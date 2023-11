Nova Consumer làm ăn thế nào trước khi lên Upcom?

Tuần này, có 12 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức . Trong đó, 10 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, 1 doanh nghiệp phát hành thêm, 1 doanh nghiệp trả cổ tức kết hợp cả cổ phiếu và phát hành thêm.

Nhộn nhịp niêm yết

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có quyết định về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu của Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ (mã chứng khoán: HTG).

Theo đó, Dệt may Hòa Thọ sẽ niêm yết hơn 36 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị hơn 360 tỷ đồng trên sàn HoSE vào ngày 9/11. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 31.900 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/-20% so với giá tham chiếu.

Dệt may Hòa Thọ hiện có vốn điều lệ hơn 360 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) sở hữu 22,27 triệu cổ phiếu, tương ứng 61,87% vốn điều lệ. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sợi, may mặc.

Quý III, công ty ghi nhận doanh thu hơn 1.270 tỷ đồng (giảm 8,57% so với cùng kỳ năm ngoái), lợi nhuận sau thuế gần 60 tỷ đồng (giảm 18,36% so với cùng kỳ). Lũy kế 9 tháng, Dệt may Hòa Thọ ghi nhận doanh thu đạt hơn 3.582 tỷ đồng (giảm hơn 9,9%), lợi nhuận sau thuế hơn 141 tỷ đồng (giảm 34,1% so với cùng kỳ).

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu NCG của Công ty CP Tập đoàn Nova Consumer. Theo đó, 119,78 triệu cổ phiếu NCG của Nova Consumer sẽ có ngày giao dịch đầu tiên trên thị trường Upcom tại HNX vào ngày 9/11. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 38.000 đồng/cổ phiếu.

Nova Consumer là thành viên của NovaGroup, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trước khi mở rộng dần sang mảng bán lẻ. Vào tháng 3/2022, Nova Consumer hoàn tất đợt chào bán ra công chúng (IPO) 10,9 triệu cổ phiếu với giá chào bán là 44.000 đồng/cổ phiếu, thu về gần 480 tỷ đồng.

Sau IPO, Nova Consumer có 251 cổ đông, trong đó có 250 cổ đông trong nước (nắm 99,97% vốn) và 1 tổ chức nước ngoài. Tại thời điểm ngày 30/9, hai cổ đông lớn của Nova Consumer là Công ty CP Thương mại Bảo Khang (65,61% vốn điều lệ) và Công ty CP Đầu tư Anova (13,72% vốn điều lệ).

Trong quý III, Nova Consumer có doanh thu thuần 1.054 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. Trong kỳ, chi phí hoạt động và chi phí lãi vay tăng mạnh khiến NCG lỗ ròng gần 51 tỷ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, NCG ghi nhận doanh thu thuần giảm 7%, đạt 3.194 tỷ đồng. Do không còn lãi từ bán công ty liên kết, bán công ty con trong khi chi phí tài chính tăng, công ty lỗ ròng 74 tỷ đồng.

Ngày 30/9, tổng tài sản của Nova Consumer giảm 416 tỷ đồng so với đầu năm về 4.731 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1.534 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 11% về 736 tỷ đồng. Tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 216 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm.

Nợ vay của Nova Consumer ở mức 1.332 tỷ đồng, đa số là vay ngắn hạn. 9 tháng đầu năm, Nova Consumer nhận về 2,3 tỷ đồng từ lãi tiền gửi nhưng chi phí lãi vay phải trả hơn 80 tỷ đồng.

Cổ tức lên tới 8.000 đồng/cổ phiếu

Ông Lê Bảo Anh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Số 1 (mã chứng khoán: CC1) - đăng ký mua 14 triệu cổ phiếu với mục đích đầu tư, trong thời gian từ 6/11 - 5/12. Nếu giao dịch thành công, ông Bảo Anh sẽ nâng sở hữu từ 6.881 cổ phiếu lên hơn 14 triệu cổ phiếu, tương đương 3,91% vốn điều lệ CC1. Ước tính ông Anh cần chi 182 tỷ đồng cho thương vụ này.

Vào ngày 10/11, Công ty CP Dược phẩm dược liệu Pharmedic (mã chứng khoán: PMC) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 với tỷ lệ 80%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 8.000 đồng. Với hơn 9,3 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Dược phẩm Pharmedic sẽ chi gần 75 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 9/11, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến 24/11.

Trong ngày 10/11 VPBank sẽ chốt ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức, với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Thời gian dự kiến thực hiện chia cổ tức là ngày 20/11. Trước đó, lãnh đạo VPBank nhiều lần khẳng định sẽ dành khoảng 8.000 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận năm 2022 để chia cổ tức trong năm nay.

Công ty CP Merufa (mã chứng khoán: MRF) thông báo, 10/11 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức tiền mặt và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 85%. Theo đó, Merufa sẽ phát hành 550.000 cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 5,5 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022.d

Ngoài ra, Merufa cũng dự kiến phát hành hơn 2,57 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 70%. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển.