổ chức, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cho rằng, AI giống như một siêu năng lực và cần được sử dụng để mang lại sự cân bằng, giúp con người đạt được hạnh phúc và sự ổn định trong cuộc sống. Do đó, chúng ta không chỉ cần tuân thủ các quy định mà còn phải cam kết từ trái tim để đảm bảo AI phục vụ lợi ích chung.

"AI không phải là mối đe dọa mà là một đồng minh. Việc học hỏi và ứng dụng AI là cần thiết để duy trì tính cạnh tranh trong thị trường lao động", Chủ tịch FPT Trương Gia Bình nhấn mạnh. Đồng thời, ông cũng khuyến khích mọi người nên nâng cao kiến thức về AI, bao gồm học máy, khoa học dữ liệu và các kỹ năng giải quyết vấn đề để làm việc hiệu quả cùng các hệ thống AI.