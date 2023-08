Nóng: Lùi thời gian công bố điểm chuẩn đại học

Bộ GD&ĐT cho biết năm 2023, Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung cung cấp nhiều nguồn dữ liệu hơn để hỗ trợ các trường sử dụng trong nhiều phương thức xét tuyển trong đợt 1, đồng thời thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển theo ngành (không phải đăng ký xét tuyển theo tổ hợp và phương thức xét tuyển); vì vậy, các trường cần nhiều thời gian hơn dự kiến để hoàn thành việc xét tuyển.

Bộ GD&ĐT điều chỉnh tăng 2 ngày và tăng thêm số lần lọc ảo so với Kế hoạch xét tuyển và lọc ảo tại Quyết định số 923/QĐ-BGDĐT ngày 30/3 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023; Công văn số 1919/BGDĐT-GDĐH ngày 28/4 hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Công văn số 3996/BGDĐT-GDĐH ngày 8/8 về việc triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023.

Việc công bố điểm trúng tuyển, kết quả chính trúng tuyển và xác nhận nhập học của thí sinh được điều chỉnh tương ứng theo Kế hoạch này.

Trước đó, Bộ GD&ĐT cho biết thời gian lọc ảo kết thúc ngày 20/8. Cơ sở đào tạo đại học công bố điểm chuẩn trước 17h00 ngày 22/8.