Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 3, kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới hình thành ở Bắc bộ, mưa lớn đã bao trùm khu vực trung du và vùng núi Bắc bộ hơn hai ngày qua với lượng mưa đặc biệt lớn.

Đêm 9/9, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có Công điện số 13 hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị tập trung ứng phó lũ lớn trên các tuyến sông. Căn cứ vào công điện này, sáng 10/9, Học viện Tài chính đã phát thông báo sơ tán sinh viên ngoại trú khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, ngập úng, lũ quét do ảnh hưởng của mưa bão.

Học viện Tài chính đã phát thông báo sơ tán sinh viên ngoại trú khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, ngập úng, lũ quét do ảnh hưởng của mưa bão.

Theo đó, đối tượng sơ tán là sinh viên ngoại trú của Học viện Tài chính tại các khu vực ven Sông Nhuệ, sông Hồng, khu vực gần sông có nguy cơ sạt lở, lũ quét, .... Địa điểm sơ tán về: Hội trường A8, A9, A10, All, Học viện Tài chính (Số 58, phố Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Toàn bộ thông báo như sau:

Toàn bộ thông báo của Học viện Tài chính về việc sơ tán sinh viên ngoại trú khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, ngập úng, lũ quét do ảnh hưởng của mưa bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc trong 2-3 ngày tới. Ngoài ra, sự xuất hiện các sóng lạnh từ phương Bắc làm tăng mưa. Dự báo từ nay đến ngày 11/9, vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 400mm. Đêm 11/9 và ngày 12/9 mưa lớn ở khu vực này có xu hướng giảm dần.

Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trong hai ngày 10-11/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ trên 300mm. Dự báo từ đêm 11/9 và ngày 12/9, khu vực đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục mưa từ 20-60mm, có nơi trên 100mm.

Tình trạng lũ trên sông Hồng, sông Lô, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Hoàng Long diễn biến rất phức tạp. Ngoài ra từ nay đến ngày 11/9, trên các sông khác ở miền Bắc xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ các sông nhỏ tại miền núi phía Bắc, nhất là tại tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3.