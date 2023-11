Nóng: Tăng giá điện từ hôm nay

Với lần tăng giá điện này, cộng với mức tăng giá hơn 55,9 đồng/kWh (tăng 3%) của ngày 4/5/2023, giá điện bán lẻ đã tăng thêm hơn 142,35 đồng/kWh từ đầu năm.

Theo ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng ban Kinh doanh EVN, mức giá bán lẻ điện mới áp dụng cho các ngành sản xuất cũng có sự điều chỉnh. Cụ thể, giá bán lẻ điện cho cấp điện áp 11kV giờ bình thường là 1.649 đồng/kWh. Mức giá áp dụng cho giờ thấp điểm là 1.044 đồng/kWh, giá cho giờ cao điểm 2.973 đồng/kWh. Giá bán lẻ điện cho kinh doanh áp dụng cho cấp điện áp 22kV trở lên giờ bình thường là 2.830 đồng/kWh. Mức giá giờ thấp điểm và cao điểm áp dụng lần lượt 1.666 đồng/kWh và 4.736 đồng/kWh.

Theo quyết định này, mức giá bán lẻ điện sinh hoạt áp dụng cho 6 bậc cũng thay đổi. Cụ thể: Bậc 1, cho kWh từ 0 - 50: 1.806 đồng/kWh; Bậc 2, cho kWh từ 51 - 100: 1.866 đồng/kWh; Bậc 3, cho kWh từ 101 - 200: 2.167 đồng/kWh; Bậc 4, cho kWh từ 201 - 300: 2.729 đồng/kWh; Bậc 5, cho kWh từ 301 - 400: 3.050 đồng/kWh; Bậc 6, cho kWh từ 401 trở lên: 3.151 đồng/kWh.

Trong báo cáo gửi Thủ tướng và các bộ ngành mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, chi phí sản xuất điện tính đến tháng 10 tiếp tục biến động mạnh do chi phí đầu vào đang gia tăng rất mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động của tập đoàn.

Giá điện bán lẻ chính thức tăng từ ngày hôm nay.

Theo EVN, ước tính cả năm nay, sản lượng phát thực tế của thủy điện giảm khoảng 13,9 tỷ kWh, nhiệt điện than tăng khoảng 9,3 tỷ kWh, nhiệt điện dầu tăng khoảng 1,2 tỷ kWh và năng lượng tái tạo tăng 1,3 tỷ kWh. Nếu so sánh với thực tế đã thực hiện năm 2022, sản lượng thủy điện giảm 22,5 tỷ kWh, nhiệt điện than tăng 28,2 tỷ kWh, nhiệt điện dầu tăng 1,2 tỷ kWh và năng lượng tái tạo tăng 2,8 tỷ kWh.

Việc giá than , giá khí liên tục giữ ở mức cao trong khi sản lượng phát thực tế của thuỷ điện suy giảm và lượng điện phát của các nhà máy điện năng lượng tái tạo gia tăng càng khiến giá thành sản xuất điện tăng mạnh.

“Tỷ giá ngoại tệ cũng tăng mạnh, bình quân năm 2023 dự kiến tăng 4% so với năm 2021. Các nhà máy nhiệt điện than và khí năm nay chiếm tỷ trọng sản lượng điện phát lên tới 55% tổng sản lượng điện phát toàn hệ thống nên giá nhiên liệu tăng cao, làm cho giá thành các nguồn nhiệt điện than và tua bin khí tăng rất cao”, EVN cho hay.

Tháng 8 vừa qua, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của các doanh nghiệp do cơ quan này làm đại diện chủ sở hữu. Theo báo cáo, số lỗ 6 tháng đầu năm của EVN là hơn 35.400 tỷ đồng, còn tính đến hết 8 tháng, số lỗ của EVN dự kiến lên tới hơn 28.700 tỷ đồng.

Như vậy, nếu tính chung số l ỗ 26.500 tỷ đồng của năm 2022 (chưa bao gồm các khoản chênh lệch tỷ giá) và 8 tháng của năm 2023, công ty mẹ EVN lỗ tổng cộng trên 55.000 tỷ đồng.

Ngày 4/5/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo chính thức tăng giá điện bán lẻ bình quân thêm 3% so với giá hiện hành. Theo quyết định này, giá điện bán lẻ điện bình quân tăng thêm hơn 55,9 đồng, lên 1.920,3732 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Trước đó, ngày 31/3/2023, Bộ Công Thương đã công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 và 2022 của EVN theo quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg. Kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 và năm 2022 của EVN cho thấy giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022 là 2.032,26 đồng/kWh, tăng 9,27% so với năm 2021.