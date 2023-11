“Nóng” với loạt chính sách bán hàng cuối năm của doanh nghiệp địa ốc phía Nam

Nguồn cung liên tục “bơm” vào thị trường cuối năm

Cuối năm, rổ hàng bất động sản trở nên đa dạng hơn với sự góp mặt của loạt doanh nghiệp địa ốc. Nếu thời điểm đầu năm 2023, thị trường phía Nam chủ yếu là cuộc chơi của một số ông lớn thì hiện nay khá nhiều dự án gia nhập thị trường.

Điểm mặt một số dự án nổi bật như Akari City giai đoạn 2, Mizuki Park - Nam Long , Glory Heights - Vingroup , Mastery Centre Point, The Global City - Masterise Homes , The Privia – Khang Điền , MT Eastmark City – Rio Land, The Horizon – Phú Mỹ Hưng (Tp.HCM); Eco Village Saigon River - Tập đoàn Ecopark , FIATO City – Thang Long Real Group (Đồng Nai), Picity Sky Park – Pi Group , Bcons Polaris – Bcons Group , The Emerald 68 – Lê Phong , Astral City - Tập đoàn Danh Khôi , Phú Đông Sky Garden – Phú Đông Group (Bình Dương), Waterpoint - Nam Long (Long An)…

Tại khu vực miền Trung, thông tin các dự án mới mở bán như Eco Central Park Vinh, The Panorama 2 Đà Nẵng, The Sailing Quy Nhơn,.... cũng làm “ấm” thị trường sau khoảng thời gian dài im ắng.

Đặc biệt, phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng trở lại “đường đua” gây chú ý đến từ nguồn cung của các dự án quy mô lớn như The 5Way Phú Quốc, Meypearl Harmony Phú Quốc, Regal Legend Quảng Bình, The Ocean Resort Quy Nhon,....

Sức nóng thị trường cuối năm tăng lên nhờ động thái bung hàng kèm chính sách ưu đãi của loạt doanh nghiệp địa ốc phía Nam.

Quan sát cho thấy, dù sức cầu chưa đồng đều giữa các dự án nhưng động thái liên tục “bơm” nguồn cung vào thị trường cuối năm minh chứng rằng, sức nóng của bất động sản đã phần nào được khuấy động trở lại. Tuy vậy, nhìn tổng thể thị trường, nguồn cung bất động sản vẫn thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn trước năm 2019, chỉ bằng khoảg 20-30%.

Chính sách bán hàng “chưa từng xuất hiện” trước đó

Đi cùng với nguồn cung là loạt chính sách bán hàng mới được các doanh nghiệp địa ốc cập nhật liên tục vào cuối năm nay. Theo như cách doanh nghiệp chia sẻ thì các chính sách kèm ưu đãi khủng này “chưa từng xuất hiện” trong chiến lược trước đó của tổ chức.

Đáng nói, nếu trước đây các ông lớn địa ốc rất ít “phủ rộng” thị trường bằng chính sách bán hàng thì hiện nay với sự tham gia của các tên tuổi như Vingroup, Nam Long, Phú Mỹ Hưng hay Masterise Homes càng cho thấy, chưa thời điểm nào cơ hội mua nhà lại được hỗ trợ mạnh tay như hiện nay.

Cụ thể, mới đây Masterise Homes đã tung ra chương trình chỉ cần thanh toán 20% là có thể vào ở, 80% giá trị còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ cho vay, hưởng lãi suất 0% đến tháng 4/2025.

Tương tự, Nam Long tung loạt chính sách bán hàng hấp dẫn cho 3 dự án đang chào thị trường cuối năm nay. Với các sản phẩm condominium Flora thuộc KĐT Mizuki Park (Bình Chánh – có giá từ 46 triệu/m2), khách hàng thanh toán 30% chia nhỏ thành 4 đợt đến khi nhận nhà. Ngân hàng cho vay 65% giá trị sản phẩm. Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 6%/năm trong 2 năm liên tục, ân hạn nợ gốc 2 năm. Người mua chỉ trả lãi suất chênh lệch (khoảng 1,5-2% theo lãi suất hiện hành), tương đương khoảng 4,5 triệu/tháng.

