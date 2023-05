Giám đốc đầu tư VinaCapital xin rút khỏi Hội đồng quản trị Nova Consumer

Bà Lê Hoàng Thanh Thảo, thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Nova Consumer (NCG) nhiệm kỳ 2021 – 2025 vừa có đơn từ nhiệm từ ngày 15/5 vì lý do cá nhân. Đơn từ nhiệm của bà Thảo sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới.

Bà Lê Hoàng Thanh Thảo sinh năm năm 1980, có trình độ Cử nhân kiểm toán – kế toán, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Bà Thảo từng là kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế KPMG, Trưởng phòng Đầu tư Công ty TNHH VinaCapital Real Estate Việt Nam, Trưởng phòng Đầu tư Công ty TNHH VinaCapital Corporate Finance Việt Nam. Từ năm 2017 đến nay, bà giữ đảm nhiệm vị trí Giám đốc Đầu tư CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital.

Đáng chú ý, Vietnam Opportunity Fund (VOF) - quỹ tỷ USD do VinaCapital quản lý cũng đang đầu tư vào Nova Consumer. Thời điểm cuối tháng 3, khoản đầu tư này đang chiếm khoảng 1,7% NAV của VOF, tương ứng giá trị hợp lý vào khoảng 17,5 triệu USD.

Theo báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kết thúc ngày 31/12/2022 của VOF, quỹ đã rót 25,2 triệu USD để mua cổ phần của Nova Consumer từ đầu năm ngoái. Đến cuối năm 2022, VOF phải dự phòng 7,4 triệu USD, tương đương 29% trên giá gốc đối với khoản đầu tư này.

Báo cáo của VOF cũng cho biết Nova Consumer đã không thể niêm yết cổ phiếu trên HoSE theo cam kết với lý do diễn biến của thị trường chứng khoán không thuận lợi. Do đó, quỹ đã thực hiện quyền chọn bán lại khoản đầu tư này cho NovaGroup với giá gốc kèm theo một khoản lãi. Dù vậy, NovaGroup đang trong quá trình tái cấu trúc và gặp khó khăn về tài chính nên đã không thể thực hiện nghĩa vụ mua lại.

Trở lại với Nova Consumer, quý 1/2023, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.111 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, công ty lỗ sau thuế 7,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi hơn 13 tỷ đồng. Theo giải trình, nguyên nhân dẫn đến thua lỗ do chi phí tài chính và chi phí thuế TNDN tăng so với cùng kỳ. Đây là lần đầu tiên Nova Consumer báo lỗ kể từ khi IPO quý 1/2022.

Năm 2023, công ty dự kiến đạt doanh thu thuần 5.625 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với kết quả đạt được năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế giảm mạnh, tới hơn 70% về còn mức 88 tỷ đồng. Với kết quả quý 1, công ty đã thực hiện được 18% kế hoạch doanh thu năm song, khoản lỗ khiến mục tiêu có lãi năm 2023 của Nova Consumer đang trở nên khó khăn hơn.

Nova Consumer trong văn bản mới nhất hồi tháng 4/2023 cho biết công ty vẫn đang nỗ lực hoàn thiện hồ sơ để nộp lại hồ sơ đăng ký niêm yết tại HoSE. Tuy nhiên, để tạo sự linh động trong việc thực hiện giao dịch cổ phiếu nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông, Nova Consumer đề xuất bổ sung phương án thực hiện đăng ký giao dịch tại Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UpCOM) và đang thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.