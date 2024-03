Nóng: VNDIRECT công bố ngày hệ thống hoạt động trở lại

Trong thông báo mới nhất, Chứng khoán VNDirect cho biết công ty đã thực hiện thông luồng giao dịch thành công trên môi trường giả lập vào 21:00 ngày 28/3.

VNDIRECT đang hoàn tất các thủ tục với Cơ quan Quản lý an toàn an ninh thông tin để có thể chính thức kết nối với hai Sở giao dịch chứng khoán - dự kiến trong ngày hôm nay 29/3. Hệ thống dự kiến trở lại hoạt động vào 1/4 tới.

Trước đó, công ty chứng khoán này cũng cho biết đang dự thảo các chính sách mới để chia sẻ và bù đắp với những bất tiện mà khách hàng gặp phải trong những ngày không thể giao dịch.

"Đối diện với sự kiện bất khả kháng lần này, chúng tôi biết rằng việc gián đoạn giao dịch đã và đang có ảnh hưởng tới quý khách hàng, cũng như có nhiều lo ngại về tính an toàn cho tài khoản của mình. Chúng tôi khẳng định, toàn bộ thông tin của khách hàng đều được bảo đảm an toàn và bảo mật, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, do tin tặc không xâm nhập được vào hệ thống dữ liệu và tất cả dữ liệu khách hàng của hệ thống đều đã được tiến hành lưu trữ trên Cloud", VNDIRECT thông tin.

Trước đó, kể từ sáng ngày 24/3/2024, toàn bộ hệ thống của Chứng khoán VNDirect đã bị tấn công bởi một tổ chức quốc tế dẫn đến toàn bộ nền tảng giao dịch của VNDirect bị tạm thời không truy cập được.

Sau sự cố tại VNDIRECT, UBCKNN đã yêu cầu công ty chứng khoán nghiêm túc khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra, phương án khắc phục (nếu có) các nội dung liên quan đến bảo mật hệ thống giao dịch trước ngày 1/4/2024.