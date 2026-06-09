Nóng: Startup lớn nhất thế giới chính thức nộp hồ sơ IPO, có thể định giá 1.000 tỷ USD

Tờ Financial Times đưa tin, OpenAI đã chính thức nộp hồ sơ cho một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) quy mô lớn, có thể định giá công ty sở hữu ChatGPT ở mức hơn 1.000 tỷ USD. Kế hoạch này diễn ra trong bối cảnh công ty chạy đua với đối thủ Anthropic để niêm yết trên Phố Wall.

Cụ thể, hôm thứ 2 OpenAI cho rằng họ đã bí mật nộp bản dự thảo hồ sơ IPO lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, chính thức khởi động quy trình cho một trong những màn IPO được chờ đợi nhất trong năm.

Thông báo niêm yết của OpenAI được đưa ra chỉ vài ngày trước khi SpaceX dự kiến IPO trong một thương vụ có thể huy động mức kỷ lục 86 tỷ USD và định giá tập đoàn từ tên lửa đến AI của Elon Musk ở mức 1.780 tỷ USD. Anthropic, nhà phát triển Claude, gần đây được định giá 900 tỷ USD, cũng đã nộp hồ sơ IPO vào tuần trước.

Bộ ba thương vụ niêm yết khổng lồ trên Phố Wall xuất hiện trong thời điểm nhà đầu tư đang cực kỳ hào hứng với AI, làn sóng đã giúp đẩy chứng khoán Mỹ liên tiếp lập đỉnh kỷ lục, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại rằng thị trường đang quá nóng.

IPO của OpenAI sẽ là phép thử đối với khẩu vị của nhà đầu tư dành cho một công ty có doanh thu tăng bùng nổ, nhưng cũng ghi nhận các khoản lỗ khổng lồ, được dự báo sẽ còn kéo dài nhiều năm khi công ty chi những khoản tiền khổng lồ cho trung tâm dữ liệu và các hạ tầng khác.

Trong một tuyên bố hôm thứ hai, OpenAI cho biết họ vẫn chưa “quyết định thời điểm, có thể còn mất một thời gian vì có những việc chúng tôi muốn làm mà nhiều khả năng sẽ dễ thực hiện hơn khi vẫn là một công ty tư nhân”.

Theo một số nguồn tin, nhà phát triển ChatGPT cũng đang lên kế hoạch triển khai một đợt bán cổ phần cho nhân viên trước khi niêm yết, với mức định giá hiện tại 852 tỷ USD. Một người cho biết quyết định của OpenAI công bố việc nộp hồ sơ bí mật nhằm mang lại “sự minh bạch” cho các nhân viên đang cân nhắc bán cổ phần về đợt IPO sắp tới.

Các công ty công nghệ Mỹ thường nộp hồ sơ IPO theo chế độ riêng tư nhằm tránh công khai các số liệu tài chính cho công chúng trong khi SEC xem xét tài liệu. Điều này cho phép các startup thăm dò nhu cầu của nhà đầu tư, điều chỉnh hồ sơ và đôi khi hủy kế hoạch IPO mà không phải chịu sự soi xét rộng rãi hơn.

OpenAI đang đầu tư mạnh vào nghiên cứu AI để cạnh tranh với các đối thủ gồm Google và Anthropic, cũng như mở rộng năng lực tính toán cần thiết để phục vụ 900 triệu người dùng ChatGPT.

Động thái thúc đẩy kế hoạch niêm yết của công ty có trụ sở tại San Francisco nhận được cú hích sau khi một tòa án tại bang California tháng trước bác bỏ vụ kiện của Musk chống lại OpenAI và giám đốc điều hành Sam Altman.

Diễn biến này cũng xảy ra trong lúc OpenAI đang thảo luận với ông Donald Trump, điều có thể dẫn tới việc chính phủ Mỹ nắm cổ phần tại OpenAI và các phòng thí nghiệm AI khác.

Trên thực tế, OpenAI đã làm việc với các ngân hàng Goldman Sachs và Morgan Stanley, cùng các luật sư tại Cooley trong vài tháng qua. Việc nộp hồ sơ hôm thứ hai đưa OpenAI vào lộ trình có thể bắt đầu giao dịch sớm nhất vào mùa thu.

OpenAI hiện đã là một trong những công ty tư nhân giá trị nhất thế giới, sau khi hoàn tất vòng gọi vốn kỷ lục lên tới 122 tỷ USD hồi tháng 3. Trong khuôn khổ thương vụ đó, công ty đã huy động 3 tỷ USD từ các nhà đầu tư cá nhân, nhóm sẽ có cơ hội rộng hơn để đầu tư vào startup này khi OpenAI trở thành công ty giao dịch đại chúng.

Theo: Financial Times