Nóng: Sập cầu vượt cao tốc ở Trung Quốc

12-11-2025 - 10:58 AM | Sống

Cầu Hồng Kỳ dài hơn 760 m ở tỉnh Tứ Xuyên vừa bị sập một phần do sạt lở núi, chỉ vài tháng sau khi được đưa vào sử dụng.

Một phần cây cầu vượt Hồng Kỳ, đoạn gần nhà máy thủy điện Shuangjiangkou, nằm trên Quốc lộ 317 nối tỉnh Tứ Xuyên và khu tự trị Tây Tạng, đổ sập vào ngày 11/11 vì lở đất, theo thông báo từ chính quyền địa phương. Cây cầu được Tập đoàn Cầu Đường Tứ Xuyên hoàn tất thi công hồi đầu năm nay, có tổng chiều dài 758 m.

Đoạn video lan truyền trên mạng hôm 11/11 cho thấy khối đất đá khổng lồ từ sườn núi đổ ập xuống, nghiền nát phần mặt cầu, khiến một nhịp rơi thẳng xuống dòng sông bên dưới. Bụi và mảnh vỡ phủ kín khu vực miền núi hẻo lánh ở tây nam Trung Quốc.

May mắn, cảnh sát thành phố Maerkang đã cấm phương tiện lưu thông qua cầu từ đêm 10/11, sau khi các đội kiểm tra định kỳ phát hiện vết nứt trên sườn núi và các tuyến đường lân cận, dẫn đến lo ngại về nguy cơ sạt lở diện rộng. Giới chức địa phương dựng biển cảnh báo và tiến hành sơ tán xe cộ. Đến 23h, toàn bộ xe bị kẹt đã được di dời.

Tuy nhiên, điều kiện địa chất xấu đi nhanh chóng, dẫn tới vụ sạt lở và phá hủy phần cầu dẫn cùng nền đường vào ngay ngày hôm sau. Trong video, trước khi phần ở hữu ngạn của cầu đổ sập, tạo ra cột khói bụi lớn. Giới chức địa phương cho biết không ghi nhận thương vong trong sự việc.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn nguồn cơ quan giao thông và cảnh sát địa phương cho hay hiện tượng biến dạng địa chất ở bờ phải cầu Hồng Kỳ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sụp đổ phần nền và mố cầu. Giới chức địa phương không đề cập lỗi thiết kế hay cấu trúc công trình.

Hiện chưa rõ thời điểm giao thông trên tuyến cao tốc được khôi phục, các phương tiện được yêu cầu di chuyển theo lộ trình thay thế do chính quyền thông báo.

Theo Nguyễn Phượng

