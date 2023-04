Nóng: Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố tái tranh cử

Ê kíp tranh cử của ông Biden cho biết trong video có tiêu đề "Tự do", Tổng thống Biden lặp lại thông điệp trong chiến dịch năm 2020 của ông về việc đấu tranh vì "linh hồn của nước Mỹ", đoàn kết đất nước và hỗ trợ tầng lớp trung lưu.

Trong đoạn video, ông Biden định hình cuộc tái tranh cử tổng thống năm tới là “cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cực đoan của đảng Cộng hòa”. Đoạn video mở đầu bằng cảnh quay cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6-1-2021.

Tổng thống Joe Biden thông báo tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ 2. Ảnh: AP

"Khi tôi ra tranh cử tổng thống 4 năm trước, tôi đã nói rằng chúng ta đang trong cuộc chiến vì linh hồn của nước Mỹ. Và chúng ta vẫn đang làm điều đó. Câu hỏi mà chúng ta đang phải đối mặt là liệu trong những năm tới, chúng ta có nhiều tự do hơn hay ít tự do hơn. Nhiều quyền lợi hơn hay ít quyền lợi hơn. Tôi biết tôi muốn câu trả lời như thế nào và tôi nghĩ các bạn cũng vậy. Đây không phải là lúc để tự mãn. Đó là lý do tại sao tôi tái tranh cử” - ông Biden nói trong đoạn video.

Ông Biden tiếp tục: “Tất cả thế hệ người Mỹ đều phải đối mặt với thời điểm họ phải bảo vệ nền dân chủ. Hãy đứng lên vì các quyền tự do cá nhân của chúng ta. Hãy đứng lên vì quyền bầu cử và các quyền công dân của chúng ta”.

Tuyên bố tái tranh cử ngày 25-4 cũng bao gồm thông tin chi tiết về nhóm lãnh đạo chiến dịch tranh cử của ông Biden, bao gồm các thượng nghị sĩ Tammy Duckworth, Chris Coons, các hạ nghị sĩ Lisa Blunt-Rochester, Jim Clyburn, Veronica Escobar, Thống đốc Gretchen Whitmer và Giám đốc điều hành DreamWorks Jeffrey Katzenberg. Tất cả họ sẽ giữ vai trò đồng chủ tịch ê kíp tranh cử của ông Biden.

Theo Nhà Trắng, ông Biden sẽ nhấn mạnh chương trình nghị sự kinh tế của mình trong bài phát biểu ngày 25-4.