Tại dự án Akari City giai đoạn 2, khách hàng thanh toán 40% được chia thành 6 đợt, ngân hàng giải ngân đối ứng từ đợt thứ 4 và cho vay tối đa 65% giá trị sản phẩm. Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 7%/năm trong 2 năm và ân hạn nợ gốc 2 năm liên tục, khách hàng chỉ trả lãi suất chênh lệnh (khoảng 1% theo lãi suất hiện hành), tương đương chỉ 1,5 triệu/ tháng. Trong trường hợp không vay và chọn thanh toán nhanh, khách hàng nhận chiết khấu lên đến 9% giá trị sản phẩm. Dự án này hiện có mức giá từ 45 triệu đồng/m2.

Hay, tại căn hộ EHome Southgate giá từ 1 tỷ/căn 50m2, chủ đầu tư này cũng hỗ trợ khách hàng thanh toán 30% được chia thành 5 đợt. Trong đó, từ đợt thứ 3, ngân hàng sẽ hỗ trợ giải ngân đối ứng, khách hàng không cần trả lãi suất trước khi nhận nhà. Kể từ khi bàn giao quý 4/2023 đến hết năm 2025, khách hàng chỉ phải trả lãi suất cố định 6%/năm, chủ đầu tư sẽ đồng hành trả phần lãi suất chênh lệch. Tổng số tiền cả gốc lẫn lãi khách hàng trả chỉ ở mức 7 triệu đồng/tháng, tương đương giá thuê nhà trung bình hiện nay.

Rioland cũng gây chú ý khi tung ra chính sách 5-5-5 cho căn hộ Hybrid thuộc MT Eastmark City (Tp.Thủ Đức, Tp.HCM). Theo đó, người mua chỉ thanh toán 5% trong 2 tháng và đủ 30% đến khi nhận nhà tháng 10/2024. Lãi suất cố định 5% trong 12 tháng sau nhận nhà. Hoặc khách nhận ngay chiết khấu 5% bằng tiền mặt nếu khách hàng chọn phương án không vay ngân hàng.

Vingroup mới đây “chơi sốc” với dự án nghỉ dưỡng The 5Way Phú Quốc khi cùng lúc tung ra 5 chính sách bán hàng. Trong đó có chính sách “chưa từng xuất hiện” trên thị trường là người mua thanh toán 50% trong 3 năm, 9 năm sau thanh toán tiếp phần còn lại; hay chính sách thanh toán 10% nhận nhà, 4-5 năm sau thanh toán phần còn lại.

Một doanh nghiệp khác là Phú Mỹ Hưng vốn rất ít đề cập đến câu chuyện chính sách bán hàng thì hiện cũng “mạnh tay” tiếp cận chương trình gói vay ưu đãi lãi suất cho số lượng căn còn lại của The Horizon. Đồng thời, ân hạn nợ gốc, hỗ trợ khách hàng vay được từ các ngân hàng lớn.

Theo chuyên gia CBRE, đây là thời điểm dễ mua bất động sản nhất.

Trong chia sẻ mới đây về thị trường, bà Dương Thuỳ Dung, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam nhấn mạnh, đây là thời điểm dễ mua bất động sản nhất. Nhu cầu mua nhà vẫn cao, trong đó mức giá phù hợp và chính sách thanh toán tốt đóng vai trò quyết định giao dịch thời điểm này.

“Chính sách mua nhà nổi bật đang tạo ra thanh khoản cho thị trường căn hộ. Hầu hết các giao dịch căn hộ gần đây đều rơi vào các dự án có những đột phá về chính sách bán hàng; dự án đầy đủ pháp lý, chủ đầu tư có tiềm lực tài chính cũng như tiến độ xây dựng nhanh chóng…”, bà Dung chia sẻ.

Theo nhận định của các chuyên gia, thanh khoản bất động sản có thể sẽ phục hồi vào cuối năm nay nhờ vào động thái giảm lãi suất, chính sách bán hàng và tâm lý mua bất động sản vào dịp cao điểm cuối năm. Đây cũng là giai đoạn doanh nghiệp chịu áp lực doanh số bán hàng. Vì thế, động thái tung giỏ hàng kèm các chính sách ưu đãi lớn là cơ hội cho người mua nhà.